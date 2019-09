Alberto Giuliani je z varovanci le še zmago oddaljen od medalje. Foto: www.alesfevzer.com

Trenutek, ko je vse poletelo v zrak! Zmaga nad evropskimi prvaki Rusi pelje Slovenijo v polfinale, ki bo v četrtek v Stožicah. Potem pa v nedeljo Pariz, pravijo navijači! #EuroVolleyM @rtvslo pic.twitter.com/RQm5igkCFq — Tina Hacler (@TinaHacler) 23. september 2019

V ponedeljek zvečer je v Ljubljani deževalo, v Stožicah pa pošteno grmelo, ko je več kot 11.000 navijačev na tribunah največje slovenske dvorane poskrbelo za pravo neurje. Od prve do zadnje točke so glasno spodbujali odbojkarje, ki so se drugič prebili med najboljše štiri reprezentance v Evropi. In to v kakšnem slogu ‒ z zmago nad branilci naslova in dvakratnimi zaporednimi zmagovalci Lige narodov. Pred štirimi leti so v Bolgariji Slovenci zasedli drugo mesto, letos pa je v mislih zlato.

Rusija je bila prvi favorit prvenstva

"Res nam je uspelo narediti veliko stvar. Opravili smo izjemno delo, in to proti Rusiji, ki je bila zame prvi favorit prvenstva, mi pa smo jo premagali. Verjeli smo, da nam to lahko uspe. Igralci so bili na terenu izjemni. Res so dali vse od sebe in igrali odlično odbojko. Presrečen sem," je po tekmi žarel od navdušenja italijanski strokovnjak na slovenski klopi Alberto Giuliani. Tudi pred štirimi leti, ko je Slovenija osvojila prvo medaljo na velikih tekmovanjih, je Slovenijo vodil Italijan, tedaj Andrea Giani.

Tako kot pred štirimi leti s Poljsko so se letos drugič na turnirju pomerili z Rusijo. Branilci naslova so na zadnji tekmi skupinskega dela zanesljivo premagali gostitelje in pokazali, za kako kakovostno ekipo gre. Morda se je komu tedaj zdelo, da bo zbornaja komanda ob morebitnem ponovnem snidenju v četrtfinalu v vsakem primeru previsoka ovira. Nato so Rusi zlahka opravili še v osmini finala z Grčijo, toda v četrtfinalu so naleteli na izjemno razpoloženo, borbeno in taktično izvrstno pripravljeno Slovenijo, ki je za piko na i igrala še na krilih izjemnih navijačev.

Giuliani v šali: Proslavljanje je prepovedano

"Navijači so bili odlični. Vzdušje je bilo neverjetno. Praktično so bili naš dodatni igralec. Takšna podpora je nora in bili so nam res v veliko pomoč. Za takšno fazo tekmovanja je to, da ti navijači dajo dodatne energije, neprecenljivo," je povedal Giuliani.

Na prvi medsebojni tekmi Slovenija ni našla rešitve za ruski blok in servis. Nekaj tiste izjemne igre so Rusi pokazali v tretjem nizu, ki so ga dokaj suvereno dobili. Toda kljub seriji nasprotnikov so Slovenci še pred koncem niza strnili vrste in ujeli ritem, v katerem so potem nadaljevali v četrtem nizu. "Šli smo malce pod vodo, a hitro znova zajeli zrak. Rusi te hitro znajo kaznovati. Takrat je bil njihov servis izjemen in priigrali so si občutno prednost, vendar smo se hitro vrnili," je dodal Giuliani.

Na vprašanje, ali bodo veliko zmago proslavili, je odgovoril: "Ne, proslavljanje je prepovedano (smeh, op. a.)." Nato je nadaljeval: "Čas za proslavljanje bo po prvenstvu. Zdaj nas čaka nova tekma. Še en zelo zahteven dvoboj, še ena izjemna ekipa, ki je prav tako favorizirana. Zavedamo se, da bo težko. Vso energijo bomo usmerili proti Poljakom."

Sammelvuo Sloveniji športno čestital

Slovenija si je že priigrala pot v Pariz, a četrtkova tekma bo odločala, ali se bodo v Franciji borili za zlato ali za bron. Nasprotnik pa torej še ena odbojkarska velesila, Poljska, ki je lani v Italiji ubranila naslov svetovnega prvaka: "Poljska je drugačna ekipa od ruske, a podobno kakovostna. Zelo malo napak naredijo Poljaki na servisu. So tudi zelo dobri v obrambi, toda pred nami je nova tekma in nova zgodba. Poskusili bomo odigrati čim boljšo tekmo. Če ponovimo predstavo, lahko premagamo vsakogar."

"To so te zanimive zgodbe v športu. Ko odigraš prvo medsebojno tekmo in jo zanesljivo dobiš, je naslednja druga zgodba. Za poraženca pomeni vojno. Zavedali smo se, kako bo. Slovenci so odigrali zares dobro tekmo. Odlično so napadali visoke žoge. Niso se ujeli v blok, ampak so udarjali z drugačnih kotov kot na prvi tekmi. Mi smo imeli v napadu več težav. Napake smo delali na sprejemu. Slovenci so zelo dobro servirali. Bili so boljši od nas. Preprosto si nismo zaslužili napredovanja in lahko rečem le, vse čestitke Sloveniji," je športno premoč Sloveniji priznal finski strokovnjak na ruski klopi, Tuomas Sammelvuo.