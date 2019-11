Fotografija je z demonstracij pred francosko kinoteko leta 2017. "Če je posiljevanje umetnost, dajte Polanskemu vse cezarje." Foto: AP

86-letni filmski režiser je takoj po petkovi objavi intervjuja v časopisu Le Parisien obtožbo zanikal, a je možak, ki je davnega leta 1978 – po priznanju posilstva 13-letnice – pobegnil v Francijo, pod vse močnejšim pritiskom javnosti.

Jean Dujardin, ki ima glavno vlogo v novem filmu Polanskega Obtožujem!, je v zadnjem hipu odpovedal načrtovano gostovanje v oddaji televizije TF1, ki bi se moralo zgoditi včeraj. Podpredsednik francoskega ceha umetnikov (ARP) je za omenjeni časopis povedal, da bo združenje verjetno v kratkem sklicalo sestanek, posvečen "problematiki" Polanskega. "Če bomo odločali o članstvu Romana Polanskega, bomo to počeli samo s soglasjem filmskih ustvarjalcev."

Fotografinja in nekdanja igralka Valentine Monnier trdi, da jo je Roman Polanski, ki je francosko-poljskega rodu, leta 1975 v svoji vili v švicarskem letovišču Gstaad "na izjemno nasilen način" napadel in posilil. Takrat je bila stara 18 let.

Monnier je v odprtem pismu za časopis razkrila, da jo je režiser med napadom skušal prisiliti, da bi pogoltnila tableto. Pozneje se ji je v solzah opravičeval, obenem pa poskušal od nje izsiliti obljubo, da ne bo nikomur ničesar povedala. "Mislila sem, da bom umrla."

Režiserjev odvetnik je v izjavi za tiskovno agencijo AFP poudaril, da "Polanski kategorično zanika obtožbo posilstva". "Sestavljamo uradni postopek, ki ga bomo sprožili proti tej publikaciji."

Fotografija iz osemdesetih, ko je Valentine Monnier še nastopala v filmih. Foto: IMDb

Novi film tudi na Liffu

Eden najvidnejših cineastov zadnjih 50 let se letos predstavlja s prej omenjenim filmom Obtožujem! (J'accuse), v katerem obravnava resnične dogodke o pregonu francoskega judovskega častnika Alfreda Dreyfusa. Kot je pred časom dejal režiser, želi v filmu, ki ga bomo v naslednjih dneh lahko videli tudi na 30. festivalu Liffe, prek razvpite afere spregovoriti o "lovu na čarovnice, paranoji glede varnosti, skrivnih vojaških sodiščih, obveščevalni službi, ki uide izpod nadzora, lažnivi vladi in besnih novinarjih". Na Beneškem filmskem festivalu je zanj prejel srebrnega leva za režijo – odločitev žirije je obveljala za precej kontroverzno.

Z zgodbo o eni krivici zakriva drugo krivico ...

Monnier zdaj pravi, da se je odločila spregovoriti prav zaradi tega filma, ki tematizira eno najbolj eklatantnih sodnih krivic v francoski zgodovini. "Kako lahko s pomočjo javnih finančnih sredstev instrumentalizira francosko zgodovino, s tem pa na novo piše in zakriva svojo lastno kriminalno preteklost?" je zapisala. "Tepel me je, dokler se nisem vdala, nato pa me posilil in me prisilil v najrazličnejša dejanja."

V preteklosti je že pisala francoski prvi dami Brigitte Macron, ki je njeno pismo posredovala ministrici za enakopravnost Marlène Schiappa, ki je na čelu več iniciativ za boj proti spolnemu nasilju. Ministrica je v stik z igralko stopila marca lani in pohvalila pogum njene odločitve za "prekinitev molka" – obenem pa poudarila, da je treba vse obtožbe obravnavati v sodnem sistemu.

Od leta 1977, ko je bil v Kaliforniji obtožen posilstva 13-letne Samanthe Gailey (danes Geimer), se je oglasilo še pet drugih žensk, ki trdijo, da jih je Roman Polanski bodisi spolno napadel bodisi posilil. (Na fotografiji je režiser sicer s svojo prvo ženo Sharon Tate.) Foto: AP

Najnovejša afera bo morda le pomenila nekakšno prelomno točko za francosko družbo, kjer gibanje #MeToo ni povzročilo tako velikega pretresa kot na drugi strani Atlantika. Monnier je prva Francozinja, ki Polanskega obtožuje posilstva – še zdaleč pa ne prva ženska. Od leta 1977, ko je bil v Kaliforniji obtožen posilstva 13-letne Samanthe Gailey (danes Geimer), se je oglasilo še pet drugih žensk, ki trdijo, da jih je režiser bodisi spolno napadel bodisi posilil. Polanski sicer vse obtožbe zanika, se je pa že leta 2017 odpovedal svojemu položaju predsednika filmskih nagrad cezar. Leto pozneje je bil v odsotnosti izobčen iz ameriške Akademije za filmsko umetnost in znanost.

V ZDA še vedno ne sme

Tako Francija kot Poljska sta v preteklosti zavrnili ameriški zahtevek za izročitev. Kalifornijsko tožilstvo ga še vedno preganja, čeprav se je s Samantho Geimer že leta 1994 zunaj sodišča pogodil za odškodnino v znesku 225 tisoč dolarjev.

Samantha Geimer je sicer v soboto tvitnila: "Spet sem tarča kritik, ker ne podpiram bolj tožnic, ki svoja razkritja tempirajo sočasno s filmskimi premierami, bile pa so tiho, ko sem bila leta 1977 oklicana za lažnivo ku**o, pa čeprav bi moje posilstvo resnica lahko preprečila."