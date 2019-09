Bravo, Rogla, bravo, Pogi, bravo, odbojkarji! Kakšen dan za slovenski šport! Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Varovanci Alberta Giulianija so po prvih treh tekmah stoodstotni - po Belorusih in Fincih so padli še Turki. Slovenci so se s tretjo zmago povzpeli na sam vrh skupine C.

Turki so bili trd oreh, dva niza sta se odločila v končnici.

Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Dramatičen prvi niz dobili Slovenci

Turki so vodili od začetka, z odličnimi servisi in obrambo, za to je imel največ zaslug bosanski odbojkar v turški vrsti Edid Lagumdžija, so prišli do prednosti 6 točk (9:3). Slovenci so uspeli ustaviti turški ritem, Giuliani je uspešno menjal, po točki Tončka Šterna sta bili ekipi izenačeni že na 11. točki. Štern je bil tudi tisti, ki je Slovenijo prvič povedel v vodstvo (12:13), a to ni dolgo zdržalo do izida 23:23 so ves čas minimalno vodili Turki. Mitja Gasparini pa je z asom Slovenijo popeljal v novo vodstvo (23:24). Sledila je napeta končnica, v kateri je Slovenija izkoristila šesto zaključno žogo za osvojeni niz (28:30).

Tokrat se je v Stožicah zbralo 6.048 navijačev. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Drugi niz so Slovenci začeli odlično, zaustavili so Lagumdžijo, prišli do vodstva s 3:6. Tega so držali do izida 12:15, nato pa je razliko povišal as Jana Kozamernika. Alen Pajenk je ob pomoči servisa Kozamernika postavil izid 12:17, da Turki v tem nizu ne bodo imeli možnosti, je le potrdil blok Čebulja za 15:22. Slovenci so v drugem nizu odlično sprejemali tekmečeve začetne udarce, posledica tega pa je bil fenomenalen napad. Statistika je pokazala, da je bil ta kar 88-odstoten.

Tretji niz je potekal po podobnem scenariju kot prvi. Turki so so dolgo časa nudili odpor, vodil še z 23:22. Nato je odgovornost v svoje roke prevzel kapetan Tine Urnaut. Dosegel je zadnje tri točke, najprej za izenačenje, nato po odličnem servisu Kozamernika za zaključno žogo, ki jo je z napadom iz nemogočega položaja tudi izkoristil.

V ponedeljek bo za Slovence prost dan, v torek pa se bodo merili s Severno Makedonijo.

Finci zapravili prednost

Finska je na prvi nedeljski tekmi skupine C zapravila zapravila prednost proti Belorusiji, vodila je z 2:0, in na koncu izgubila z 2:3.

Finci so prva dva niza gladko dobili, nato v tretjem nizu nekajkrat že vodili za šest točk, a se prehitro zadovoljili. Belorusi so prevzeli pobudo, sledil je popoln preobrat. Tudi v petem nizu je bilo videti, da bodo reči prišle na svoje mesto. Finci so izničili zaostanek 8:12, a končnica je vendarle pripadla Belorusom, ki so s tem zadržali možnosti za uvrstitev v osmino finala.

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

SKUPINA C, Ljubljana

TURČIJA - SLOVENIJA

0:3 (-28, -16, -23)

Turčija: Keskin, Avci, Güngör 13, Ünver, Savas, Eksi 1, Gülmezoglu 4, Lagumdžija 10, Karasu 5, Günes, Toy 1, Mert, Ulu 6, Döne.

Slovenija: T. Štern 4, Pajenk 9, Kozamernik 5, Šket, Gasparini 12, Vinčić 3, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut 16, Čebulj 8.

BELORUSIJA - FINSKA

3:2 (-13, -17, 28, 22, 13)

Lestvica: SLOVENIJA 3 3 0 9:1 9 RUSIJA 3 3 0 9:2 9 FINSKA 3 1 2 6:7 4 TURČIJA 3 1 2 4:6 3 BELORUSIJA 3 1 2 4:8 2 SEVERNA MAKEDONIJA 3 0 3 1:9 0

SKUPINA A, Montpellier

ROMUNIJA - ITALIJA

1:3 (-15, -14, 23, -14)

PORTUGALSKA - FRANCIJA

0:3 (-11, -20, -23)

Lestvica: FRANCIJA 3 3 0 9:0 9 BOLGARIJA 3 3 0 9:1 9 ITALIJA 3 3 0 9:2 9 GRČIJA 3 0 3 1:9 0 ROMUNIJA 3 0 3 1:9 0 PORTUGALSKA 3 0 3 1:9 0

SKUPINA B, Bruselj

ŠPANIJA - BELGIJA

0:3 (-17, -21, -14)

SRBIJA - SLOVAŠKA

3:0 (19, 20, 21)

Lestvica: BELGIJA 3 3 0 9:2 8 SRBIJA 2 2 0 6:0 6 SLOVAŠKA 3 2 1 6:6 5 NEMČIJA 2 0 2 2:6 1 ŠPANIJA 2 0 2 2:6 1 AVSTRIJA 2 0 2 1:6 0

SKUPINA D, Amsterdam, Rotterdam

NIZOZEMSKA - POLJSKA

0:3 (-19, -18, -19)

ČEŠKA - ESTONIJA

3:0 (18, 32, 26)