Bogdan Bogdanović (28 točk) je bil spet najboljši košarkar Srbije. Foto: Reuters

Na uvodu obračuna popolnoma nezinteresirani Američani so prvo četrtino izgubili kar z 32:7. Srbi so zadevali z vseh položajev, najbolj razpoložen pa je bil igralec tekme Bogdan Bogdanović. Povsem drugače je bilo v drugi četrtini. Američani so topili prednost iz minute v minuto in na odmor odšli le s štirimi točkami zaostanka.

A pričakovanega ameriškega juriša v drugem polčasu ni bilo. Srbija je vzdrževala vodstvo in čeprav so se približali na dve točki zaostanka Američani niso prešli v prednost. Na začetku zadnje četrtine so Srbi po zaslugi Bogdanovića (28 točk), Vladimirja Lučića (15) in Vasilija Micića (10) povedli za 13 ter prednost v končnici zadržali. Američani so prišli najbližje na minus štiri.

ZDA so po 58 zaporednih zmagah na uradnih tekmovanjih doživele dva zaporedna poraza prvič po letu 2002, ko jih v Indianapolisu premagala Argentina ter Srbija in Črna Gora.

Tekma ni odločala o ničemer. ZDA so si že pred tem zagotovile nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto, Srbi pa so ostali brez možnosti nepsoredne uvrtitve že v sredo po zmagi Francije.

Za mesta od pet do osem:

SRBIJA - ZDA

94:89 (32:7, 12:33, 27:28, 23:21)

Bogdanović 28 (met 10/17, za tri 7/14), Lučić 15, Micić 10, Jokić 9, Bjelica 8; Barnes22, Walker 18, Middleton16, Turner 10.

Ob 15.00:

POLJSKA - ČEŠKA

POLFINALE, petek ob 10.00:

ŠPANIJA - AVSTRALIJA

Ob 14.00:

ARGENTINA - FRANCIJA

FINALE, nedelja ob 14.00 (Peking)

TEKMA ZA 3. MESTO, nedelja ob 10.00 (Peking)