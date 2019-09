"Tragedija" naslovnica največjega športnega dnevnika na Poljskem Przeglad Sportowy. Foto: Twitter/@przeglad

Kot izpostavlja dnevnik Fakt24, Poljakom ni uspelo razbiti uroka Slovenije na evropskih prvenstvih. Slovenci so na evropskih prvenstvih rdeče-bele tako premagali že tretjič zaporedoma, po mnenju najbolj branega poljskega časopisa je glavni vzrok zato slabša predstava nosilcev poljske igre od pričakovanj.

Podajalec Drzyzga prvi na udaru kritik

Najšibkejši člen naj bi bil po mnenju novinarjev podajalec Fabian Drzyzga, ki je naredil preveč napak, pravi pa ni bil niti poljski superzvezdnik kubanskih korenin Wilfredo Leon. "Bil je dober. Vsekakor najučinkovitejši igralec poljske ekipe ... Ampak to ni bil Leon, ki ga poznamo," je zapisal športni dnevnik Przeglad Sportowy, ki je nosilni fotografiji s tekme v Stožicah dodal pripis "tragedija" in povzema izjavo Drzyzge, da bi Poljaki lahko zmagali, če bi igrali le deset odstotkov bolje, Slovenci pa so po njegovem izkoristili svojo priložnost.

Kubanec Wilfredo Leon je superzvezdnik v svoji novi domovini Poljski in kljub temu, da je bil najboljši, so ga ob porazu vseeno doletele kritike. "Bil je najboljši, a mrežo je napadal z dveh metrov in pol." Foto: EPA

Slabo predstavo Drzyzge izpostavljajo tudi pri časniku Wyborcza Gazeta v članku, ki razdela razloge za poraz Poljske. "So tudi dnevi, ko dvakratni zaporedni svetovni prvaki iz postelje vstanejo z levo nogo," so v enem stavku opisali igro rdeče-belih.

Sodniška napaka stala Poljake 1. niza?

"Poljska reprezentanca se je kuhala v slovenskem kotlu," so o izjemni podpori domačim odbojkarjem v Stožicah zapisali na spletni strani časnika Polska, ki pa poraz prav tako pripisuje slabi igri svoje vrste. Več medijev pa je izpostavilo tudi dogajanje v prvem nizu, ko naj bi sodniška napaka v ključnem delu Poljake vrgla iz tira.

Sodnik bi po mnenju športnega portala sport.pl tako pri izidu 20:17 za Poljsko moral dosoditi točko rdeče-belim zaradi četrtega udarca Slovenije, a jo je namesto tega domači izbrani vrsti. Točka bi lahko bila usodna, saj bi drugačen potek prvega niza po mnenju poljskih igralcev vodil v drugačen končni rezultat, dodaja portal.

https://t.co/6cu9jbO4EL — Alexey Spiridonov (@spirik15) 26. september 2019 Ruski odbojkar Spirodonov ni zamudil priložnosti, da bi zbodel Poljake, četudi je tudi sam doživel poraz s Slovenijo.

Nekateri poljski mediji se še ukvarjajo s potezo ruskega odbojkarja Alekseja Spiridonova, ki naj bi se že večkrat norčeval iz poljske izbrane vrste, po porazu proti Sloveniji pa je v novi provokaciji na družbenih omrežjih objavil fotografijo z osvojenim svetovnim pokalom izpred dveh let.

Poljska prestolnica v odbojkarski vročici

V Varšavi dvomljivcev o poljskem uspehu v polfinalu odbojkarskega evropskega prvenstva v četrtek ni bilo. Tako mediji kot ljudje na ulici so pričakovali zmago rdeče-belega stroja, ki je na turnirju pred tem mlel vse pred seboj. Le nekoliko jih je bilo strah vpliva domače dvorane za Slovence. Kot se je izkazalo, je bil strah upravičen.

V državi, kjer ima odbojka posebno mesto - njena reprezentanca je že več desetletij konkurenčna v svetovnem merilu, tudi v času, ko nogometna reprezentanca ni bila -, je bilo vse pripravljeno za slavje dvakratnih zaporednih svetovnih prvakov. Z zmago bi že osvojili novo odličje na velikih turnirjih, deveto na EP, ki bi ga dodali štirim s SP in enemu z olimpijskih iger.

"Odbojka je res priljubljena pri nas, mislim, da je naš najboljši šport," je povedal Bartek, ki se je v četrtek zvečer s skupino prijateljev zbral v priljubljenem športnem baru v poljski prestolnici.

Prepričanje o nepremagljivosti poljske reprezentance na tem EP je bilo čez dan čutiti tudi v medijih in na ulici. Ljudje, s katerimi si govoril, so kljub diplomatskim besedam o slovenski reprezentanci verjeli le v eno - uspeh poljske reprezentance.

Odbojka in smučarski skoki

"Poljska igra odlično, ne bi mogla bolje," je povedala Beata, ki je med srkanjem kave v enem od lokalov brala športne strani časopisa. "Poljska gre po finale," je kričalo z zadnje strani časopisa. Nestrpnost je naraščala. V Varšavi je več deset športnih barov, največji med njimi so vsi že čez dan popolnili rezervacije miz za večerno tekmo. V največjem izmed njih se je tik pred začetkom našlo še kakšno "stojišče".

Ko se je tekma začela, je priljubljenost odbojke na Poljskem zunanjemu opazovalcu postala še bolj očitna. "Odbojka in smučarski skoki, to sta športa, kjer je Poljska najboljša," je hitro pojasnil še en izmed gostov lokala, Damian.

Srečno v finalu

"Lahko bi premagali kogar koli, le Slovenije v Ljubljani nocoj ne," je po tekmi dejal Bartek. "Upali smo do konca, a Slovenija je bila preprosto boljša. Treba ji je čestitati in vam zaželeti srečo v finalu," je športno priznal premoč na parketu.

Slovenija se je še drugič v štirih letih prebila v finale EP, drugič na presenečenje evropskih odbojkarskih velesil. V nedeljo bo v Parizu iskala način, da se povzpne še eno stopničko višje kot v Italiji leta 2015, ko je na koncu osvojila srebrno medaljo. Njen tekmec bo zmagovalec petkovega polfinala med Francijo in Srbijo.