Tine Urnaut - odličen na sprejemu in v napadu. Foto: BoBo

Slovenci so na domačem stoženskem terenu v četrtfinalu evropskega prvenstva presenetili Rusijo, zdaj pa jih v polfinalu čaka še drugi favorit turnirja Poljska. Dvoboj bo v četrtek ob 20.30. Z obema reprezentancama se je Slovenija že merila v izločilnih bojih prvenstev stare celine. Rusom je pred dvema letoma morala priznati premoč tako v skupini kot v četrtfinalu, s Poljaki pa je bila pred štirimi leti zgodba podobna kot letos z Rusi. V skupinskem delu so klonili pred Poljsko, v četrtfinalu pa so jo premagali in na koncu osvojili zgodovinsko srebro.

Poljsko je Slovenija na kolena spravila tudi pred dvema letoma v osmini finala EuroVolleyja, ki so ga Poljaki gostili. Tedaj so pripravili pravi šok za državo, kjer je odbojka izjemno popularna, liga zelo močna, reprezentanca pa je z izvrstnimi rezultati v zadnjih letih dvignila pričakovanja in apetite javnosti. "Vsako prvenstvo je zgodba zase, tako kot je zgodba zase vsaka tekma in celo vsak niz posebej. Res je, da smo letos podobno kot pred štirimi leti s Poljaki z Rusi najprej izgubili in jih nato premagali. Vedeli smo, kje smo delali napake proti Rusom in vedeli smo, da lahko bolje odigramo. To smo si zelo želeli. To nam je uspelo, ko smo taktično in predvsem tehnično bili boljši," je dejal Urnaut.

V težkih situacijah so bili precizni

Kozamernik: Ta generacija si zasluži zlato

"Pred takimi navijači je vse mogoče. Vemo, da smo sposobni premagati vsakogar. Proti Rusom smo bili konstantni v "side outu", ko smo hitro odgovarjali na njihove servise. To je tisto, kar že dolgo časa govorim. V težkih situacijah smo bili precizni, kar na prejšnjih tekmah nismo bili. Rusi imajo zagotovo najboljši blok v celotnem odbojkarskem svetu in jih je težko napadati, če nisi natančen pri podajah. Ko smo bili tokrat natančni, smo brez težav zaključevali. Ko pa nismo bili, smo bili pa v težavah. To velja za vse igralce. Rusi imajo zelo dober servis in ko pridejo v serijo, je težko. Takrat je treba dvigati žoge, jih približati mreži in potem lahko napadamo. To nam je na tej tekmi zelo dobro uspevalo. Konstantni smo bili v "side outu", kot pravim. Tudi mi imamo vrhunsko blok obrambo. Uspeli smo jih zaustaviti in si priboriti kontra napade, ki smo jih zaključevali," je veličastno zmago nad mogočno Rusijo s 3:1 analiziral kapetan.

Prvo ime poljske reprezentance je Kubanec Wilfredo Leon. Foto: EPA

"Rusi so na prvi tekmi vrhunsko servirali, tokrat pa nam je po njihovem začetnem udarcu uspevalo dvigniti žogo in podati blizu mreže ter zaključiti. Tako jim nismo dopustili serije. Ko smo jih v tretjem nizu spustili v serijo, ste videli, da smo imeli težave. S servisom so na prvenstvu razbili vse mogoče ekipe in to se je zgodilo tudi v tretjem nizu. Nismo zaključili prve žoge, nismo zaključili druge in potem pridejo v ritem, vedno močneje servirajo in je težko. Mislim, da je bila predvsem to največja razlika glede na prvo tekmo, da smo bili natančni v tistih situacijah, ko na prejšnjih nismo bili in tu smo naredili korak naprej," je o četrtfinalnem uspehu še dodal najučinkovitejši slovenski odbojkar na prvenstvu.

Po evropskih so na vrsti še svetovni prvaki, s katerimi se je Slovenija pred dobrim mesecem pomerila na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre. Poljska je bila v Krakovu boljša s 3:1, toda zdaj je na drugi strani po zmagi nad Rusijo izjemno samozavestna Slovenija, ki je po besedah Urnauta lahko še boljša, četudi je bila že v ponedeljek izvrstna: "Prepričan sem, da smo lahko še boljši. Boljši smo lahko v vseh elementih in to je tudi cilj. Za to igramo in to sem rekel tudi pred prvenstvom – najbolj pomembno je, kakšna bo kakovost naše igre. Proti Rusom je bila dovolj visoka, da smo premagali tako močno ekipo. Toda vemo, da lahko kakovost še dvigujemo."

Svetovni prvaki okrepljeni še z najboljšim na svetu

Odbojkarji samozavestno napovedujejo finale, še najbolj umirjen selektor

Poljaki so v Ljubljano prišli iz Amsterdama. Na Nizozemskem so odigrali vse tekme do selitve v Stožice. V skupinskem delu so zanesljivo z le enim oddanim nizom proti sicer najskromnejši reprezentanci te grupe Estoniji zasedli prvo mesto. Premagali so še Nizozemski, Ukrajino, Češko in Črno goro. V osmini finala so nadigrali Španijo, v četrtfinalu pa so bili tudi precej boljši od Nemčije. "Poljaki so svetovni prvaki in so se okrepili še z najboljšim igralcem na svetu v recimo zadnjih petih letih, tako da so zagotovo favoriti. So vrhunska ekipa, a ne glede na to proti komu igramo, gremo na teren, da zmagamo in se borimo od prve do zadnje točke. Veseli smo, da smo premagali Rusijo, a smo misli že usmerili proti Poljski. Poudarjam, da je pred tako publiko, kot je bila v četrtfinalu, vse mogoče," je optimističen 31-letni Korošec, ki je imel v zadnjih dneh težave z visoko temperaturo. Kot je dejal, je že boljše, a je vesel za proste dni pred polfinalom, ki pridejo prav za nabiranje moči in prepotreben počitek.

Poljska je na EuroVolley prišla brez MVP-ja zadnjega svetovnega prvenstva, Bartosza Kureka, ki še ni povsem okreval po poškodbi. Na mestu korektorja ga je zamenjal Dawid Konarski, ki je četrti najboljši Poljak po številu točk na letošnjem turnirju. Več so jih dosegli bloker Mateusz Bieniek in predvsem oba odlična sprejemalca Michal Kubiak ter seveda zvezdnik Wilfredo Leon, ki je najzaslužnejši, da se odsotnost Kureka ne pozna. Kubanec, najboljši odbojkar na svetu, je julija dobil pravico nastopa za poljsko izbrano vrsto in v rdeče-belem dresu že navdušuje.