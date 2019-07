Direktor Toura Christian Prudhomme je razložil Geraintu Thomasu, da je bilo nadaljevanje 19. etape nemogoče. Foto: EPA

22-letni Kolumbijec, ki je junija v velikem slogu dobil Dirko po Švici, je bil najprej predviden za pomočnika. Po hudem padcu Chrisa Frooma na kriteriju Dauphine in slabši formi Thomasa pred začetkom Toura pa direktor Dave Brailsford pred štartom Toura v Bruslju ni želel jasno določiti kapetana.

Bernal že od štarta v Bruslju v izjemni formi

5 km pod vrhom najvišje točke letošnjega Toura, prelazom Iseran, je Bernal silovito pospešil in se otresel vseh tekmecev v boju za skupno zmago. Hitro je nadomestil minuto in 30 sekund zaostanka proti Julianu Alaphilippu. Francoz zdaj zaostaja 48 sekund, Thomas pa že minuito in 16 sekund.

"Zdaj je na sporedu še zadnja etapa v Alpah in Bernal bo branil rumeno majico. V soboto mora še dokončati delo. Ima lepo prednost in seveda mu bom zdaj pomagal do skupne zmage. Že od štarta v Bruslju je v izjemni formi. Zares je fenomenalen talent in že lani smo vsi dejali, da bo enkrat zmagal na Touru. Morda res nismo pričakovali, da mu to lahko uspe že letos. Zares je močan na strmih vzponih," je lanski zmagovalec Toura podprl Bernala.

Bernal dan pred koncem pekla v Alpah v rumeni majici

Prudhomme pokazal Thomasu slike toče

Thomas je bil seveda zelo razočaran, ko so na spustu iz Iserana prekinili etapo: "Takih stvari ni mogoče nadzorovati. Do konca etape je bil še dolg spust in zahteven zadnji vzpon do Tignesa. Veliko stvari bi se še lahko zgodilo. Če bi vedeli, da bo cilj na vrhu Iserana, bi etapa potekala popolnoma drugače. Vsi smo bili razočarani, ko so prekinili etapo. Zdaj nima smisla ugibati, kaj vse bi se lahko zgodilo. Imamo rumeno majico v naši ekipi in smo v odličnem položaju pred zadnjo gorsko etapo. Ko smo videli slike toče in plazu, smo se vsi zavedali, da je bila odločitev pravilna. Direktor Christian Prudhomme mi je pokazal slike ceste, ki je bila neprehodna. To je bil res nor dan in organizatorji tega seveda nismo mogli načrtovati," je dodal Thomas.

Portal: Imeli smo velike težave, da smo vzeli majico Alaphilippu

Zadovoljstvo v ekipi Ineos, ki ima najmočnejšo zasedbo na Touru, čeprav manjka štirikratni zmagovalec Froome, je bilo na cilju v Tignesu veliko.

"Idealno bi bilo, če bi lahko prišli do cilja v Tignesu. Imeli smo velike težave, da smo vzeli majico Alaphilippu. Na spustu bi zelo verjetno pridobil nekaj časa nazaj. Zdaj imamo rumeno majico, Thomas pa se bori za stopničke. Čaka nas velik boj v soboto. Nič še ni odločeno," je poudaril športni direktor Ineosa Nicolas Portal.

Toča in plaz prekinila 19. etapo Toura

Brailsford: Načrtovali smo napad na Iseranu

Direktor Brailsford je bil nasmejan: "Sreča spremlja pogumne. Zjutraj smo se odločili, da bomo napadli že na vzponu na Isrean. Prepričani smo bili, da se lahko na tem vzponu naredijo velike razlike. Morda nismo bili tako močni na letošnjem Touru, kot v preteklih letih."

