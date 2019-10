Chris Froome lovi rekordno 5. zmago. Foto: Reuters

Ni skrivnost, da je trasa tlakovana z odkrito željo, da bi imela francoska asa Thibaut Pinot in Julian Alaphilippe kar največ možnosti, da bi prekinila desetletja dolgo sušo domačih zmag. Zelo majhno število kilometrov v kronometru, krajše etape in klanci, ki niso tako zelo brutalni, ampak jih je precej (ta recept je sicer pomagal Primožu Rogliču na Vuelti).

Froome: Odločalo se bo v gorah

Na predstavitvi so bile vse oči uprte v Chrisa Frooma, ki se odkrito spogleduje s peto zmago, a pri tem opozarja: "To je brez dvoma najtežja trasa, ki sem jo videl na kateri koli dirki v zadnjih petih letih. Na voljo bo veliko priložnosti za fante, ki se bomo borili za skupno uvrstitev, šlo bo mož na moža. Vsi si želijo to gledati. A kakor koli obrnemo, dirka se bo dobila in izgubila v gorah, kar mi ustreza."

Christopher Froome in Egan Bernal se bosta bojevala za mesto (prvega) kapetana in končno zmago, Julian Alaphilippe pa je napovedal druge cilje.

Domači as napovedal druge cilje

Alaphilippe se ne strinja z mnenjem novinarjev, da je trasa krojena po njegovem okusu in je že napovedal: "Drugo leto se ne bom boril za končno zmago, v sezoni bom imel druge cilje. Seveda si želim tudi uspeha na Touru, a se bom bojeval za etapne zmage. Z ekipo bom dobro naštudiral vse etape, a že zdaj lahko rečem, da je to ena najtežjih tras."

Prudhomme: Pasti se skrivajo povsod

Direktor dirke Christian Prudhomme je komentiral: "Največji izziv bo na fizični strani. Tudi tako imenovane ravninske etape bodo za sprinterje zelo naporne. Pasti se skrivajo na celotni trasi." Ta napoved ni nič kaj obetavna za sprinterje, ki so zadnja leta "izgnani" iz Vuelte, zdaj jih bodo razgibana in naporna pot čaka tudi v Franciji.

Roglič progo videl pred sprejemom

Predstavitve se ni udeležil Primož Roglič, ki ga je čakal sprejem v Zagorju ob Savi: "Veliko časa nisem imel, da bi si ogledal etape. Lora mi je v avtomobilu na poti sèm prebrala etape. Težko bo. Želel bi si startati na najvišja mesta."

Bernal: Trasa mi ustreza

Med najboljšimi kolesarji je edini, ki ni opozarjal na težko traso, letošnji zmagovalec Egan Bernal: "Proga mi odlično ustreza, ima veliko strmih klancev in le en kronometer pa še ta se konča v klanec."