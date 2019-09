Toumas Sammelvuo ob izjemno kakovostnem kadru sladke skrbi. Foto: BoBo

Aktualni evropski prvaki so bili pred dvema letoma na obeh srečanjih – tako v skupinskem delu kot v četrtfinalu – zanesljivo boljši. Podobno je bilo tudi v sredo, ko sta se reprezentanci pomerili na zadnji tekmi skupinskega dela v Stožicah. Tedaj so Slovenci drugič zapored izgubili, a v soboto so v osmini finala pokazali drugačen obraz. Po težavah v uvodnem nizu proti Bolgariji so v nadaljevanju zagospodarili na terenu in prikazali všečno odbojko, z borbeno obrambo in atraktivnim napadom.

Čeprav so bili lahko z igro proti Bolgarom zadovoljni, pa kapetan Tine Urnaut poudarja, da bo morala biti proti prvim favoritom prvenstva ta za morebitno presenečenje še boljša: "Rusi nam zagotovo ne bodo dopuščali tega, kar so nam Bolgari. Že pred prvenstvom smo vedeli, da bo Rusijo težko dvakrat premagati. Na prvi tekmi je nismo, zdaj bo vložek drugačen. Da bi se vsaj uresničile besede nekaterih, ki menijo, da tudi oni nas pred našimi izvrstnimi navijači težko premagajo dvakrat."

Ves turnir je v Stožicah izjemno vzdušje, še posebej pa je bilo prav na dvoboju z Rusijo, ko je bila največja slovenska dvorana polna. Za morebitno presenečenje bo podpora s tribun nujna. Na tistem obračunu je domačim odbojkarjem največ težav povzročal servis letošnjih zmagovalcev Lige narodov in blok, s čimer tudi blestijo na prvenstvu. Pred tisto tekmo so v slovenskem taboru poudarjali, da Rusi, čeprav zanesljivo zmagujejo, še niso pokazali vse svoje moči in da storijo ravno toliko, kot je potrebno za zmago.

Sammelvuo: V vzdušju v Ljubljani uživamo

Da imajo v igri še rezerve, je prepričan tudi finski strokovnjak na klopi evropskih prvakov Toumas Sammelvuo: "V naši igri je bilo še veliko rezerv. Zmagali smo, a lahko igramo še precej boljše. Pričakujem, da bomo to v ponedeljek dokazali, verjamem, da bo naša igra iz tekme v tekmo boljša, da bomo maksimum dosegli v finalu. Do tega bomo morali priti prek neugodne Slovenije, ki ima fenomenalno podporo občinstva. A tudi mi v vzdušju uživamo, tako kot nasploh uživamo v Ljubljani. Da se bomo še enkrat merili s Slovenijo, je res čudno, ne vem, če je sistem tekmovanja najboljši, toda s tem se ne obremenjujemo. Ne razmišljamo o rečeh, na katere nimamo vpliva. Če bi, bi po nepotrebnem izgubljali energijo."

Odbojkarji s taktično popolno predstavo razvneli Stožice

Sammelvuo ima v svoji vrsti izvrstne posameznike. Prvi zvezdnik je korektor Maksim Mihajlov, ki je bil MVP zadnjega evropskega prvenstva. Odbojkar kazanskega Zenita, ki je blestel tudi ob zlati olimpijski medalji v Londonu leta 2012 in je bil imenovan tudi za MVP lanske Lige narodov, na prvi medsebojni tekmi v Ljubljani sploh ni igral, toda odlično ga je zamenjal Viktor Poletajev, ki je bil skupaj z vrstnikom Dmitrijem Volkovom najučinkovitejši na dvoboju s Slovenijo. Omenjena sta povzročala velike težave Slovencem s svojimi napadi in začetnimi udarci. Na mreži visoko oviro predstavlja trojica odličnih blokerjev – 218 centimetrov visoki Dmitrij Muserskij, pet centimetrov nižji Artem Volvič in Ivan Iakovlev.

Pred tako publiko, nimaš kaj, kot da letiš po igrišču

"Moramo biti bolj natančni in izkoriščati vse lahke položaje za napad, ki jih na prvi tekmi nismo. To, kar Rusi delajo fantastično. Žoge iz težkih položajev tudi z osmih, desetih metrov dajejo blizu mreže. Če nisi natančen, je proti bloku, kot je ruski, izredno težko. Pri tem ne mislim, da morajo biti bolj natančni samo podajalci, ampak to velja za prav vse igralce. Rusi so res fenomenalna fizična ekipa. Imajo 14 odličnih igralcev, prav vseeno je, kdo igra, vprašaje je le, kdo je v boljši dnevni formi. V zadnjih letih so zagotovo ekipa, ki je v najbolj konstantna, na vrhu je prav na vsakem tekmovanju. Ne glede na to, se ne bomo predali. Vemo, kaj smo na prvi tekmi delali slabo, naredili bomo vse, kar bo v naši moči, da napake odpravimo," je dodal Urnaut. Slovenija se je podobno pred štirimi leti v skupini in četrtfinalu pomerila s Poljsko. Tedaj je drugi obračun dobila in prvenstvo končala na drugem mestu.

EP v odbojki, četrtfinale, ponedeljek ob 20.00 (Apeldoorn):

POLJSKA - NEMČIJA



Ob 20.30 (Ljubljana):

SLOVENIJA - RUSIJA



Torek ob 20.30 (Antwerpen):

SRBIJA - UKRAJINA



Ob 20.45 (Nantes):

FRANCIJA - ITALIJA