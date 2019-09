Kot je dejal Jani Kovačič, so igrali tudi za reprezentančnega kolega Gregorja Ropreta, ki je moral v noči pred tekmo na operacijo slepiča in je seveda že zaključil evropsko prvenstvo. Foto: BoBo

Da obramba zmaguje prvenstva, velja v marsikaterem športu. Seveda je defenzivna igra ključna tudi v odbojki. Od bloka in seveda do sprejema po nasprotnikovem servisu, pri čemer blesti libero slovenske izbrane vrste, Jani Kovačič. Svojo izjemno kakovost Primorec dokazuje že celo evropsko prvenstvo, izvrsten pa je bil tudi ob polfinalni zmagi nad Poljsko (3:1).

"Poljaki nas podcenjujejo že od leta 2015 in mislijo, da so boljši od nas, ampak smo jim na teh evropskih prvenstvih pokazali, da ni tako. Na treh zaporednih prvenstvih smo jih vrgli ven in pokazali, da smo mi boljši. Letos smo pač izgubili tisto tekmo v kvalifikacijah za olimpijske igre, toda, kot sem večkrat dejal, mislim, da, če ne bi morali tiste tekme dobiti s 3:0, bi tudi tedaj zmagali," se je obregnil ob poljske napovedi pred tekmo, ko so v izjavah kar nekoliko podcenjevali Slovence.

"Pred takim občinstvo je precej lažje igrati"

Toda vrsta Alberta Giulianija, ki po polfinalni zmagi ni mogel dajati izjav, saj je ostal brez glasu, je še enkrat dokazala svojo vrednost. Ponovno je bila taktično odlično pripravljena na nasprotnika, v napadu učinkovita in potrpežljiva v končnicah nizov, nepopustljiva, ko se ni predajala ob kakršnem koli zaostanku, v obrambi pa je bila izjemno požrtvovalna, ko, kot smo na tem turnirju že večkrat zapisali, ni bila nobena žoga izgubljena.

"Težko je opisati vse skupaj, saj se mi zdi, da se sploh še ne zavedamo, kaj smo naredili. Presrečni smo. Pred takim občinstvom je precej lažje igrati. Na vseh tekmah so bili navijači izvrstni, ne le v polfinalu, in škoda je le, da se finale ne igra v Ljubljani," je bil evforičen Kovačič, ki je še vedno med najboljšimi pri sprejemu na prvenstvu, proti Poljakom pa je nasploh blestel v obrambi, ko je reševal tudi najtežje žoge.

Ogromno dela je opravil tudi proti najboljšemu odbojkarju na svetu, naturaliziranemu Kubancu v poljskem dresu Wilfredu Leonu, ki so ga Slovenci – kolikor se pač da uspešno – lovili v bloku, Kovačič pa je branil njegove izjemno močne začetne udarce: "Nekako smo ga omejili. Še vedno je dal svoj delež, a je bilo veliko dobrih stikov po njegovih udarcih, ko so se žoge lepo odbijale v cono šest in smo potem imeli nove napade. Dobro smo zaustavili predvsem druge igralce, ki so tudi zelo pomembni. Kapa dol vsem soigralcem, strokovnemu štabu in seveda tudi v navijačem, ki so prav tako naredili svoje. To so si zaslužili."

Prepričani, da bodo slavili v finalu

Po evropskih prvakih Rusih v četrtfinalu je Slovenija na kolena spravila še dvakratne zaporedne svetovne: "Rusi so naredili precej več napak kot Poljaki. Predvsem v napadu. Poljaki so tehnično zelo dobra ekipa, a mi smo bili tokrat boljši." Slovenci so Poljsko ugnali na tretjem evropskem prvenstvu zapored. Pred štirimi leti so jih izločili v četrtfinalu in nato v Bolgariji osvojili srebro, pred dvema letoma pa so jih na prvenstvu na Poljskem šokirali v osmini finala. Kot rečeno, Slovenija je že bila evropski podprvak, zdaj je v mislih odbojkarjev le krona stare celine: "Ne smemo se zadovoljiti. Pred štirimi leti smo morda se, zdaj pa gremo po zlato kolajno."

V Parizu se lahko ponovi finale iz leta 2015, ki so ga dobili Francozi. Njih čaka še dvoboj s Srbijo, ki jo vodi Slobodan Kovač, do letošnjega januarja slovenski selektor. Slovenci so na krilih odličnih predstav na zadnjih tekmah upravičeno samozavestni in poudarjajo, da jim je vseeno, kdo stoji na nasprotni strani, Kovačič pa je le dodal: "Tako smo prepričani, da bomo zmagali, da nam je vseeno. Če pa moram izbirati, pa si želimo Srbe, da bomo igrali balkanski derbi. Upam, da pridejo navijači v čim večjem številu v Pariz in nas podpirajo, da postanemo evropski prvaki."