Jan Polanc in njegov oče Marko sta se na štartu zapletla v pogovor s sokrajanom iz Britofa Klemenom, ki je tudi gasilec in je bil glavni pri organizaciji sprejema, ko se je Jan Polanc vrnil z letošnje Dirke po Italiji. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Tadej Pogačar je pred enim mesecem dobil Dirko po Kaliforniji in spada v ožji krog favoritov za zmago na letošnji Dirki po Sloveniji. Lani je osvojil belo majico, zdaj je čas za zeleno! Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Na Kongresnem trgu v Ljubljani se je začela petdnevna in 808,5 kilometra dolga Dirka po Sloveniji. Sončno vreme je privabilo kar nekaj kolesarskih navdušencev, a seveda manj, kot bi se jih zbralo, če bi nastopal lanski zmagovalec Primož Roglič. Zvezdnikov vseeno ne manjka, največ pozornosti pa sta požela domači adut Tadej Pogačar in šprinter Marc Cavendish, zmagovalec 30 etap na Touru: "Slovenija je ena najlepših držav na svetu. Navdušuje me lepo vreme. Največ si obetam prav od današnje etape," je povedal Britanec, ki na slovenskem krogu nastopa tretjič, še vedno pa je brez etapne zmage. Tudi tokrat mu ne bo lahko, na dirki namreč nastopa Nemec Pascal Ackermann, najboljši šprinter letošnjega Gira, od slovenskih šprinterskih adutov pa bodo nevarni Luka Mezgec, Marko Kump in Rok Korošec.

Luka Mezgec je zadnjo zmago slavil pred dvema letoma na Dirki po Sloveniji na etapi s ciljem v Ljubljani. Letos naj bi imel največ možnosti na četrtkovi etapi. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Mezgec bo tudi turistični vodnik

"Zame prideta v poštev prva in morda zadnja etapa. Preostale dni se bo odločalo o generalni razvrstitvi," nam je povedal Marko Kump, Dolenjska puščica, ki ima na Dirki po Sloveniji dve etapni zmagi. Njegova ekipa Adria Mobil bo ciljala tudi na visoko končno uvrstitev Hrvata Radoslava Rogine, ki letos že dvajsetič nastopa na Dirki po Sloveniji, leta 2013 pa je bil končni zmagovalec. Kump: "Mislim, da je Rado dobro tempiral formo, je pa treba vedeti, da so na dirki močni kolesarji, ki prihajajo z Gira in imajo brzino ali dve več." Luka Mezgec bo svojo prvo etapno zmago po dveh letih lovil predvsem jutri, ko bo pred ciljem še vzpon na Celjsko kočo, ki bo verjetno odrezal Ackermanna in tudi Cavendisha. Njegovi kolegi iz ekipe Michelton Scott, med katerimi je tudi Esteban Chaves (po nekaj težavah je šele včeraj ob 19. uri prispel v Ljubljana), so prvič v Sloveniji: "Z veseljem jim bom razkazal lepote Slovenije. Danes in zadnji dan bom jaz spredaj, ko bodo težje etape, pa bom moral biti v vlogi pomočnika."

Ranjeni Rok Korošec

Seveda prav vsi slovenski kolesarji (na tokratni dirki jih je skupaj 25) uživajo, ko se vozijo po slovenskih cestah in ko dirka zavije v domače kraje. Rok Korošec, kapetan ekipe Ljubljana Gusto Santic, bo tako najbolj vznemirjen v petek in že obljublja, da bo ob dirkanju proti Kamniku skozi Tuhinjsko dolino na čelu karavane. Na najpomembnejši slovenski kolesarski dirki sodeluje petič, želi si, da bi bil na kakšni etapi prvič med najboljšimi tremi. "Visoko ciljam danes in zadnji dan. Upam, da ne bo tempo v klanec previsok," je povedal Korošec, ki je močno odgrnjen po levi roki: "Skupil sem jo pred tremi dnevi na dirki po Zgornji Avstriji. Malce sem ranjen, a mislim, da to ne bo vplivalo na končen rezultat."

Prenosi vseh etap so na TV Slovenija 2. Ekipa z novinarjem Davidom Črmeljem se je po štartu hitro "prestavila" v Rogaško Slatino in pripravila vse potrebno za studijski del prenosa. Miha Mišič bo postregel s številnimi zanimivostmi. En "sladkorček" nam je že ponudil: izračunal je, da imajo kolesarji na letošnji Dirki po Sloveniji skupaj kar 82 etapnih zmag na vseh treh največjih etapnih dirkah (Tour, Giro, Vuelta). Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Pascal Ackermann, zmagovalec dveh etap letošnjega Gira. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Marko Polanc opozarja na Ulissija

Tadej Pogačar, eden največjih svetovnih kolesarskih talentov, se z vlogo favorita ne obremenjuje, pričakuje pa, da bo najtežje na tretji in četrti etapi, ko se bo dirka tudi odločala. Na vprašanje, kakšna bo moštvena hierarhija, nam je povedal: "Smo ekipa, dirkamo skupaj, naša taktika je takšna, da zmagamo dirko." V ekipi UAE Emirates je tudi 29-letni Diego Ulissi, zmagovalec Dirke po Sloveniji 2011, na katerega opozarja Marko Polanc, nekdanji Pogačarjev trener in oče Jana Polanca: "Zame je Ulissi preračunljiv kolesar, težko se podredi ekipi in gotovo ima v glavi, da dobi to dirko. Ima še večji potencial kot Tadej in Jan, da bo v ospredju in če bo na najhujših klancih močan, se bodo morali vsi podrediti njemu. Ima velike uspehe, njegova pogodba je tako težka, da se bo težko on podrejal Slovencema."

Tudi za motoriste, ki spremljajo karavano, dirka terja posebne priprave. Na fotografiji Jože Goličič Jodl, ki preverja zadnje informacije pred štartom 1. etape. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Pomembna bo vsaka sekunda

Tudi košarkar Michael Jordan pač ni podajal žog novincem, je ob Polančevih besedah modroval eden od navijačev. In kaj bo odločilo 26. Dirko po Sloveniji, ki prvič po letu 2002 ne vključuje etape s ciljem v klanec? Marko Polanc: "Letos je specifika etap malce drugačna kot prejšnja leta. Ker so cilji na ravnini, bo prišlo do selekcije na zadnjih vzponih pred ciljem. Po vsej verjetnosti bo prišla v cilj najtežjih etap manjša skupina, težko posameznik, Klanci niso tako strmi kot Vršič ali Krvavec, ampak so dolgi od pet do šest kilometrov in so vsi ti najboljši kolesarji so sposobni priti na vrh klanca v visokem ritmu in pozneje tudi ujeti morebitnega ubežnika. Pričakujem, da bodo na koncu odločale bonifikacije, torej odbitne sekunde za prve tri v etapi in na letečih ciljih."