Movistar si je z napadom ob padcu rdeče majice nakopal ogromno jeze v kolesarski karavani Vuelte. Se lahko najstarejši elitni ekipi, ki praznuje 40 let, zgodi, da jih bo v soboto napadla koalicija tekmecev? Kapetan Astane Lopez v cilju ni govoril o naskoku na skupno zmago, temveč o skoku na zmagovalni oder, kjer sta za zdaj Alejandro Valverde in Nairo Quintana iz Movistarja. Foto: EPA

Tretji padec na 74. Dirki po Španiji je v škripce spravil Primoža Rogliča, a pri tem jo je še srečno odnesel, saj je njegov glavni pomočnik na ravninskih delih Tony Martin grdo padel, se poškodoval in odstopil. Tudi Panzerwagen ni bil kos zahrbtnim in znova za Jumbo Vismo usodnim mokrim španskim cestam.

Sreča v nesreči, drugi skupili še huje

"Padli so tik pred nami. Ni se bilo mogoče rešiti in ogniti padcu. Cesta je bila polna. Največ sem zadel ob beton (-sko ograjo). Veliko drugih okoli mene je veliko slabše odneslo, kakor sem jih videl. Sam sem zamenjal kolo in skušal čim hitreje priti nazaj," je Roglič v cilju za RTV Slovenija opisal dramatični dogodek na petkovi 19. etapi med Avilo in Toledom. Obujen je bil spomin na 15. etapo letošnje Dirke po Italiji proti Comu, ko je Roglič z izposojenim kolesom pošteno trčil v betonsko in kovinsko cestno ograjo in na koncu kljub bolezni in poškodbi le dosegel skupno 3. mesto.

Grd padec okoli Rogliča, ki je pri tem izgubil Martina, sočasno pa je bil to znak za nepošten napad Movistarja.

Ker ni videl posnetka napada, brez komentarja

A tokratni množični padec ni sodil v kategorijo neverjetne smole v uvodni etapi na moštvenem kronometru (izliv iz otroškega bazena) v Torrevieju ali s stoječim motorjem v blatu makadamskega odseka v 9. etapi v Andori. Po kolesarskih običajih bi morala glavnina počakati na vodilno majico, ne pa da se je v istem trenutku začel ekipni napad prvih tekmecev Rogliča za končno zmago, domače zasedbe Movistar z drugouvrščenim Alejandrom Valverdejem in tretjim Nairom Quintano.

"Kar koli težko komentiram, sam sem padel. Niti ne vem, kaj se je dogajalo. Pogledati bo treba videoposnetke, kako je bilo, in takrat bom lahko več komentiral," je bil pregovorno zadržan in diplomatski Roglič, ki se ni želel spuščati v gorečo polemiko, ki se je razvnemala pod trdnjavo Alcazar na vrhu starega mesta Toleda.

"Pomanjkanje spoštovanja do rdeče majice. Padlo je 20 kolesarjev ali še več, marsikdo hudo. Ni bilo prvič, da so vedno isti skušali to izkoristiti. Izredno neumno." Miguel Angel Lopez

Superman vrgel rokavico: Kakšni bedaki

Povsem drugače, brez dlake na jeziku, je spregovoril v belo odeti najboljši mladi kolesar Miguel Angel Lopez, ki si je vzel največ časa za novinarje. "Pomanjkanje spoštovanja do rdeče majice. Padlo je 20 kolesarjev ali še več, marsikdo hudo. Ni bilo prvič, da so vedno isti skušali to izkoristiti. Izredno neumno, kakšni bedaki," je v bran kolesarsko tradicijo vzel 25-letni Kolumbijec, ki ni skrival razočaranja nad ravnanjem Valverdeja.

