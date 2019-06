Tadej Pogačar je pred enim mesecem postal zmagovalec Dirke po Kaliforniji. To je bil za 20-letnega člana ekipe UAE Emirates največji uspeh v karieri in druga skupna zmaga med profesionalci. Tudi na Dirki po Sloveniji se bo potegoval za končno zmago. Foto: EPA

V sredo se bo začela 26. dirka po Sloveniji, ki bo trajala do nedelje. Čeprav letošnja trasa ne gre nad tisoč metrov nad morjem in tako ne bo kakšnega od legendarnih vzponov (Vršič, Rogla, Krvavec ...), profil dirke vseeno obeta zanimiv boj za zeleno majico. Odločala bi lahko vsaka sekunda, saj na nobeni etapi ne bo cilja na vrhu klanca. Zelo zahtevna bo tretja etapa s tremi gorskimi cilji, sledi pa kraljevska sobotna etapa (Nova Gorica–Ajdovščina; 154 km) z vzponom na Predmejo (najvišja točka letošnje dirke) in spustom v Ajdovščino. Šprinterji se bodo za etapno zmago udarili v 1. in 5. etapi, ob počasnem ritmu morda tudi v 2. etapi.

Spored etap 1. etapa, sreda:

Ljubljana–Rogaška Slatina, 171 km

2. etapa, četrtek:

Maribor–Celje, 146,3 km

3. etapa, petek:

Žalec–Idrija, 169,8 km

4. etapa, sobota:

Nova Gorica–Ajdovščina, 153,9 km

5. etapa, nedelja:

Trebnje–Novo mesto, 167,5 km

Navidezna dirka Po Sloveniji Ekipo za navidezno dirko Po Sloveniji boste lahko začeli sestavljati tik pred dirko, v torek pozno popoldne, ko bodo uradno znani kolesarji in njihove številke.

Predmeja ob bok Vršiču ali Krvavcu

Najtežji bo 9 kilometrov dolg vzpon do vrha Predmeje. "Klanec se lahko primerja z Vršičem ali Krvavcem. Mislim, da bi tam lahko kdo naredil razliko. Pričakujem veliko selekcijo, sploh če bo vročina ali veter," pravi Tadej Pogačar, ki je visoko na seznamu kandidatov za končno zmago, čeprav bi si želel kakšne etape s ciljem v klanec. "Vse tri gorske etape se končajo z ravnino. Sekunde bo treba morda iskati tudi na letečih ciljih oziroma v cilju," dodaja Pogačar, ki član ekipe UAE Emirates, v kateri bosta tudi zmagovalec Dirke po Sloveniji 2011 Diego Ulissi in Jan Polanc, ki je pripravljen pomagati Pogačarju: "Mislim, da je v pravi formi, imel je dober program dirkanja in dovolj časa, da se lahko pripravi na vsako dirko."

Na vrhu Predmeje še ne bo oddiha

Polanc in Pogačar sta v zadnjih dneh pogosto trenirala skupaj, prevozila sta tudi vzpon na Predmejo. Vtisi? "Lep klanec, na nekaterih delih precej strm. Vsekakor primeren za kraljevsko etapo. Lahko bi ga primerjali s kakšnim vzponom na Giru. V spodnjem delu so tudi položili nov asfalt. V prvem delu je strmo, nato se malo poravna, sledi še zadnji del, kjer je naklon tudi več kot desetodstoten. Ko si na vrhu, pomisliš, da sledi le še spust, toda vsaj 5 km je cesta še precej gor-dol, na vrhu vzponov še ni konec in bo treba še močno pritiskati. Spust niti ni preveč zahteven, bi pa znalo biti nekaj protivetra in bo treba tudi navzdol poganjati."

Vzpon na Predmejo primerljiv s klanci na Giru

Polanc upa, da bo do zadnjega ob Pogačarju

Bi lahko kdo sam prikolesaril na vrh Predmeje, morda celo z občutno prednostjo? Polanc: "Težko, pa tudi v tem primeru bi bilo treba pred spustom še nekaj kilometrov poganjati na polno in bi imeli zasledovalci precej možnosti, da ujamejo priključek. Pričakujem, da bo na vrh Predmeje prišla manjša skupina kolesarjev, morda peterica. Če bo imel kdo še kakšnega pomočnika, bi to lahko igralo pomembno vlogo. Za tistih pet kilometrov do spusta namreč lahko kapetan pošlje pomočnika naprej in ga morajo potem drugi zasledovati. Taktične igrice. Če se bom dobro počutil, bom seveda poskušal biti s Tadejem čim dlje. Pomemben bo tudi boj za bonifikacijske sekunde. Pričakujem namreč, da bodo na vrhu majhni zaostanki."

Pogačar je močnejši od Chaveza ...

