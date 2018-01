Severna Koreja "za dobro telesno pripravljene delavce in mladino" odprla novo smučišče

Vlečnic ne smejo uvažati

6. januar 2018 ob 10:38

Pjongjang - MMC RTV SLO

Severna Koreja, ki je le še korak oddaljena od udeležbe na zimskih olimpijskih igrah, je odprla še eno zimskošportno središče, ki bo razveselilo "delavce in mladino z dobro telesno pripravljenostjo."

Smučišče v kraju Kangje je bilo po poročanju tamkajšnje državne tiskovne agencije KCNA končano "pred roki, da bi s tem ustregli vrhovni volji ljudstva". Poleg dveh smučarskih prog so poskrbeli tudi za snežne topove, zato "bodo Severni Korejci lahko smučali tudi, če sneg pozimi ne bo zapadel", so se še pohvalili.

Dela so opravili zelo hitro, čeprav naj bi imeli na voljo le osnovne stroje in orodja. Za predčasno odprtje smučarskega središča so uporabili kar izraz "s hitrostjo Masikrjonga" - tako se namreč imenuje prvo severnokorejsko zimskošportno središče, ki obiskovalce sprejema od leta 2013.

"Lastne mišice in znanje"

Masikrjong so z velikim pompom začeli graditi, ker se je izkazalo, da država zaradi mednarodnih sankcij ne more od Švice kupiti sedežnice. Zato je dal severnokorejski voditelj Kim Džong Un ukaz o zgraditvi prvega smučišča v državi, s katerim je želel dokazati, da tudi mednarodna izolacija njegovemu režimu ne pride do živega, piše BBC. Tudi za smučarski progi v Kangjeju so Severni Korejci "z lastnimi mišicami in znanjem" sestavili in postavili dve vlečnici, ki že obratujeta.

Severna Koreja se je v novem letu močno zbližala z južno sosedo. Državi sta obnovili vročo telefonsko linijo, dogovorili pa sta se tudi za pogovore na visoki ravni, ki bodo 9. januarja potekali prvič po letu 2015. Na njih naj bi se dokončno dogovorili o nastopu dveh severnokorejskih umetnostnih drsalcev na olimpijskih igrah v Pjongčangu v Južni Koreji. Omenjena drsalca sta namreč edina predstavnika svoje države, ki sta se kvalificirala za igre.

A. P. J.