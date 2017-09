Začelo se je iskanje slovenskega predstavnika na Evroviziji v Lizboni

Spremembe v razpisu

15. september 2017 ob 11:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Omar Naber bo dobil naslednika. RTV Slovenija je objavila javni razpis za sodelovanje na 63. tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo potekala med 8. in 12. majem naslednje leto v Lizboni.

Največja novost je pravilo, da morajo avtorji oziroma izvajalci prijaviti pesem, ki je napisana za izvedbo v slovenskem jeziku. "Če je izvedba skladbe na tekmovanju za pesem Evrovizije 2018 v drugem jeziku, mora biti na razpis oddana tudi različica skladbe za izvedbo v drugem jeziku," je zapisano v razpisu za sodelovanje.

Uredništvo Razvedrilnega programa RTV Slovenija vabi avtorje skladb k oddaji svojih predlogov prek spletnega obrazca, ki je dostopen tukaj. Upoštevane bodo vse popolne prijave z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo naložene na spletnem obrazcu do vključno 15. novembra, do polnoči. Celotna razpisna dokumentacija je dostopna med razpisi tukaj.



Tudi v novem krogu izbora velja, da morajo izvajalci do dneva prvega predizbora (tj. 8. maj 2018) dopolniti najmanj šestnajst let. Avtorji skladbe in izvajalci pa so lahko slovenski ali tuji državljani. "Če je edini avtor glasbe prijavljene skladbe državljan Republike Slovenije, so lahko vsi izvajalci ali več izvajalcev državljani drugih držav. Če je edini avtor glasbe prijavljene skladbe tuji državljan, morajo biti vsi izvajalci državljani Republike Slovenije. Če je avtorjev glasbe prijavljene skladbe več in so med njimi tudi tuji državljani, morata biti avtorska in izvajalska ekipa skupaj sestavljeni večinsko iz državljanov Republike Slovenije. Enako velja tudi, če je izvajalcev skladbe več in so med njimi tudi tuji državljani ali če je izvajalec skladbe samo en in je ta tuji državljan," je še zapisano v razpisu.

Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo naložene na spletnem obrazcu do vključno 15. novembra do polnoči. Prispele prijave pa bo po preteku roka za oddajo prijav ocenjevala najmanj tričlanska strokovna komisija. Pravila in postopek izbora bosta določena ob potrditvi in objavi Pravil izbiranja pesmi za sodelovanje predstavnika RTV Slovenija, ki bodo - tako kot so bila lani - objavljena najpozneje do 1. decembra.

Lizbona kliče

Evrovizija se naslednje leto seli v Lizbono po zaslugi Salvadorja Sobrala, ki je s pesmijo Amar pelos Dois Portugalski izboril prvo zmago na izboru. Slovenijo je s pesmijo On My Way zastopal Omar Naber. A čeprav je Slovenija obstala v predizboru, se je od leta 2011 trikrat uvrstila v finale. Skozi predizbore so se s svojimi pesmimi prebili Maja Keuc, Tinkara Kovač in Maraaya.

K. K.