Ni pomembno, kdo je v finalu. Če želiš biti najboljši, moram premagati vse, je poudaril Alen Pajenk. Foto: BoBo

V Stožicah so padli evropski prvaki Rusi, na kolena so v Ljubljani izvrstni Slovenci spravili še najboljše na svetu, Poljake. Prav tako so slavili s 3:1, navdušili pa vnovič z izjemno kakovostno odbojko, požrtvovalno igro v obrambi, ki je zaustavila tudi najboljšega igralca na svetu, in učinkovitim napadom. "Ni pomembno, kdo je na drugi strani igrišča, rekli smo, da bomo dali vse od sebe in pred tako publiko je vse mogoče. To smo dokazali. Pokazali smo neverjetno željo po zmagi in da je kakovost naše igre dovolj dobra, da premagamo Poljake," je dejal Urnaut, ki je bil z 18 točkami prvo ime slovenske vrste.



V težih trenutkih mirni in potrpežljivi

"Predvsem v prvem nizu, ko nismo dobro začeli, je bilo zelo pomembno, da smo se hitro vrnili. Tedaj je bil zelo pomemben trenutek tekme, ko smo stopili skupaj. Kar je zelo dobro, je, da še vedno vidim, kje lahko igramo še bolje. Proti Poljakom nismo nikoli obupali. Četudi smo bili zadaj, smo si rekli, da lahko dobimo niz in da je ta tekma naša. Borili smo se za vsako žogo in na koncu izvlekli nekaj več. Pokazali smo, da znamo v težkih trenutkih odigrati mirno in potrpežljivo. Dokazali smo, da znamo zaključiti žoge, ko je pomembno. Je pa vsaka tekma zgodba zase in moramo tekom tekmovanja ves čas dvigovati raven igre. Tudi iz te tekme moramo pobrati pozitivne stvari, iz negativnih pa se čim več naučiti," je dodal kapetan, ki ostaja perfekcionist in tudi ob tako dobri igri vidi priložnosti za napredek.



Kot so Slovenci poudarjali, da ni pomembno, če so nasproti evropski ali svetovni prvaki, jim je vseeno, proti komu bodo igrali v nedeljskem finalu, bodisi bodo to Francozi bodisi Srbi. "Najbolj pomembno je, kaj se dogaja na naši strani igrišča, ko imamo žogo. Kot smo videli, ni pomembno, kdo stoji nasproti," je zatrdil Urnaut, ki je z odličnim servisom priboril Sloveniji dve zaključni žogi za finale, tudi sicer pa je bil vso tekmo odličen. Se pa zaveda, da bo ob morebitni ponovitvi finala izpred štirih let, ki so ga v Bolgariji dobili Francozi, prednost na nasprotni strani, saj bo Francija igrala pred domačimi navijači: "Francozi bodo v primeru zmage imeli publiko na svoji strani, kot smo jo do zdaj na prvenstvu imeli mi. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, moramo biti mi tisti, ki se bomo borili za vsako žogo."



"Če igramo na tak način, nas ne more nihče ustaviti"

Drugi najučinkovitejši v domači vrsti je bil še en Korošec, prav tako sprejemalec, Klemen Čebulj, ki je zbral 15 točk. "Mislim, da smo si zaslužili ta finale. Verjeli smo v to in Poljake dotolkli tu v Stožicah. Znova in znova jim dokazujejo, da nas ne morejo podcenjevati, tudi, če so si pripeljali naturaliziranega Leona, ki ga imajo vsi za boga. Verjeli smo, da nam lahko uspe. V končnici drugega niza smo naredili kakšno napako preveč, a smo se hitro pobrali," je razmišljal Čebulj, ki se strinja, da je bila zmaga nad Poljsko še nadgradnja tiste nad Rusijo: "Ja, bila je drugačna tekma, ampak, če igramo na tak način, na ne more nihče ustaviti."



Wilfredo Leon je bil z 22 točkami najučinkovitejšiposameznik na tekmi, toda Slovenija je Kubanca, ki nosi poljski dres in velja za najboljšega odbojkarja na svetu, odlično omejila ter ga prisilila v kar nekaj napak. Za dobljen prvi niz je zvezdnika odlično v blok ujel Alen Pajenk. "Vsekakor," je odgovoril, če je bilo nekaj posebnega blokirati prvega igralca aktualnih svetovnih prvakov. "Zadnjih nekaj let igramo drug proti drugemu in ni nekih skrivnosti, razen, da so zdaj dobili še Leona. Morda je bilo na njem tudi preveč pritiska, saj vsi od njega ogromno pričakujejo. Dihali smo kot eno, napadali in branili se z vseh strani," je pristavil slovenski bloker, ki si na Poljskem pri ekipi Czarni Radom deli garderobo z reprezentančnima kolegoma Dejanom Vinčićem in Alenom Šketom.



Arogantne besede pred tekmo še dodaten motiv

Poljaki so bili pred tekmo izjemno samozavestni oziroma bolje rečeno kar nekoliko arogantni v napovedih in kar nekoliko podcenjevali do Slovencev, ki pa so jim v vročem stoženskem kotlu pokazali, kdo je glavni v Ljubljani. "Slišali smo nekatere izjave in normalno, da te to še dodatno motivira. Pokazali smo jim, da nas ne smejo podcenjevati. Zame, ki igram na Poljskem, je bil še to dodaten motiv. Vemo, da tam, ko igraš, če premagaš te nasprotnike, si potem ti "car" in zdaj se bo kar lepo vrniti v klub," je z nasmeškom na obrazu v mešani coni razlagal Pajenk, o besedah iz Poljskega tabora, da je Slovenija omejena na zelo ozek kader pa dodal: "Slovenija nima le šestih odbojkarjev, ima jih 12.000."



In prav to izjemno podporo, na krilih katere so prikazali imenitne predstave predvsem v zaključnih bojih v Stožicah, bodo pogrešali v finalu v Parizu. "Res je, da ne bo tako izjemnega vzdušja, a mi bomo sabo v srcu v Pariz peljali vsakega od teh navijačev, ki je prišel na katero koli tekmo in tudi za njih bomo igrali v finalu," je povedal Čebulj, Urnaut pa pristavil: "Upam, da jih bo čim več. Težko bi opisal, koliko nam pomeni taka podpora in najbolj mi je žal, da ne moremo pred to publiko igrati finala, ker to je res sedmi, osmi, deveti, deseti in 20. igralcev, ki ti v vsakem trenutku daje dodatno spodbudo in energijo. Upam, da jih pride v Pariz čim več in se skupaj veseli vrnemo domov."