Alvaro Hodeg se je v cilju pete etape dirke BinckBank Tour v Venrayu veselil šeste zmage sezone. Foto: EPA

Na dobrih 191 km dolgi etapi od Riemsta do Venraya je odločal šprint glavnine. 22-letni Hodeg je, potem ko ga je ekipa pripeljala v idealno izhodišče, 150 metrov pred ciljem pospešil na vso moč in zanesljivo zmagal s prednostjo več kot ene dolžine kolesa pred drugouvrščenim Ircem Samom Bennettom, zmagovalcem prvih treh etap. Tretji je bil Edward Theuns.

To je 55. letošnja zmaga ekipe Deceuninck - Quick Step, ki je danes sporočila, da bo v naslednji sezoni zanjo dirkal Italijan Mattia Cattaneo.

V skupnem seštevku na vrhu ni sprememb. Vodstvo je zadržal Tim Wellens, ki ima dve etapi pred koncem pred Marcom Hirschijem štiri sekunde prednosti, medtem ko tretjeuvrščeni Laurens De Plus zaostaja za 14 sekund. V soboto kolesarje čaka 8,4 kilometra dolg kronometer v Haagu.

Riemst-Venray, 191 km: 1. A. HODEG KOL/DQT 3:54:48 2. S. BENNETT IRS/BOH vsi 3. E. THEUNS BEL/TFS 4. T. DUPONT BEL/WGG isti 5. A. DEMARE FRA/AFC 6. K. HALVORSEN NOR/INS čas ... 114. G. BOLE SLO/BAM +0:50 Skupni vrstni red po 5. etapi: 1. T. WELLENS BEL/LTS 17:27:34 2. M. HIRSCHI ŠVI/SUN +0:04 3. L. DE PLUS BEL/TJV 0:14 4. I. G. CORTINA ŠPA/TBM 0:36 5. O. NAESEN BEL/ALM 0:39 6. M. VALGREN DAN/TDD 0:42 ... 139. G. BOLE SLO/BAM 25:08

Uradno: Roglič kapetan Jumbo Visme

Kapetan Jumbo Visme na 74. Dirki po Španiji bo, kot je bilo napovedano, Primož Roglič. Najboljši slovenski kolesar je maja na Giru zasedel tretje mesto, tudi na Vuelti se bo boril za najvišja mesta. Visoko bosta ciljala tudi tretji z letošnje Dirke po Franciji Steven Kruijswijk in George Bennett. V moštvu so še Robert Gesink, Lennard Hofstede, Sepp Kuss, Neilson Powless in Tony Martin.



Chaves kapetan Mitchelton Scotta

V kakšni postavi se bodo predstavili na Dirki po Španiji, so sporočili tudi pri Mitchelton Scottu. Kapetan bo Kolumbijec Esteban Chaves, ki je bil na Grand Tourih že dvakrat na zmagovalnem odru (drugi na Giru 2016, tretji na Vuelti 2016), letos pa smo ga lahko spremljali na Dirki po Sloveniji (6. mesto). Prvi pomočnik bo Mikel Nieve.

"Vesel sem in pripravljen na dirko, ki mi po navadi zelo ustreza. Rad imam vročino, trasa je primerna za takšne kolesarje, kot sem jaz," je povedal Chaves, ki se je po zdravstvenih težavah letos vrnil med najboljše in je med drugim dobil etapo na Dirki po Italiji.

Simon Yates ne bo branil zmage

Dvojčkov Yates (Adam, Simon) na letošnji Vuelti ne bo, pričakovano pa je mesto v osmerici avstralske ekipe dobil Luka Mezgec, ki je v odlični formi in bo poskušal prvič v karieri dobiti kakšno etapo na španskem krogu.

Na Dirko po Španiji (24. avgust–15. september) potujejo še Sam Bewley, Tsgabu Grmay, Damien Howson, Nick Schultz in Dion Smith.