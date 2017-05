Znan vrstni red nastopajočih na Melodijah morja in sonca

Kdo bo nasledil Alyo?

18. maj 2017 ob 15:37

Porotorož - MMC RTV SLO

Alya bo čez nekaj tednov dobila naslednika. 8. julija bo znano, kdo izmed 14 nastopajočih na letošnjih Melodijah morja in sonca bo domov odnesel veliko nagrado festivala.

Aleksander Novak, Anette, Anika Horvat, Daniel Rampre in Andreja Čamernik, Ema Sladič, Francesco Squarcia, Gregor Ravnik, Igor Lija in Moni Kovačič, Isaac Palma, Klepač in Gustinčič, Prifarski muzikanti, Rok in Rokovnjači, The Woodlanders ter Vivjana in Robert Vatovec Music Team so izvajalci, ki se bodo 8. julija potegovali za zmago na Melodijah morja in sonca.

Na samem dogodku bodo poleg velike nagrade Melodij morja in sonca podelili še nagrade strokovne žirije za glasbo, besedilo in izvedbo ter nagrado za obetavnega izvajalca oziroma avtorja, poimenovano po preminulem primorskem avtorju uspešnic, glasbeniku Danilu Kocjančiču.

V letošnjem šov programu bodo donele melodije, ki v besedilu opevajo obmorske kraje. Nastopili bodo: Alya z zmagovalno skladbo MMS-a iz leta 1996 - Lahko noč, Piran; Slavko Ivančić bo zapel skladbo Solinar, Domen Kumer s svojo Do Portoroža (zmagovalna skladba MMS-a, leta 2005), Steffy – Portorož 1905 (zmagovalna skladba MMS-a leta 1984) in Gašper Rifelj – Z Goričkega v Piran.

Tako festival ostaja neločljiv zaveznik razvoja portoroškega poletnega glasbenega, kulturnega in turističnega dogajanja. Vodilo ostaja, kot pravijo organizatorji, poudariti čar mediteranskega festivala dobrih melodij, ki bo v Portorož pritegnila ljubitelje dobre glasbe in zabave.

Zap. št.

nastopa Naslov skladbe Izvajalec Avtor glasbe Avtor besedila Avtor priredbe 1 Tako, kot je, je prav Prifarski muzikanti Aleš Klinar Leon Oblak Aleš Klinar, Miha Gorše 2 Poletje The Woodlanders Tomaž Hostnik Tomaž Hostnik Tomaž Hostnik, The Woodlanders 3 Ob morju Rok in Rokovnjači Rok Lunaček, Blaž Hribar Rok Lunaček Rok Lunaček, Blaž Hribar 4 Dober par Igor Lija in Moni Kovačič Igor Mikolič Igor Mikolič Aleš Lavrič 5 Potenza della musica Francesco Squarcia Francesco Squarcia Francesco Squarcia Aleksandar Valenčić 6 Vse tja do sonca Ema Sladič Alex Volasko Alex Volasko Alex Volasko 7 Če te kdaj spustim iz rok Isaac Palma Maj Vlašič Urša Vlašič Maj Vlašič, Matjaž Vlašič 8 Moj dan Anette Raul Peica, Anja Mlinar, Jure Milavec Anja Mlinar Raul Peica, Jure Milavec 9 Za ljubezen sta potrebna dva Daniel Rampre in Andreja Čamernik Tadej Vasle Tadej Vasle Tadej Vasle 10 Addio, amore mio Vivjana in Robert Vatovec Music Team Robert Vatovec Vlado Jeremič Sašo Fajon 11 Mesto rož Aleksander Novak Aleksander Novak Aleksander Novak Jan Baruca 12 Ruleta Anika Horvat Marino Legovič Leon Oblak Benjamin Vukovič 13 Moje oči Klepač in Gustinčič Tomaž Klepač Tomaž Klepač Tomaž Klepač, Iztok Gustinčič, Jan Baruca 14 Med nama Gregor Ravnik Marko Hrvatin L'Angelo Sašo Fajon

K. K.