Kakšnega krasnega svetovnega prvaka imamo

"Kako neumno moštvo ima svetovni prvak in kakšnega krasnega svetovnega prvaka imamo," je bil z večnim nasmeškom piker SuperMan Lopez. "V takšnem trenutku mora biti solidarnost med rdečo in belo majico in prav dobro je bilo tako," je skupno četrtouvrščeni Lopez pohvalil sodelovanje z Rogličem, ki ga je ekipa Astana reševala že na drugi domnevno manj zahtevni etapi tretjega tedna. "Rad bi videl, da bi nekoč Movistar zmagal s pokončno držo," je dal Lopez vedeti, da bodo na zadnji pravi tekmovalni etapi Vuelte 2019 njegove tarče španska ekipa in njena dva kapetana na zmagovalnem odru.

Kolesarji Movistarja so zavračali obtožbe. Superoproda Marc Soler je vsa vprašanja preusmeril na vodje: "Vse, kar želite izvedeti o tem, vprašajte športne direktorje."

Primož Roglič preživel padec na Vuelti

Padec ni bil brez posledic za Rogliča

Medtem ko je Lopez zavrnil, da se je ob padcu občutneje poškodoval, je dal vodilni Roglič vedeti, da je ni odnesel brez posledic: "Čisto tako bom povedal: bilo je že boljše in tudi že veliko slabše. Tako, da bo boj naprej. Jutri gremo na etapo. Ne vem, kakšna je lestvica težavnosti te etape. Bilo je težko, se je bilo kar treba prebiti nazaj."

Sobota prinaša 20. etapo v gorovju Gredos, ki na papirju nima ne ekstremno strmih klancev ne maratonskih vzponov, a kljub temu bo po preplezanih metrih v enem dnevu najzahtevnejša etapa letošnje Vuelte.

91-letni orel iz Toleda z zasavskim orlom. Kar dolg pogovor ob predaji rdeče majice s Federicom Bahamontesom, prvim Špancem, ki je osvojil Tour se France. Ko orel sreča orla. Legenda španskega kolesarja je pozdravil Rogliča.

V soboto vreme kot naročeno za Pogačarja

Celotno Španijo je v četrtek in petek zajelo deževno vreme, na obali Valencie, Murcie, Allicanteja so bili huda neurja, poplave, plazovi. Slabo vreme se bo v osrednji Španiji stopnjevalo prav v soboto, ko se bodo kolesarji borili med Arenas de San Pedrom in Plataformo de Gredos. Napovedano je izdatno deževje, česar se v pelotonu najbolj veseli najmlajši na dirki – Tadej Pogačar.

"Jutri je zadnji dan, no, zadnji odločilni dan. Mislim, da bo spet nova zgodba. Zna se kaj spremeniti. Zagotovo bo borbeno do konca," je z nasmeškom spregovoril Tamau Pogi, ki je odločen, da znova izzove Lopeza vsaj v boju za belo majico. Razlika med kolesarjema, ki ju med seboj ločuje kar pet let, je vseeno samo 32 sekund.

Pogačar je z veseljem tokrat nosil zeleno majico, ki je sicer v lasti Rogliča.

Druge ekipe prisilile Movistar, da se je ustavil

Kolesarski biser s Klanca pri Komendi je opisal še svoje videnje najspornejšega dogodka 19. etape. "Že pred padcem so vsi prišli naprej, ker je bil veter na tistem mestu. Bila je mokra cesta, ki se je ravno začela sušiti, in zgodil se je res hud padec. Veliko kolesarjev je bilo na tleh, medtem ko je Movistar napadal. A smo se nekako polovili, nato pa so sledili novi in novi napadi," je Pogačar potrdil, da je kljub predvideni etapi za ubežnike ali celo šprinterje ogromno moči pošlo tudi kapetanom in kandidatom za skupno razvrstitev.

"Ob padcu sem bil tudi jaz ujet in sem moral odviti. Dva naša kolesarja sta me počakala in sva ujela prvo skupino. Nato je Movistar začel napadati, a smo jih ustavili in nevtralizirali dirko," je Pogačar potrdil, da so se Valverde in Movistar ustavili šele po ogorčenih besedah preostalih ekip, ki so do Špancev poslale večinoma svoje Špance.

Roglič: Težko kakorkoli komentiram potezo Movistarja