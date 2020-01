Na skrajšanem smuku je drugo mesto pripadlo Italijanki Nicol Delago (+0,29), Švicarka Michelle Gisin (+0,98) pa je zasedla tretje mesto. Za Italijanko so to tretje stopničke v karieri.

Suterjeva je lani na svetovnem prvenstvu v smuku osvojila srebrno odličje in v superveleslalomu bron, letos pa so to njene tretje stopničke in prva zmaga v svetovnem pokalu. Na uvodnem smuku sezone v Lake Louisu je bila druga in tretja na tamkajšnjem superveleslalomu. Foto: EPA

V letošnji sezoni so organizatorji že imeli težave z vremenskimi razmerami, tako da so alpske smučarke odpeljale le dva smuka. Nič drugače ni bilo danes na eni najzahtevnejših prog v svetovnem pokalu. Zaradi megle v zgornjem delu so progo namreč skrajšali. Tekmo so zaradi slabe vidljivosti tudi dvakrat prekinili.

Ilka Štuhec je bila v cilju vidno zadovoljna s svojo predstavo. Foto: EPA

Edina slovenska predstavnica na današnjem smuku je bila Ilka Štuhec, ki je na prvem treningu krepko zaostala za najhitrejšo, na včerajšnjem drugem treningu pa je že na uvodni strmini zdrsnila in nastop končala v snegu. K sreči jo je odnesla brez poškodb.

Na tekmi pa je slovenska smučarka izvedla najboljši nastop letos. Nastopila je tik pred prekinitvijo zaradi megle, v zgornjem delu je imela najboljši čas, nato je naredila eno vidnejšo napako. Na koncu je zasedla sedmo mesto, kar je njena najboljša uvrstitev te sezone. Na dosedanjih dveh smukih je bila 17. in 21., na superveleslalomih pa 20. in 32.

V Ilikini ekipi so zadovoljni z njenim nastopom, Ilkina mama je povedala, da se je vsem odvalila skala od srca.

Nastop Ilke Štuhec v Altenmarkt-Zauschenseeju

Pred današnjo tekmo vodilna v smukaškem seštevku Ester Ledecka je zaostala 1,41 sekunde in se uvrstila tik za najboljšo Slovenko v hitrih disciplinah na osmo mesto. Med favoritinjami za najvišja mesta sta bili tudi Nicole Schmidhofer, ki je končala na 14. mestu (+1,75), in Italijanka Sofia Goggia, ki je končala tik pod stopničkami na četrtem mestu (+1,01).

Smuk (Ž), Altenmarkt-Zauchensee

Končni vrstni red: 1. C. SUTER ŠVI 1:18,79 2. N. DELAGO ITA +0,29 3. M. GISIN ŠVI 0,98 4. S. GOGGIA ITA 1,01 5. F. MARSAGLIA ITA 1,21 6. T. WEIRATHER LIE 1,36 7. I. ŠTUHEC SLO 1,37 8. E. LEDECKA ČEŠ 1,41 9. S. VENIER AVT 1,51 10. L. GUT BEHRAMI ŠVI 1,53 11. R. SIEBENHOFER AVT 1,59 12. C. SCHEYER AVT 1,62 13. E. REISINGER AVT 1,65 14. N. SCHMIDHOFER AVT 1,75 15. N. ORTLIEB AVT 1,86 16. J. HAEHLEN ŠVI 2,04 17. F. BRIGNONE ITA 2,05

SMUK (3/8) 1. C. SUTER ŠVI 225 2. E. LEDECKA ČEŠ 182 3. N. SCHMIDHOFER AVT 154 4. S. GOGGIA ITA 112 5. F. MARSAGLIA ITA 110 6. NI. DELAGO ITA 109 7. M. SHIFFRIN ZDA 106 8. S. VENIER AVT 89 9. N. ORTLIEB AVT 88 . M. GISIN ŠVI 88 10. V. REBENSBURG NEM 87 ... 15. I. ŠTUHEC SLO 60