Tako filmska tematika, liki, prefinjena psihologija kot tudi pripovedne in vizualne strategije učinkovito nagovarjajo sodobno občinstvo, preberemo v utemeljitvi o zmagovalnemu filmu Prekla. Foto: IMDb

O zmagoslavni Prekli je žirija zapisala, da film občinstvu živo približa zgodovinsko obdobje, leningrajsko zimo 1945/46, ob hkratnem popolnem obvladovanju sodobnega filmskega jezika. "Tako filmska tematika, liki, prefinjena psihologija kot tudi pripovedne in vizualne strategije učinkovito nagovarjajo sodobno občinstvo," še beremo v obrazložitvi.

V sklopu nagrade vodomec si je posebno omembo prislužil film Angelo Markusa Schleinzerja. Resnična zgodba govori o afriškem dečku, ki ga dunajska grofica na začetku 18. stoletja vzame v svojo varstvo in ga kot svojevrsten eksperiment vpelje med dvorno elito. "Film oblikuje biografijo zgodovinske osebe ter se ob tem učinkovito izogiba konvencionalnim pristopom k žanru skozi edinstveno in drzno režijsko videnje dobe razsvetljenstva," meni žirija.

Film Angelo je prejel posebno omembo žirije. Foto: LIFFe

Drugo posebno omembo je žirija namenila scenaristu Blažu Kutinu za film Lara nemškega režiserja Jana Oleja Gersterja. "Scenarist Blaž Kutin skozi precizen scenarij konstruira in analizira antipatično junakinjo, ji ostane zvest, hkrati pa gledalca na koncu pripelje do točke, na kateri je sposoben junakinjo videti z drugačnimi očmi," so strnili žiranti. Letos so o najboljših filmih sekcije perspektiva presojali Alexander Horwath, Labina Mitevska in Sonja Prosenc.

Evropi na kratko se je posvetila žirija v sestavi Ivan Bakrač, Andraž Jerič in Marina Kožul. Nagrado za najboljši kratki film je prejel kitajski Lani, ko je vlak šel mimo režiserja Pang-Chuan Huanga. "S fotografiranjem hiš ob železniški progi in obiskovanjem njihovih prebivalcev leto zatem nam avtor predstavi sentimentalno potovanje v spomin. To poetično dokumentaristično raziskovanje, nastalo iz potovalne radovednosti, je nostalgičen prispevek k ustavljanju časa, ki ga omogoča uporaba fotografskega aparata. Za medijsko dojemljiv prikaz delca življenja na tajvanskem podeželju nagrado podeljujemo filmu Lani, ko je vlak šel mimo avtorja Pang-Chuan Huanga," beremo v utemeljitvi.

Med kratkimi filmi si je je posebno omembo prislužil še romunski film Božično darilo Bogdana Muresanuja. "Močan strah pred vladajočim režimom poznajo le tisti, ki so ga izkusili. Z uporabo otroške naivnosti kot prizme razumevanja pomembnega zgodovinskega dogajanja avtor skozi precizne dialoge in duhovitost ter prepričljivo igro uspešno prenaša ta strah na kar najširše občinstvo," je zapisala žirija.

Monos je film, ki ga je težko umestiti. "Je nepredvidljiv, neobrzdan, popolnoma izviren in nekoliko nor," beremo v obrazložitvi. Foto: LIFFe

Nepredvidljiv, neobrzdan, popolnoma izviren in nekoliko nor Monos

Mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev FIPRESCI v sestavi Bernard Besserglik, Dina Pokrajac in Sanja Struna je nagradila film Monos brazilskega režiserja Alejandra Landesa. "Z odsevanjem Gospodarja muh Williama Goldinga ter utrinki, ki spominjajo na filma Apokalipsa zdaj in Aguirre, srd božji, preneseni v sodobni kontekst gverilskega bojevanja v Kolumbiji, film fantastično upodobi padec v norost in strašljiv vpogled v vojne grozote, v kombinaciji z izjemno igralsko zasedbo in vrtoglavo, na trenutke nadrealistično fotografijo. Težko ga je umestiti; je nepredvidljiv, neobrzdan, popolnoma izviren in nekoliko nor," pišejo žiranti.

Dobitnik nagrade zmaj Vsak dan je dober dan je prejel oceno 4,64. Foto: LIFFe

Občinstvo je letošnjega dobitnika nagrade zmaj izbiralo med 23 filmi. Najbolje so ocenili japonski film Vsak dan je dober dan Tatsushija Ohmorija (prejel je oceno 4,64,). Film je topla zgodba japonske študentke ob spoznanju, da je pitje čaja brezčasen ritual, ki ženskam daje okus svobode in brezmadežno svetišče miru. Drugo najvišjo oceno je dobil dokumentarni film Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi, in sicer 4,60, na tretjem mestu je Nerešeni primer Daga Hammarskjölda (4,46).

Nagrado žirije Art kino mreže Slovenije, ki jo je podelila žirija v sestavi Anja Bajda, Tim Božič in Staš Stermecki, je prejel film Ema Pabla Larraina. "Žirija je film prepoznala kot izdelek z močnim avtorskim podpisom, estetsko dovršen in svojstven, vizualno in čutno bogat, marsikdaj vsebinsko in estetsko drzen, teatralen in nazadnje celostno prepričljiv. Film Ema odlikujejo vizualno bogati prizori, dogajanje pulzira v ritmu glasbe Nicolasa Jaara, skozi gibe glavne protagonistke Eme in v utripu razvoja njenega notranjega svet."

Kot veliko odliko žirija prepoznava tudi igro Mariane Di Girolamo, ki upodobi Emo, ter vsebinsko zaokrožen, celovit scenarij Guillerma Calderona in Alejandra Morena, ki kljub razvoju osrednje teme odpira prostor duhovitosti in nepričakovanim preobratom, kombinacija vsega pa je ekstatično filmsko popotovanje.

Medtem ko vas ni bilo sledi zgodbi britanskega dostavljavca pošiljk, film pa je navdihnila resnična zgodba, ki se je januarja lani končala tragično. Dostavljalec je umrl, ker si ni mogel privoščiti izostanka iz službe, da bi obiskal zdravnika. Foto: IMDb

Mladinska žirija Kinotrip, ki so jo sestavljali Uma Hajsinger, Iva Katušin, Nika Oblak, Eva Palčič, Nina Škerlep, je za najboljšega izbrala film Medtem ko vas ni bilo Kena Loacha. "Kinotripovo nagrado mladinske žirije podeljujemo filmu, ki nas je pretresel s svojo socialno občutljivostjo in močno družbenokritično noto ter se nas dotaknil s svojo človečnostjo. Film govori o problemih, s katerimi se soočajo številne družine danes in kar nas, mlade, na trgu dela čaka jutri, če kolesja izkoriščanja ne bomo ustavili. Nagrado tako prejeme film z močnim neposrednim sporočilom, ki mu je treba prisluhniti."