Prvič na tritedenski dirki tudi Tadej Pogačar

Primož Roglič prvi favorit stavnic

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tadej Pogačar je maja postal najmlajši zmagovalec dirk v okviru elitnega World Toura. Foto: TV Slovenija/David Črmelj

Na kolesarski Dirki po Španiji, ki se bo začela v soboto, bo sodelovalo kar pet Slovencev. Poleg Primoža Rogliča in Luke Mezgeca so od danes uradno prijavljeni še Domen Novak, Luka Pibernik in Tadej Pogačar.