Polanc, ki ima na Dirko po Sloveniji lepe spomine predvsem iz let, ko je dirkal še za Radensko (odkar je med profesionalci, ima prednost Giro, na katerem je letos dva dneva nosil rožnato majico), je prepričan, da je Pogačar močnejši kot Esteban Chavez, ki je letos na Dirki po Italiji dobil 19. etapo s ciljem na San Martino di Castrozza, Leta 2016 pa je bil drugi na Giru in tretji na Vuelti. "Kolikor sem lahko videl Chaveza, bi rekel, da je Tadej boljši. Ko je Chavez dobil etapo na Giru, je imel tudi nekaj sreče, saj se je enemu od kolesarjev, ki so bili v igri za zmago, dvakrat snela veriga z obročnika. Poleg tega v begu ni bilo hribolazcev. Je pa res, da Chavez morda na vseh etapah ni vozil na polno in je malo varčeval z močmi."

Na letošnji Dirki po Sloveniji bosta tekmovala dva nekdanja zmagovalca, Italijan Diego Ulissi (na fotografiji) in Hrvat Radoslav Rogina. Foto: EPA

... a paziti bo treba tudi na Hamiltona

O možnostih Estebana Chaveza oziroma načrtih ekipe Mitchelton Scott nam je več povedal član te avstralske ekipe Luka Mezgec: "Na Giru sem opazil, da Chavez dirka vsak dan bolje, vseeno pa bo lider Lucas Hamilton. Mlad je (23 let), na Giru je vse presenetil (25. v skupnem seštevku). Držal se je najboljših. Po takšni naporni dirki sicer nikoli ne veš, ali boš avion ali pa vozil v rikverc, vsekakor pa bi lahko bil nevaren, če se je dobro spočil. Chavez je sicer letos dobil etapo na Giru, vendar po begu. Na začetku Dirke po Sloveniji bosta oba v vlogi kapetana, potem se bo videli, kdo je močnejši," nam je povedal Luka Mezgec, ki ima seveda lepe spomine na najpomembnejšo domačo dirko, saj je pred dvema letoma na etapi s ciljem v Ljubljani slavil svojo zadnjo zmago.

Mezgec lačen nove etapne zmage

"Letos spet napadam etapno zmago. Šprinterska konkurenca bo sicer precej močna, pridejo Ackerman, Cavendish, Kump ... Upam, da nisem preveč utrujen, saj sem dirkal na Norveškem in nato takoj na kriteriju Dauphine. Težka dirka je bila, imeli smo rumeno majico, veliko dela je bilo treba opraviti v vožnji na veter. V soboto sem pred zadnjim klancem namenoma odstopil, da imam malo več počitka." 30-letni Mezgec, pred petimi leti prvi slovenski zmagovalec etape na Giru, najbolj cilja na drugo etapo. "Lahko se sicer zgodi, da bodo kolesarji za generalno uvrstitev navili ritem in ne bom držal ritma na Celjsko kočo. Upam, da bo tempo normalen, da bo Ackerman odpadel in bom imel možnosti v šprintu."

Šprinterja Luka Mezgec in Marko Kump bosta imela kar hudo konkurenco, med drugim bo nastopil tudi Pascal Ackermann, ki je na letošnji Dirki po Italiji dobil dve etapi. Na cilju v Veroni je bil med navijači zanj veliko zanimanja. Foto: MMC RTV SLO

Izkoristiti vlak ekipe Bora Hansgrohe

Na prvi etapi od Ljubljane do Rogaške Slatine, ki bo po meri šprinterjev (vzpon na Planino pri Sevnici ne bi smel biti prevelik zalogaj), Luka Mezgec pričakuje, da bo ekipa Bora Hansgrohe, katere član je Pascal Ackermann, nadzirala dogajanje: "Ko bodo naredili šprinterski vlak, se bom moral dobro postaviti. Naša ekipa je mlada, ni tako kot lani, ko je zraven Caleb Ewan. Navadil sem se biti 'lead-out' kolesar. Letos, ko ni Caleba, mi je kar dolgčas. Nimam pomoči, nimamo vlaka, sam se moram znajti. Tri leta sem bil 'lead-out' kolesar, rad bi ostal v tej vlogi, a kaj hočeš, Caleb je odšel, sam imam še enoletno pogodbo. Bomo videli, ali pride v ekipo še kakšen šprinter ..."

Hauptman omenja tudi Rogino

Pogovarjali smo se tudi s slovenskim selektorjem Andrejem Hauptman, ki je leta 1998 na Dirki po Sloveniji dobil dve etapi in osvojil majico najboljšega šprinterja. "Letošnja trasa se mi zdi zanimiva. Ni kronometra, ki bi lahko bolje razjasnil skupno razvrstitev, veliko etap je takšnih, da bi lahko uspel kakšen pobeg. Odločilni naj bi bili 3. in 4. etapa, bo pa pomembna vsaka sekunda. Se pa lahko, tako kot letos na Giru, zgodi kaj nepredvidljivega, morda kakšen pobeg, ki bi lahko dal tudi končnega zmagovalca." Tadej Pogačar? "Zelo je motiviran. Jasno, doma je najlepše nastopati, je pa tako, da če si med favorita, je lahko to tudi breme. Ne bo mu lahko, tudi Radoslav Rogina prihaja na dirko dobro pripravljen."