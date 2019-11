Iz dokumentarnega filma Hey, Youth!

Podali so se po sledeh nekdanjih front v Belgiji, Franciji, Sloveniji in Severni Makedoniji in premišljevali o vezeh med zgodovino in sedanjostjo, zlasti o številnih ljudeh, ki so jih že pred stoletjem in jih še danes spopadi preženejo z njihovih domov. Svet se z begunskimi krizami ne srečuje prvič; že prva svetovna vojna je bila vzrok za migracije milijonov civilistov ter ustvarila prvo tako obsežno begunsko krizo v Evropi.

V sklopu projekta Con-Front sta nastala dokumentarni film Hey, Youth! in avdiovizualni performans, ki sta premiero doživela v Franciji in Belgiji, nocoj ob 20.00 pa ju brezplačno lahko ujamete v Kinu Šiška.

Glavno vlogo v njihovem umetniškem pogledu na vojno in njene posledice imajo begunci stoletja oddaljenih vojn in prebežniki iz današnjih konfliktnih območij. Pri projektu so poleg glasbenika Sama Vovka in vizualne umetnice Neli Maraž sodelovali še glasbeniki Joana Risteska, Martina Barakoska, Koen Quintyn in Baptiste Roger ter vizualni umetnici Loup Blaster ter Aïlien Reyns.

Umetniki v desetih dejanjih, v katerih se zgodovina sooča s sedanjostjo, raziskujejo čustva ljudi na begu. Projekt prepleta terenske posnetke, arhivsko gradivo, animacijo in video v enoto, ki jo dopolnjuje glasba, neke vrste zmes post-rocka, elektronike, neoklasicistične in kinematografske glasbe. Meje zbledijo, žanri se topijo, posamezne zgodbe preteklosti in sedanjosti se kristalizirajo v bolečo univerzalno resničnost. In zgodovina še vedno neusmiljeno ponavlja ‒ kar se nam zdi, da je za vedno izginilo, lahko spet postane pereče vprašanje.