"Van Baarle je bil v begu, Castroviejo je opravil veliko dela, Woet Poels pa je narekovbal visok ritem na začetku vzpona na Isrean. Vsi so izpolnili načrt. Thomas je najprej napadel, nato pa je prišel Bernal prvi na vrh Iserana. Pomembno je, da imamo rumeno majico pred zadnjo gorsko etapo," je razlagal Brailsford. Ineos (nekdanji Sky) vse od leta 2012 prevladuje na Touru. Le leta 2014 si je Froome zlomil zapestje in skupno zmago je osvojil Vincenzo Nibali.

Francoska suša bo zelo verjetno še kar trajala

Francozi že vse od leta 1985 čakajo na zmagovalca Toura. Peta zmaga legendarnega Bernarda Hinaulta je bila zadnja. Leto zatem je bil boljši njegov moštveni kolega v ekipi La Vie Claire Greg LeMond, čeprav je imel Hinault po prvi gorski etapi že pet minut naskoka. Leta 1989 je nato LeMond za osem sekund prehitel Laurenta Fignona na kronometru zadnji dan v Parizu.

V devetdesetih letih je ljubljenec občinstva Richard Virenque preveč energije porabil z lovom na točke za pikčasto majico. Leta 1996 je bil tretji, leta 1997 pa drugi, a je za Janom Ullirchom zaostal kar devet minut. Jean-Christophe Peraud je bil leta 2014 drugi, pred tremi leti pa je drugo mesto zasedel še Romain Bardet.

Alaphlippe je upal, da se bo na dolgem spustu uspel približati, a sta toča in plaz prekrižala njegove načrte. Foto: EPA

Malo kronometra po željah Bardeta in Pinota, ne pa tudi Alaphilippa

Letos so organizatorji pripravili traso za hribolazca Thibauta Pinota in Romaina Bardeta. Na sporedu je bil le en posamičen kronometer (27 km) v Pauju. Kapetan ekipe Groupama - FDJ je blestel v Pirenejih, danes pa je končal dirko v velikih bolečinah zaradi poškodbe leve stegenske mišice.

Julian Alaphilippe je presegel vsa pričakovanja, kar 14 dni je nosil rumeno majico. Dobil je vožnjo na čas v Pauju in imel bi precej večje možnosti za skupno zmago, če bi organizatorji v program uvrstili še en daljši kronometer. V Pirenejih je šampionsko ubranil skupno vodstvo, čeprav ni imel velike pomoči ekipe Deceuninck - Quick Step. Že pred Alpami je bilo jasno, da bodo napadi tekmecev pogosti in odločni.

Rumena majica kar nosila Alpahilippa po cestah

"Iz sebe sem iztisnil maksimum. Več ni šlo. Ničesar ne obžalujem. Premagal me je boljši hribolazec. Nikoli nisem razmišljal o tem, da bi lahko rumeno majico pripeljal do Paritza. Velik uspeh je že, da sem jo sploh oblekel. Dolgo časa sem živel svoje sanje. Nikoli si nisem mislil, da bom kar dva tedna v skupnem vodstvu. Vse od tretje etape, ko sem prvič oblekel rumeno majico, sem šel iz dneva v dan. Vsako etapo sem skušal izvleči maksimum in obdržati majico. Zdaj se moram zahvaliti vsem navijačem, ki so me podpirali na letošpnjem Touru. Rumena majica me je kar nosila po cestah," je poudaril 27-letni Alaphilippe.

Tudi predzadnja etapa bo skrajšana

V soboto bo na sporedu končna odločitev letošnjega Toura. Organizatorji so sporočili, da bo skrajšana tudi 20. etapa etapa. Vzrok za takšno odločitev je nevarnost slabega vremena in posledično zemeljskih plazov. Tako bo etapa, ki je bila prvotno načrtovana med Albertvillom in Val Thorensom, namesto 130 kilometrov dolga zgolj 59 kilometrov.

Kolesarji se bodo izognili vzponu na Cormet de Roselend (19,9 km in 6 odstoten naklon), saj je cesta na spustu neprevozna. Namesto tega se bodo iz Albertvilla odpravili neposredno proti Val Thorensu. Ciljni vzpon ekstra kategorje je dolg kar 33,4 km, povprečni naklon je 5,5 odstoten.