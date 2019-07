Čeprav se je zdelo, da je bilo v glavnini vse mirno (ubežniki so bili daleč spredaj, favoriti pa so varčevali z močmi pred tremi ključnimi etapami v Alpah), ni bilo ves čas tako. Ob začetku vzpona na Sentinelle približno 10 km pred ciljem je bilo kar nekaj prerivanja, saj so želeli pomočniki kapetane pripeljati v najboljši položaj.

Tony Martin, kolesar Jumbo Visme, je tako zavil pred Britanca v ekipi Ineos Luka Rowa in ga izrinil s ceste. Nekaj trenutkov pozneje je Rowe dvignil roko proti Martinovem obrazu, tretjič pa so ju kamere ujele, ko sta se dotikala z rameni.

Prerivanje Tonyja Martina in Luka Rowa ob koncu 17. etape

Po koncu etape je Ineos skušal omiliti incident, češ da se to med dirkanjem pogosto dogaja, toda sodniki se za to niso zmenili. Menili so, da je bil dogodek dovolj resen, in oba so poslali domov.

Kmalu po incidentu je do Martina zavil vodilni v skupnem seštevku Francoz Julian Alaphilippe in se pogovoril z njim. "Bilo je veliko napetosti, vsi so želeli biti spredaj. Videl sem prerivanje, ki me zelo moti. Kolesarji so bili preveč živčni. Mogoče jih je bilo strah, da bom napadel. Skušal sem umiriti stvari. Rekel sem jim, naj ne tvegajo, saj kolesarji, ki so bili v begu, niso nobena grožnja. Povedal sem jim, da ne bom napadel. Želel sem mir," je razložil Alaphilippe.

Svoje videnje je pojasnil tudi Rowe: "Nič ni bilo. Zapeljal sem do njega, vse je v redu, segla sva si v roke. Oba sva v isti službi. Drug drugemu sva bila v napoto. To je kolesarstvo."

Ineos (takrat Sky) je tudi lani na Touru ostal brez enega od svojih kolesarjev, saj so po 15. etapi izključili Italijana Giannija Moscona, ker je udaril enega od konkurentov.