Pred dvobojem s Švedi je v slovenski tabor nekaj negotovosti vnesla poškodba desne roke Darka Cingesarja na uvodni tekmi proti Poljakom. A podrobnejše preiskave so pokazale, da ne gre za hujšo poškodbo. Reprezentančna zdravniška in fizioterapevtska služba se trudita po najboljših močeh, da levokrilnega igralca čim hitreje usposobita za igro.

Dean Bombač in soigralci bi z zmago proti Švedski že izpolnili osnovni cilj, to je preboj v drugi del. Foto: EPA

Švedska gladko opravila s Švico

Švedi so v uvodnem krogu visoko premagali Švico s 34:21 in potrdili, da so v zelo dobri formi. Jerry Tollbring, Andreas Nilson in Kim Ekdahl du Rietz so dosegli po šest golov. Švedska je s štirimi zlatimi medaljami tudi najuspešnejša država evropskih prvenstev, na zadnjem prvenstvu na Hrvaškem leta 2018 je osvojila srebro.

Vranješ: Igrali bomo na zmago



Švedska je v prvi tekmi nadigrala Švico s 34:21. Foto: EPA

Najbolj čustveno bo nedeljsko tekmo z gostitelji bržkone doživljal švedski strokovnjak na slovenski klopi Ljubomir Vranješ. Dvorana, ki sprejme okoli 12 tisoč gledalcev, je praktično razprodana, zato njegove izbrance zagotovo čaka peklensko vzdušje. "Občutki pred nedeljsko tekmo so zelo čudni. Za Švedsko sem igral dvanajst let in z njo dosegel velike uspehe, zdaj pa bom na nasprotni strani igrišča. Ne glede na vse bomo igrali na zmago. Švedska ekipa igra zelo dobro v obrambi in ima dva izjemna vratarja, ob tem pa je izjemno nevarna iz bliskovitih (pol)nasprotnih napadov. V napadu bomo morali zaradi tega igrati zelo pametno, previdno in preudarno, v nasprotnem primeru nas bodo gostitelji takoj kaznovali," pravi slovenski selektor Vranješ.

Ferlin: Čaka nas težka naloga

Vratar Klemen Ferlin, ki je blestel na tekmi proti Poljski, pa napoveduje: "Na prvi tekmi je imela Švedska odlično vzdušje na tribunah, na parketu pa je igrala odlično obrambo. Hitro si je priigrala potrebno prednost in tako premagala Švicarje. Švedi so odlična ekipa, ki tudi sicer igra odlično v obrambi, svoje dodata tudi dva svetovno znana vratarja. Čaka nas težka naloga."

Prenos od 17.55 na TV Slovenija 2 in na MMC-ju

Tekma iz dvorane Scandinavium v Göteborgu se bo v nedeljo začela ob 18.15. Prenos od 17.55 naprej na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

14. EVROPSKO PRVENSTVO 2020

SKUPINA F, Göteborg

Nedelja ob 16.00:

ŠVICA - POLJSKA

Ob 18.15:

ŠVEDSKA - SLOVENIJA (TV SLO 2/MMC)

Torek ob 18.15:

ŠVICA - SLOVENIJA (TV SLO 2/MMC)

Ob 20.30:

POLJSKA - ŠVEDSKA

Že odigrano:

SLOVENIJA - POLJSKA 26:23 (13:11)

ŠVEDSKA - ŠVICA 34:21 (20:13)