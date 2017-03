Video: Na Pohorju še vedno smuka na treh progah

Letos najmanj 115 dni smuke

27. marec 2017 ob 20:25

Maribor - MMC RTV SLO

Na areškem delu Pohorja bo mogoče smučati še dva tedna. Upravljavcu žičniških naprav bo tako uspelo izpolniti načrte in zagotoviti več kot 100 dni smuke. Prodali so 20 tisoč dnevnih in večdnevnih vozovnic več kot preteklo sezono.

109. dan smuke na Arehu so odprte še tri proge. In kot pravijo tisti, ki jih srečamo na smučišču, je največji užitek smučati v pomladnem soncu.

"Treba je izkoristiti vsak lep pomladni dan, smuka je odlična," je povedal eden izmed obiskovalcev.

Dolge sezone so najbolj veseli domačini. Letošnji rekord Pohorja pa pripada Petru Pogorevcu, ki je na progi Cojzarica napravil 87 voženj. V celotni sezoni pa je po pohorskih progah to sezono odsmučal 4.500 km. "Smučišča prej niso bila nikoli urejena, kot so zdaj, za varnost je poskrbljeno, ograje so na pravem mestu, steptano je vsak večer, steptano med dnevno in nočno smuko, pohvale."

Tudi številke so ugodne - 2.000 prodanih sezonskih vozovnic in 62 tisoč dnevnih.

"Letošnja sezona nam je pokrila izgubo iz pretekle sezone," je povedal Bernard Majhenič, direktor Marproma. Torej je prinesla vsaj 300 tisoč evrov dobička. V zagon sezone je Marprom, ki mu je bila tik pred zdajci podeljena dolgoročna koncesija za upravljanje mariborskega Pohorja, vložil 700 tisoč evrov. Do prihodnje načrtujejo še za milijon evrov naložb. "Predvsem avtomatiziran sistem zasneževanja, ker mi še vedno zasnežujemo ročno in tako izgubljamo 30 odstotkov vode," pravi Majhenič.

Aprila bodo izvedli remont na gondoli, ki bo zato ves mesec mirovala. Mariborska občina pa bo morala kmalu poiskati rešitev za plačilo naprav na Pohorju, ki jih je prevzela po stečaju Športnega centra Pohorje. Stečajni upravitelj želi 17 milijonov.

D. S., Jasmina Gregorec, TV Slovenija