Zorman je bržkone tisti, ki najbolje pozna slovensko reprezentanco, saj je del nje praktično zadnjih 20 let. Reprezentančo kariero je končal leta 2017 z rekordnimi 225 nastopi za Slovenijo, igralsko kariero uradno oktobra lani, že dobro leto dni pa se uči trenerskega posla kot pomočnik slovitega Talanta Dušebajeva v Kielcah.

Uroš Zorman in Ljubomir Vranješ. V igralskih časih nasprotnika sta združila moči na čelu slovenske reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com

Zorman je lani postal tudi pomočnik takratnega slovenskega selektorja Veselina Vujovića, to nalogo pa bo opravljal tudi pod novim selektorjem Vranješem na prihajajočem prvenstvu v Göteborgu. "Vranješ me je super sprejel. Počutim se dobro, nimam občutka manjvrednosti. Sem zelo vesel, da sem del te ekipe," pravi Zorman.

Za vami je dobrih deset dni priprav. Kako bi ocenili ta del, ki ga je drugače od preteklih let vodil novi selektor Ljubomir Vranješ?

Z novim selektorjem je zavel nov veter, prišel je neki novi zagon. Vse to se je poznalo tudi na igrišču, treningih, vzdušju in zaenkrat lahko govorim samo o pozitivnih stvareh.

Ste Vranješeva desna roka. Ali sta opravila kakšen daljši, globlji pogovor? Se razumeta?

Že od prej se poznava z rokometnih igrišč, a seveda doslej nisva imela takšnega odnosa, kot ga imava zdaj, zato je bilo sprva malo 'rešpekta'. A moram povedati, da me je Vranješ super sprejel. Počutim se dobro, nimam občutka manjvrednosti. Sem zelo vesel, da sem del te ekipe.

Ali sta v teh dneh kaj podoživljala tekme, na katerih sta stala na nasprotnih straneh?

Ne, nisva. Kar je bilo, je bilo. Nobeden od naju ne živi na starih lovorikah. Oba gledava v prihodnost in imava kar super vzdušje oziroma odnos. Moram reči, da vse 'štima'.

Kako bi primerjali prejšnjega selektorja Vujovića in zdajšnjega Vranješa. Kaj novega je prinesel Vranješ?

Zorman je vodil prvi trening slovenske reprezentance ob zboru v Celju. Foto: www.alesfevzer.com

Nerad primerjam in se vračam v preteklost, ker je to nehvaležno delo, pa mogoče tudi nepošteno do zdajšnjih in prejšnjih selektorjev. Moramo gledati naprej. Treba je obrniti nov list. Začeli smo novo zgodbo. Vranješ je zagotovo prinesel neko svežino, veselje, radost. To lahko vidite tudi sami na igrišču. Prinesel je skandinavski slog: po eni strani mirnost, po drugi strani pa sem prepričan, da bo nekaj njegove balkanske krvi zagotovo privrelo na dan, ko bo to potrebno in bo šlo za nohte. Tudi zame je njegov pristop nekaj novega glede na to, v kakšnih sistemih sem bil prej. Vsekakor tudi zame zelo pozitivno in tudi poučno.

Vas je menjava Vujovića presenetila?

Presenetila me je le s tem, da se je zgodila tako pozno oziroma tik pred prvenstvom.

Marsikdo je mogoče pričakoval, da boste vi prevzeli selektorsko mesto, a očitno ta čas še ni prišel, kajne?

Zorman je z 225 nastopi rekorder po številu nastopov za Slovenijo, s katero je osvojil srebrno medaljo na domačem evropskem prvenstvu leta 2004 in bil četrti na svetovnem prvenstvu v Španiji leta 2013. Foto: www.alesfevzer.com

Pravim, da mora vsaka stvar dozoreti oziroma, kot se reče, vse ob svojem času. Ko pogledam svojo igralsko kariero, lahko nekdo reče, da je bilo vse ob svojem času. A tega v tistem trenutku ne veš. Ko sprašujejo za formulo do uspeha, jim tudi jaz povem, da je treba trdo delati in imeti neki cilj v življenju. A marsikaj se mora poklopiti, tudi sreča, zdravje in tako naprej. Ko oziroma če bo prišlo, bo. V tem trenutku nisem niti pričakoval, da bom postal selektor.

Pri Kielcah ste pomočnik Talanta Dušebajeva, zdaj v reprezentanci Vranješa. Oba sta bila velika igralca in zdaj tudi velika trenerja. To je za vas neki privilegij, kajne?

