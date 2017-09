Bo ZZZS moral samoplačniku povrniti stroške zdravljenja?

Precedenčna sodba še ni pravnomočna, ZZZS že napovedal pritožbo

6. september 2017 ob 11:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je presodilo v korist zavarovanca, tako da bo ZZZS moral Krištofu Zevniku povrniti stroške samoplačniškega zdravljenja pri zasebniku, ki z ZZZS-jem nima pogodbe. ZZZS je že napovedal pritožbo.

Prvostopenjska sodba, ki opozarja na pravno praznino, neskladje z ustavo in diskriminacijo v slovenskih predpisih, je po pisanju časopisa Finance precedenčna in povsem drugačna od dosedanje prakse Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Na zavodu so sicer prepričani, da bodo s pritožbo uspeli in tako spremenili sodbo.

Sodba, po kateri gre lahko zdravstveni zavarovanec po storitev h komur koli v Sloveniji, tudi samoplačniško, pa naj vseeno dobi povračilo stroškov od ZZZS-ja, bi lahko imela, če bi obveljala kot dokončna, po mnenju časopisa zelo velik vpliv in bi lahko spremenila temeljna razmerja v slovenskem zdravstvu.

Je statusna oblika zdravnika pomembna?

Krištof Zevnik, tudi sam zobozdravnik s koncesijo, ki dela tudi za samoplačnike, je za Finance pojasnil, da v sporu z ZZZS-jem nastopa kot bolnik in zavarovanec, ki plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje. "Pri tem pa ni pomembno, kakšno statusno obliko ima moj zdravnik, ali je čisti zasebnik ali ima koncesijo ali dela v javni bolnišnici ali zdravstvenem domu," je dejal.

Leta 2015 se je Zevnik z napotnico odpravil k izvajalcu na odstranitev modrostnega zoba, ki ni imel sklenjene pogodbe z ZZZS-jem za izvajanje zdravstvenih storitev. Takšno odločitev je sprejel zaradi dolgih čakalnih vrst v javnem zdravstvu.

ZZZS mora vrniti 111 evrov

Plačani račun in izvid je Zevnik oddal ZZZS-ju, ki pa mu je povrnitev stroškov zavrnil, pri tem pa se skliceval na pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja in zakonodajo. Zevnik je vložil tožbo, ki jo je sredi junija tudi dobil. ZZZS mora Zevniku tako vrniti slabih 111 evrov, kar znaša 80 odstotkov cene, ki jo za to storitev krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Zevnik je še napovedal, da bo sodno pot, če bo treba, nadaljeval vse do ustavnega ali evropskega sodišča.

Sodbe na ministrstvu za zdravje ne komentirajo, saj, kot pravijo, niso stranka v navedenem sodnem sporu in niso seznanjeni z njeno vsebino, z dejanskimi okoliščinami primera ter argumenti sodišča. Prav tako ne odgovarjajo na vprašanje, ali v predlogu novega zakona o zdravstvenem zavarovanju urejajo problem, ki ga ta sodba postavlja v ospredje, še pišejo v Financah.

G. K.