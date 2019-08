Slovenci v Prekmurju so do konca prve svetovne vojne spadali pod ogrski del avstro-ogrske monarhije in se zato razvijali ločeno od drugih sonarodnjakov v avstrijskem delu. Po odločitvi pariške mirovne konference, da bo tudi pokrajina severno od Mure del novonastale Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, so bila potrebna številna prilagajanja in spremembe.

Majoš v Gančanih. Foto: Televizija Slovenija

Starejši in z višjo brezposelnostjo kot ostala država

Kakšno je Prekmurje danes? V pokrajini z 19 občinami živi 77.000 prebivalcev, kar predstavlja 3,7 odstotka celotnega slovenskega prebivalstva. Ljudje so starejši od slovenskega povprečja, rodi se manj otrok, naravni prirast pa je negativen.

Pred desetletjem sta se zrušila desetletna trdna gospodarska stebra Mura in Pomurka, kar je povzročilo veliko negotovost in brezposelnost. Še danes je stopnja brezposelnosti občutno višja kot v preostalih delih države. Zdi se, da si od pogroma teh dveh gospodarskih stebrov Prekmurje še danes ni popolnoma opomoglo. Pa tudi sicer se vasi praznijo, poudarja dopisnica TV Slovenija Cirila Sever. To se pozna tudi v zdravstvenem stanju, saj je po ugotovitvah zdravnika Štefana Horvata, ki je v štiridesetih letih pregledal številne Prekmurce, tukaj več srčnih in možganskih kapi kot sicer po Sloveniji.

Zakon je eno, ukrepanje drugo

Vlade so se v preteklosti težav lotevale z interventnimi zakoni in spodbudami, a kot so našim novinarjem povedali domačini, pogosto brez posluha za predloge Prekmurcev samih.

V teh sto letih se je torej dogajalo marsikaj. Prve vojne se skoraj nihče več ne spomni, druge že bolj, še bolj svež je spomin na socializem in novo Jugoslavijo, seveda najbolj na dogodke po osamosvojitvi. In tudi Prekmurci radi primerjajo življenje v različnih obdobjih, ocenjujejo današnji čas in priložnosti, ki jih nudi, ugotavlja dopisnik TV Slovenija Boštjan Rous.

Razprava se bo morda vsaj letos, ko se spominjamo dogodkov pred 100 leti, razširila na celotno državo. Priključitev Prekmurcev je oblast za praznik razglasila leta 2006. Kakšno bo torej življenje ob Muri v prihodnjih letih, desetletjih?