Zagotovo. Imel sem to srečo, da sem že kot igralec sodeloval z vrhunskimi trenerji. Vesel sem, da sem ob boku še enemu strokovnjaku, ki ima drugačen slog vodenja kot Dušebajev. Kot sem rekel, je to zelo poučno. To so res privilegiji, ki jih ima malo ljudi. Kar se tega tiče, sem lahko srečen.

Pojdiva k reprezentanci. Dve zmagi na pripravljalnih tekmah sta lepa popotnica pred prvenstvom. Reprezentanca je delovala dokaj sproščeno, razigrano, lahkotno. Kaj lahko na podlagi teh dveh zmag sklepamo o formi Slovenije?

Nima smisla, da bi se preveč zanašali na ti dve zmagi. Vemo, da prihaja prvenstvo, ki prinaša čisto drugi tip tekem, na katerih je pritisk večji, pride nervoza in podobno. Je pa zagotovo lepo, da dobiš določeno samozavest, potrditev, da si na pravi poti. Ekipa je homogena. Tako, kot ste omenili, je tudi s tribun videti lahkotno, igralci so veseli in željni dokazovanja. To je najpomembnejše. Verjamem, da smo pripravljeni in da bomo na prvenstvu pravi za prvo tekmo proti Poljski. Šele potem bomo gledali dalje. Ne moremo gledati druge ali tretje tekme, če še s prvo nismo opravili. Verjamem, da bomo dali vse od sebe in potem tudi rezultat ne bi smel izostati.

Prvi cilj Slovenije je preboj iz skupine. Zdi se, da to v konkurenci Poljske, Švedske in Švice ne bi smel biti prevelik zalogaj. Kako vidite vi razmerja moči v tej skupini?

Težava je to, da vsi mislijo, da to ne bi smel biti problem. Vsi vemo, da danes slabih ekip ni. Evropsko prvenstvo se je ravno zaradi tega razširilo. Vsi že igrajo rokomet. Ko malo podcenjuješ, se takoj zalomi. Gre za turnirski sistem, v katerem igraš vsak drugi dan, tako da ni heca. Vsaka tekma je pritisk, je na nož. Vse sile moramo usmeriti v uvodno tekmo s Poljsko, jo dobiti na kakršen koli način in s tem dobiti samozavest, dodaten zagon, moč. Ko rasteš iz tekme v tekmo, je vse lažje.

Želja je, da se reprezentanca uvrsti v kvalifikacije za olimpijske igre. Težko je reči, katero mesto bo za to treba osvojiti. A zagotovo bo treba biti visoko, med prvih osem. Potencial za preboj v olimpijske kvalifikacije ta reprezentanca zagotovo ima, kajne?

Cilj je zagotovo preboj v kvalifikacije za olimpijske igre. Res pa je, da se je tudi žreb malo poigral z nami, saj je na desni strani, torej v dveh skupinah, ki se križata s slovensko, kar pet izmed osmih najmočnejših reprezentanc po "rejtingu", tako da bomo videli. Za uspeh potrebuješ tudi srečo, zdravje. Vse se lahko zgodi, žoga je okrogla. Verjamem, da bomo mešali štrene v najožjem krogu reprezentanc, ki se bodo borile za medalje, kamor, verjamem, spadamo tudi mi.

Kakšna je vaša napoved glavnih favoritov? Nekako naj bi v najožji krog spadali olimpijski in svetovni prvaki Danci, Švedi kot gostitelji, hit zadnjih prvenstev Norvežani, Francozi, ki so vedno favoriti, branilci naslova Španci, Nemci ... Lahko kdo preseneti iz ozadja?

Menim, da je krog približno osmih reprezentanc, ki se lahko borijo za medalje. Torej, Danska, Francija, Norveška, Nemčija, Španija, Švedska, mi, to je Slovenija, Hrvaška. Zagotovo imajo dobro reprezentanco tudi Belorusi, ne smemo pozabiti še Madžarske, Islandije, Avstrijci igrajo doma ... Skratka, danes igra rokomet vsak. Malo ga podcenjuješ, pa si že v težavah. Vemo pa, da če zmagaš na prvi, drugi tekmi, potem dobiš zagon in te težko kdo ustavi.

Na dan, ko bo objavljen ta intervju, boste praznovali okrogel osebni jubilej. Verjetno si boste vzeli nekaj časa, da to kljub napornemu urniku v Göteborgu primerno proslavite?

Upam, da bo čas in da bo selektor dovolil, da pogostim ekipo. Vseeno je to jubilej. Nisi vsak dan pri tej številki, o kateri sicer ne bi veliko govoril. Žal mi je samo, da nisem v domačem krogu družine, a letos je tako naneslo. Upam pa, da bomo po prvenstvu lahko združili veselje po dobrem izidu in moj rojstni dan.