Kot je za MMC pojasnil Tom Tomanič, producent Športnega programa TV Slovenije, je bistveno to, da je med štartom in ciljem treba pokriti več kot polovico trase s kamerami.

Pogled v notranjost reportažnega avtomobila oziroma v režijo. Foto: MMC RTV SLO/Jaka Krivec

Nizozemski motorji, helikopter, letalo in slovenski reportažni avto

"To pa lahko naredimo na način, da imamo v cilju reportažno vozilo, v katerega sprejemamo signale iz helikopterja, na katerem je nameščena kamera, in pa s treh prenosnih kamer na motorju, ki spremljajo kolesarje. Ti signali gredo najprej na letalo, ki leti deset kilometrov nad dogajanjem, nato pa na zemljo, kjer jih v reportažnem avtu sprejmemo. To je največja produkcijska posebnost kolesarske dirke. V zadnjem kilometru je nameščeno še šest kamer, ki so fiksne in ki pokrijejo sam zaključek dirke. Je pa kolesarska dirka resnično najboljša promocija za slovenski turizem, to je, da predstaviš ljudi in deželo," pravi Tomanič.

RTV Slovenija Dirko po Sloveniji pokriva v sodelovanju z nizozemskim podjetjem. Foto: Jaka Krivec

Produkcijsko in izvedbeno zelo zahteven projekt

Jaka Krivec je režiser dirke po Sloveniji. "Koordinacija motorjev in helikopterjev poteka v reportažnem avtu RTV Slovenije. Vsi viri gredo čez slovensko režijo, čez mene. To pomeni, da med samo dirko sledijo mojim navodilom in ponujajo želene kadre. Glede na to, da se na začetku dirka ne pokriva, posnamemo en približno sedemminutni utrinek, kjer pokažemo priprave na štart in pozneje tudi štart. Potem pa se za približno devetdeset minut vklopimo v živo in sledimo dirki do cilja. V cilju čaka šest kamer, tam se motorji umaknejo in s fiksnimi kamerami posnamemo do konca. Gre za zelo zahteven projekt tako produkcijsko kot tudi izvedbeno," pojasnjuje Krivec.

Delovnik od jutra do večera

In nadaljuje: "Naš delovnik traja od jutra do večera, saj se po koncu etape z reportažnim avtomobilom že premaknemo na cilj naslednje etape, kjer drugo jutro začenjajo priklapljati kamere in vse potrebne povezave. Sicer pa je dirka iz leta v leto večja stvar. Očitno je, da je kolesarstvo v vzponu, čedalje več ljudi se vključuje v to in s tem, ko delamo prenose, še pridobivamo popularnost. Prenos gre tudi na Eurosport, ki je ena izmed največjih športnih televizij, s čimer promoviramo ne samo kolesarstvo, ampak Slovenijo v celoti."

Nedeljska etapa od 12.45 naprej na TV Slovenija in MMC-ju

Nedeljsko etapo med Trebnjem in Novim mestom (167,5 km) boste lahko od 12.45 naprej spremljali na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.