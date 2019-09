Slovenija bo na domačem evropskem prvenstvu igrala v četrtfinalu, kapetan Tine Urnaut pa sporoča: "Vse bomo naredili, da se prvenstvo za nas ne bo končalo na tekmi z Rusijo." Foto: BoBo

Odbojkarji Slovenije so v Stožicah pred skoraj 10 tisoč glasnimi navijači uresničili napoved, da bodo v izločilnih bojih še stopnjevali ritem in s svojo najboljšo predstavo na letošnjem evropskem prvenstvu s 3:1 v nizih domov poslali Bolgarijo. Ko so Slovenci v prvem nizu zapravili tri zaključne žoge in ko so Bolgari nato povedli še s 5:1, ni bilo slutiti takšnega zasuka, toda z izjemnimi servisi Klemna Čebulja - s šestimi asi in 17 točkami je bil prvi junak večera -, nekaj vrhunskimi potezami Jana Kozamernika in nepogrešljivega Tineta Urnauta, ki se bori z boleznijo (v zadnjih dveh dneh je imel povišano temperaturo, nekaj minut po tekmi je povedal, da se počuti katastrofalno), je Slovenija povedla s 16:9, kar so že bili trdni temelji za končni uspeh.

Čebuljeva serija servisov obrnila potek dogajanja

Na začetku je Slovencem težave povzročal Cvetan Sokolov, a so ga znali pravočasno ustaviti (na vsej tekmi so ga kar sedemkrat blokirali) in Bolgarom spodrezati noge. Kapetan Tine Urnaut: "Vedeli smo, da lahko premagamo Bolgare, čeprav jih do zdaj še nismo. Podpora s tribun nam je dala dodatno energijo. Že prvi niz smo odigrali dokaj dobro, le na koncu je bila kakšna napaka preveč. Tudi sam sem dobil eno žogo, lahko bi zaključil niz, a sem žal naredil napako. Velika stvar je bila, da smo kljub temu, ali pa prav zaradi tega, potem v drugem nizu odigrali še bolje in se borili od prve do zadnje točke. Atanasov je sicer na začetku drugega niza dobro odserviral, toda vrnili smo se. Čebulj je naredil serijo točk na servisu, ko smo povedli za pet točk, smo lahko igrali sproščeno. Pomembno je bilo tudi, da smo bili konstantni v sideoutu."

Točka, ki je Slovenijo popeljala v četrtfinale EP-ja, navijače pa v sladko ekstazo. Naj tega momenta ne prekine niti Rusija v ponedeljek. @SloVolley #EuroVolleyM pic.twitter.com/QaRkm9szJW — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) 21. september 2019

Navijači pripravili noro vzdušje

Bloker Alen Pajenk je poudaril, da je bila z izjemo prvega niza slovenska igra takšna, kot bi morala biti že vse prvenstvo. Po prvem nizu smo si rekli, da smo boljši od Bolgarov in da moramo le še pritisniti s servisom. Dodatno energijo so nam dali navijači. Tudi kot smo v drugem nizu zaostajali z 1:5, so nas spodbujali in bili naš sedmi igralec. Res je bilo noro". Selektor Alberto Giuliani je bil vesel, da so njegovi varovanci po nespretno odigranem zaključku prvega niza tako blesteli v nadaljevanju. "Izgubili smo prvi niz, kar je lahko nevarno, a reakcija je bila neverjetna. Mislim, da so odločali naši začetni udarci in tudi naš blok, še posebej proti Sokolovu. On je zelo pomemben del bolgarskega napada. Igrali smo dobro taktično in s srcem."

Prvič na tem prvenstvu je bil med gledalci Vid Jakopin, v paru s Tadejem Boženkom državni prvak v odbojki na mivki in zmagovalec letošnjega turnirja v Ljubljani: "Slovenci so prevladovali, bili močni v napadu in v bloku. Deklasirali so Bolgare. Čebulj je odigral odlično, prav tako Kozamernik v bloku, Urnaut je klasično prispeval nekaj pomembnih točk. Rusija? Da premagaš takšno ekipo, se mora vse poklopiti. Dobro bo treba vse naštudirati in do potankosti izpeljati načrt. Nobenega padca koncentracije ne bo smelo biti." Mimogrede, v dvorani je bil tudi 22-letni norveški mojster odbojke na mivki Anders Mol, ki je julija osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Hamburgu. Foto: MMC RTV SLO

Za Ruse takšna igra še vedno premalo

Na vprašanje, kako se zoperstaviti strašni Rusiji, se je Giuliani malce v šali samo prekrižal, češ: Bog nam pomagaj. Alen Pajenk medtem že vidi recept za presenečenje: "Šli bomo na močen servis, da jih oddaljimo od mreže, potem pa - tako kot danes moramo biti mirni v bloku in uspešni v protinapadu." Dejan Vinčić dvomi, da bi lahko Rusi ponovili takšno igro, kot so jo prikazali v sredo, Tine Urnaut pa priznava da včerajšnja predstava Slovenije za zmago nad Rusi še ne bi bila dovolj.

Naj traja pravljica!

"Ob toliko uspešnih blokih in dobrih servisih bi sicer lahko premagali vsakogar, toda Rusi nam ne bi dopustili toliko takšnih situacij. Moramo biti precizni in izkoristiti vse lahke situacije. V prvi tekmi z Rusi jih nismo, v uvodnem nizu smo izgubili tri ali štiri žoge, ko so na tla padli lahki 'šiki'. Bili smo neprecizni, ko bi morali dati žogo bližje mreži, da potem lažje odigramo. Rusi to znajo fantastično. Poleg tega nobena lahka žoga ne pade na tla, zelo so natančni pri podajah, predvsem pa imajo 14 izjemno kakovostnih igralcev. Vseeno je, kdo igra, vprašanje je samo, kdo bo imel boljši dan. A ne glede na to: vse bomo naredili, da se prvenstvo za nas ne bo končalo na tekmi z Rusijo," je povedal slovenski kapetan.