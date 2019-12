Mednarodna dirka po severni Španiji in okolici. Vuelta 2020 se zaradi vročine in vrhunca turistične sezone ne bo podala na jug in ob sredozemsko obalo Pirenejskega polotoka. Foto: Twitter/@lavuelta

Nizozemska, Španija, Francija, in Portugalska je četverica držav, kjer se bo sklenilo kolesarsko poletje v boju za naslednika Primoža Rogliča. V Madridu bo v nedeljo, 6. septembra, namreč okronan novi lastnik rdeče majice, ki jo je letos osvojil najboljši športnik Slovenije.

75. Dirka po Španiji Štiri države

Trije dnevi počitka

Skupno 3.245 km

56,8 km kronometra

8 ravninskih etap

11 hribovitih in gorskih

8 ciljnih vzponov

Kruijswijk potrjen kot kapetan za Vuelto

Nizozemska ekipa Jumbo Visma je še pred uradno predstavitvijo namreč sporočila ime prvega kapetana za Vuelto – to bo Steven Kruijswijk. "Odlična priložnost, da pridem na zmagovalni oder Vuelte. Vsak štart Grand Toura na Nizozemskem je nekaj posebnega za nas kot nizozemsko moštvo. Zame izstopata dve etapi: 9. etapa s ciljem na Tourmaletu in 15. etapa s ciljem na Angliru. Gre za vzpona, ki ju poznam, in etapi, ki sta mi pisani na kožo. Gre za edinstveni etapi, ki sta običajno odločilni na tritedenskih dirkah," se 32-letni Kruijswijk veseli španskega izziva.

Brez obeh Slovencev z zmagovalnega odra

V petek bo Jumbo Visma na uradni predstavitvi ekipe razkrila še preostali dve karti: kdo bo prvi kapetan na Giru in kdo na Touru, pričakuje pa se, da bo prvi adut v Italiji Tom Dumoulin, v Franciji pa Roglič. V torek je še UAE Emirates objavil, da bo šel Tadej Pogačar na Tour, tako da v Španiji konec prihodnjega poletja predvidoma ne bo nobenega od obeh Slovencev z zadnjega zmagovalnega odra in lastnika rdeče, zelene in bele majice letošnje 74. dirke po Španiji. Drugouvrščeni Alejandro Valverde je na predstavitvi napovedal, da načrtuje dvojček Tour - Vuelta.

Leta 1999 je prvič na Vuelti prišel vzpon na Angliru, ki je takoj postal razvpit kot eden najhujših klancev v profesionalnem cestnem kolesarstvu. V 12,5 km se kolesar povzpne za 1.266 višinskih metrov, s povprečnim naklonom 10,13 odstotka, na najstrmejšem odseku pa naklon doseže kar 24 odstotkov! Leta 2020 bo osmič cilj na Angliruju, kot edini je dvakrat v osrčju Asturije slavil Alberto Contador (2008 in 2017). Foto: Reuters

Vrhunec vzpona na Tourmalet in Angliru

Najbolj mednarodna Vuelta v njeni zgodovini se bo začela v petek, 14. avgusta, s 23,3-km ekipnim kronometrom v Utrechtu, ki bo tako postal prvo mesto, kjer so se začele vse tri velike tritedenske dirke. Na Nizozemskem bodo prve tri etape, nato sledi polet v Baskijo.

Podaljšani prvi teden se bo sklenil s težko pričakovano poslastico v nedeljski 9. etapi – s skokom čez Pireneje v Francijo čez prelaz Portalet, sledil bo prelaz Aubisqu, cilj pa bo na mitskem Tourmaletu (2.115 m). Najslovitejši vzpon francoskih Pirenejev bo sicer letos ostal brez Toura, zato pa bo deležen obiska Vuelte. Kot letos bo odločilen zaključek drugega tedna, kjer se bo tretjo nedeljo kolesarilo na najbolj razvpiti vzpon moderne Dirke po Španiji na Angliru (1.557 m).

Na predstavitvi v Madridu se je zbralo 11 nekdanjih zmagovalcev Dirke po Španiji, ob Nairu Quintani je sedel njegov kolumbijski rojak Miguel Angel Lopez, ki načrtuje nastop tudi na prihodnji Vuelti. Foto: EPA

Razgiban kronometer s ciljnim vzponom

Špansko-francoski prireditelji (tako kot Tour namreč Vuelto organizira podjetje ASO) so ostali zvesti novodobni tradiciji in sta najbolj privlačni gorski etapi zelo kratki: 135,6 km za osvojitev Tourmaleta in le 109,2 km za naskok na Angliru. Po tretjem dnevu počitka sledi kolesarjenje po Galiciji, kjer bo 33,5-km posamični kronometer v Ezaru z 1,8-km ciljnim vzponom s povprečno 14,6 odstotnim naklonom. Sledi prečkanje severne Portugalske in vrnitev v Španijo. Zadnja priložnost za gorske podvige in dokončni razpored na vrhu bo v 20. etapi, ko se bo karavana povzpela na Aldo de la Covatilla (1.960 m), sledil bo samo še nedeljski tradicionalni šprint v središču Madrida.

"Španija je še vedno naš dom, kraj, ki nas spominja na to, od kod prihajamo in kam gremo, a nas tudi sili v to, da rastemo kot tekmovanje in se še naprej razvijamo," je o raznolikosti dirke povedal direktor tekmovanja Javier Guillen.

Eden lažjih rdečih španskih krogov

Na prvi pogled, ki pa v Španiji lahko pošteno vara, gre za eno lažjih tras, odkar se je Dirka po Španiji obarvala rdeče. Vsekakor pa gre za manj zahtevno traso, kot je bila v zadnjih treh izvedbah. Ker sama Vuelta tokrat poteka en teden prej, so se prireditelji znova popolnoma ognili južni Španiji in celotni sredozemski obali, zaradi česar ji v Španiji že posmehljivo pravijo: mednarodna dirka po severni Španiji.