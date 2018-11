Prvo natisnjeno električno kolo na svetu s še večjo zmogljivostjo

Kinazo e1 prejel tudi prestižno nagrado rdeča pika

15. november 2018 ob 06:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovaško podjetje Kinazo Design je kot prvo na svetu v Volkswagnovi tovarni s 3D-tiskalnikom izdelalo električno kolo Kinazo e1, ki vzdrži do 100 kilometrov in je dražji od avtomobila.

Kolo je skupaj z motorjem in baterijo težko 20 kilogramov. Motor se vključi s posebnim gumbom, vzdržljivost baterije, ki se polni z električnim polnilcem, "pa je odvisna od hriba, teže voznika in drugih pogojev, ampak zdrži nekje do 100 kilometrov. Pri tem je hitrost na pedalni pogon omejena do 25 kilometrov na uro, pri aktivnem motorju pa do 45 kilometrov na uro. Pri tej hitrosti je lahko že precej nevarno," se nasmiha Patrik Paul, solastnik podjetja Kinazo Design, ki smo ga ujeli na Mesecu oblikovanja.

Pred lansiranjem kolesa na trg je dvotedensko testno vožnjo s Kinazom e1, ki je prejel tudi prestižno oblikovalsko nagrado rdeča pika, opravil profesionalni slovaški kolesar Stefan Ceman, znan po tem, da zavore uporabi le in samo na ciljni črti, "je popoln norec, pred tvojimi očmi izgine v dveh minutah, pri spustu gre lahko do 70 kilometrov na uro."

Vožnje tudi do 40 kilometrov več

Tip gorskega kolesa enduro je primeren predvsem za spuste po strminah s polno hitrostjo, skratka za tiste 'norce', ki jih na poti do cilja ne ustavi noben kamen ali korenina dreves. Stopnjo više pri razburljivosti je le še kolo tipa downhill, poduči sogovornik. "A med omenjenima modeloma je ključna razlika," opozori Paul, "downhill gre lahko le dol, enduro pa gor in dol." O čem sploh govori?

Pri gorskem kolesarjenju je že tako, da se mora kolesar povzpeti na hrib ali goro, če se želi z nje spustiti. Najpogosteje to naredi tako, da del poti kolesari, ko je prestrmo, pa mora kolo nositi. Pri električnem kolesu enduro pa lahko del vzpona preprosto prevozi. "Če greš v Alpe z navadnim kolesom, narediš maksimalno 20 kilometrov in si po tem mrtev, popolnoma izčrpan. Z električnim kolesom pa lahko narediš med 50 in 60 kilometrov, seveda je odvisno od terena in teže kolesarja – s tem kolesom bi vi lahko morda prevozili 100 kilometrov, jaz pa pol manj. A na ta način greš lahko še dlje oziroma višje in vidiš kraje, na katere sicer s kolesom ne bi imel dostopa."

3D-tiskalnik in laser DMLS

Električno kolo eBike Kinazo e1 je kot prvi na svetu natisnjen s 3D-tiskalnikom, in sicer v Volkswagnovi tovarni na Slovaškem, v Stupavi, kjer imajo kot edini v tem delu Evrope največji laser (tipa X Line 2000 R) za topitev kovinskega prahu s tehnologije DMLS (ang. direct metal laser sintering technology), ki oblikuje funkcionalne kovinske komponente. Zaradi tega je lahko kolo izdelano po meri uporabnika, saj je njegova geometrija prilagojena obliki telesa kolesarja.

Cena osnovnega modela od 20.000 dalje

"Primer modela, ki je razstavljen na Mesecu oblikovanja, je M za moške. Za njegovo izdelavo porabimo 109 ur. Čas, ki ga porabimo, je zaradi 3D-tiskalnika zelo drag. Če bi kolo izdelal za vas, ki ste manjši, bi uporabili tanjšo debelino okvirja, zaradi česar bi bilo kolo lažje in cenejše," razlaga Patrik Paul (ko bi to filozofijo uporabljali tudi v tekstilni industriji).

Če bi torej nekdo tehtal 150 kilogramov, bi za električno kolo plačal med 2.000 in 3.000 evri več. "Teh koles ne prodamo veliko, sploh pa ne na Slovaškem, saj so predraga, začetna cena je pri 20.000 evrih." Ko še enkrat preverim, ali sva se s sogovornikom prav razumela pri številu ničel za dvojko in podstatu, da stane kolo več kot avtomobil, sogovornik z mirnostjo oma prikima: "Mmmh, kot avtomobil." "Pa se vam zdi cena upravičena?" nadaljujem. "Da, saj je tehnologija 3D-tiska trenutno predraga, samo izdelava okvirja stane 9.000 evrov."

Porast povpraševanja po električnih kolesih

Glede na to, da je letna rast prodaje koles enduro v srednji Evropi med 17 in 23 odstotki na letni ravni, je sogovornik verjetno že opravil svojo domačo nalogo o raziskavi trga. Nekaj koles je celo prodal na Japonsko. Cena se bo v prihodnosti verjetno nekoliko znižala, predvsem zaradi hitrejšega časa izdelave.

Pri oblikovanju kolesa je sodeloval s slovaškim industrijskim oblikovalcem Slavomirjem Ozanikom, ki je kot študent delal v podjetju Patrika Paula paul+murin creative, nato pa poklicno pot nadaljeval v Volkswagnu in Mercedesu. Ko se je iz Nemčije vrnil na Slovaško, ga je nekdanji šef povabil k projektu električnega kolesa enduro in skupaj sta ustanovila podjetje Kinazo design (beseda 'kinazo' se nazaj prebere kot priimek Ozanik). "Prvotna ideja leta 2012 je bila, da izdelamo lepo električno kolo z integrirano baterijo. Izdelali smo tudi prototip in ga preizkusili," še pove ljubitelj kolesarstva. "Najceneje je bilo s 3D-tiskom, saj se takšne oblike ne da doseči s klasično proizvodnjo. Če bi hoteli izdelati kolo iz karbonskih vlaken, bi samo za zagon proizvodnje, za katero potrebuješ tudi odlitke, potrebovali 100.000 evrov."

Katja Štok

katja.stok@rtvslo.si

Foto: Arhiv Kinazo

Kinazo Ebike E1 Introduction from Kinazo Design on Vimeo.

K. Št.