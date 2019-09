Udarna koroška naveza sprejemalcev Klemen Čebulj – Tine Urnaut. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Slovenci so pred domačim prvenstvom odkrito napovedovali boj za medaljo in razmišljali celo o naskoku na evropski vrh. Jasno je, da je za kolajno treba premagati tudi tiste najmočnejše, že v četrtfinalu pa ob morebitni zmagi v osmini znova Slovenija naleti morda celo na najboljše – na sijajno rusko reprezentanco, ki je svojo moč v najboljši možni luči v Stožicah demonstrirala v sredo, ko je zlahka odpravila s sicer motivirano in borbeno domačo izbrano vrsto. Finski strokovnjak na ruski klopi Tuomas Sammelvuo je, recimo, celo igral brez MVP-ja zadnjega EuroVolleyja, izvrstnega Maksima Mihajlova, a ga je imenitno nadomestil nadarjeni levoroki korektor z izjemnim odrivom Viktor Poletajev, ki je bil skupaj z Dmitrijem Volkovom najučinkovitejši po točkah.

"Take tekme bodo tudi naprej in bodo odločale o nadaljevanju prvenstva. Čaka nas Bolgarija in mislim, da bo podobno, kot je bilo proti Rusom. V prvem nizu smo bili še najbolj blizu, a tudi pozneje nismo popuščali, četudi smo zaostajali za šest ali sedem točk. Nismo vrgli puške v koruzo in smo se borili do konca. Z dvignjeno glavo gremo lahko naprej, tudi na srečanju z Bolgari pa moramo iti povsem osredotočeni. Če pogledamo rezultat, je po porazu s 3:0 težko izpostaviti pozitivne stvari, a nismo daleč od njih. V prvem nizu bi recimo dve ali tri žoge bolje odigrali in bi bil rezultat drugačen, potem pa bi bil pritisk na Rusih. Pozneje smo naredili preveč napak pri sprejemu, a mislim, da če kaj lahko odnesemo, je to, da nikoli ne popuščamo in tudi ne bomo proti nobeni ekipi," je dejal Klemen Čebulj, ki je bil sedmimi točkami drugi najučinkovitejši v slovenski vrsti.

Drugo mesto v skupini je realno

Slovenija je skupinski del (pričakovano) končala na drugem mestu. Premagala je Belorusijo, Finsko in Turčijo, za konec pa klonila pred Severno Makedonijo, kar je pomenilo veliko razočaranje, in favorizirano Rusijo. "Če potegnemo črto, je po tisti tekmi z Makedoncem, ko res nismo bili pravi, ostal grenak priokus. Prve tri tekme smo odigrali zelo dobro oziroma se nismo nikoli predali. Na prvi tekmi smo bili suvereni, druga in tretja pa sta bili proti kakovostnima nasprotnikoma, kot sta Finska in Turčija, bolj izenačeni. Ostali smo zbrani in nismo popuščali niti v končnicah, ko se je igralo na razliko, kar je ena zelo pozitivna stvar," je skupinski del komentiral sprejemalec slovenske reprezentance.

"Drugo mesto je realno. Na zadnji tekmi smo videli, da so bili Rusi predobri in so zasluženo prvi v skupini. Mislim, da smo z izjemo tekme proti Severni Makedoniji, ko so oni igrali res dobro, mi pa zelo slabo, dobro opravili svoje delo. Po tistem porazu smo bili zelo jezni, smo se pogovorili in proti Rusom je bil pristop pravi, zato tudi nismo bili tako razočarani po porazu. Na preostalih treh tekmah je bil pristop prav tako pravi, kar je ključno za uspeh," je o prvem delu prvenstva pristavil libero Jani Kovačič.

Rusija v Stožicah pokazala svojo moč

V soboto ob 20.30 Slovenijo najprej čaka osmina finala z Bolgarijo, ki je bila v skupini A tretja. V Montpellierju je 14. reprezentanca svetovne lestvice, ki je letos v Ligi narodov zasedla 12. mesto, klonila pred Francijo s 3:0 in Italijo s 3:1, premagala pa Grčijo, Romunijo in Portugalsko. Ob teh zmagah je oddala le en niz proti Portugalcem. "Bolgare smo nekako pričakovali in tudi veliko govorili o tem, da bi se znali z njimi srečati v osmini finala. Ekipa je podobna ruski. Sicer ni tako kakovostna, ampak je visoka, z dvema ali tremi res ekstra igralci. Korektor Cvetan Sokolov lahko sam dobi tekmo. So zelo kakovostna reprezentanca, ki ima dobre in zelo visoke blokerje. Morali bomo pametneje igrati, kot smo proti Rusiji. Na tej tekmi je bil največji problem, da nismo bili potrpežljivi. Rusov ne moreš preskočiti in udariti čez njihov blok, ampak moraš biti pameten, kar pa mi nismo bili," je povedal prvi slovenski podajalec Dejan Vinčić.

So lahko Rusi še enkrat tako dobri?

Vzdušje je bilo proti Rusiji fenomenalne. Sploh nimam kaj za dodati, kot le to, da se zahvalim vsakemu posebej, ki je prišel na tekmo. Bili so fenomenalni. Tudi, ko smo izgubljali, niso niti za trenutek popustili in so glasno navijali. Dejan Vinčić

Kot je poudaril Čebulj, so v mislih le Bolgari, a v primeru zmage so torej znova ob neposrečenem sistemu na odbojkarskem evropskem prvenstvu znova na vrsti Rusi, ki morajo seveda v osmini najprej ugnati Grke: "To se nam je že zgodilo. Leta 2015 smo s Poljaki igrali v skupini in jih potem dobili v četrtfinalu. Leta 2017 smo se z Rusi srečali v skupini in nato v četrtfinalu. Sistema ne morem komentirati. Pač pri odbojki je tak in se iz skupine potem najverjetneje srečaš v četrtfinalu. Mogoče je to prednost, mogoče slabost. 2015 je bila prednost, in upam, da bo tudi tokrat tako. Ni pa zdaj več popravnega izpita. Če bomo igrali s takim pristopom, kot smo proti Rusom prvi niz, se nimamo česa bati. Narediti moramo kakšno napako manj in sem prepričan, da lahko premagamo vsakogar."

"Bolgari so zelo močna ekipa. Letos so bili v Ligi narodov in imajo veliko mednarodnih izkušenj. Morali bomo odigrati po najboljših močeh za zmago," je o osmini finala dejal Kovačič, v primeru nadaljevanja pa dodal: "Sanje niso prepovedane. Vprašanje, ali bodo Rusi v četrtfinalu igrali tako dobro …" Podobno je razmišljal tudi Vinčić: "Mislim, da imajo lahko tudi Rusi slab dan. Proti nam so odigrali fantastično, ampak ne vem, ali lahko igrajo bolje, kot so, mi pa definitivno lahko bolje, kot smo. Sistem je, kakršen je. Nimamo lahke poti. Najprej Bolgari, potem Rusi, če zmagamo. Če hočeš osvojiti kolajno, moraš na koncu premagati najboljše, tudi Ruse, pa naj bo to kadar koli – v osmini, četrtfinalu, polfinalu ..."