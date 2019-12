Paralelni slalom - obračuna za stopničke

Blizu so bile prve stopničke slovenskih alpskih smučark v zimi 2019/20, a na koncu je Meta Hrovat po porazih v polfinalu in v boju za 3. mesto ostala brez zmagovalnega odra. V malem finalu s Franzisko Gritsch je Hrovatovi kljub bolj načeti modri progi dobro kazalo, a jo je Avstrijka prehitela v zadnjih dveh vratcih. Za 12 stotink sekunde je bila 22-letna Tirolka hitrejša in si prismučala prve stopničke za svetovni pokal, medtem ko je 21-letna Gorenjka ostala brez izenačenje najizida kariere - 3. mesta iz veleslaloma Lenzerheideja 27. januarja 2018.

Petra Vlhova je izkoristila odsotnost najboljše smučarke na svetu in prišla do prve zmage v novi zimi ter skupno jubilejne desete za svetovni pokal. Foto: EPA

Dve stotinki odločili o zmagovalki

V velikem finalu je bil obračun izenačen vse do ciljne črte, saj je Petra Vlhova Švedinjo Anno Swenn-Larsson ugnala za vsega dve stotinki in tako prišla do prve zmage v novi sezoni. Slovakinja je po odpovedi vodilne smučarke v svetovnem pokalu že z najboljšim kvalifikacijskim časom napovedala naskok na zmago v Švici. Lani je bila 24-letnica iz Liptovskega Mikulaša v St. Moritzu druga za Shriffrinovo.

V polfinalu je Meta Hrovat na ugodnejši rdeči progi bila poravnana z Vlhovo, vendar prišla je prva napaka Slovenke, ki pa je nato naredila še večjo, pri čemer ji je razprlo smuči, a se je vsaj rešila pred padcem.

Prvič med deseterico po edinih stopničkah

Rdečo progo je v 1/16-in 1/8-finala Ana Bucik izkoristila za preboj v četrtfinale, nato pa na modri progi ni bila več kos tekmicam. S končnim 8. mestom je 26-letna Novogoričanka zabeležila tretji najboljši izid v svetovnem pokalu. Bucikova je bila višje le 8. januarja 2017 v Mariboru, ko je bila 7. v slalomu, 26. januarja 2018 (dan pred Hrovatov) pa je v kombinaciji Lenzerheideja prišla do 3. mesta in edinih zmagovalnih stopničk. Ob tem ima Bucikova še tri 9. mesta, od tega dvakrat v paralelnem slalomu.

Velika napake Mete Hrovat v polfinalu St. Moritza

Meta Hrovat je po vrsti izločila Švicarko Eleno Stoffel, Švedinjo Estelle Alphand in Norvežanko Nino Havar-Loeseth, nato pa zapravila obe priložnosti za druge stopničke kariere. Foto: EPA

Uspešen dan napovedala že v kvalifikacijah

Od Slovenk se je že v kvalifikacijah najbolje odrezala Meta Hrovat s petim časom in je nato v šestnajstini finala za 24 stotink ugnala Švicarko Eleno Stoffel. Ana Bucik je po kvalifikacijskem 19. mestu najprej za 27 stotink izločila višjepostavljeno Američanko Nino O'Brien.

Prve točke za Ferkovo

Maruša Ferk je v kvalifikacijah zasedla 24. mesto in v prvem krogu izločilnih bojev ni bila kos Nemki Christini Ackermann, ki je bila v dveh vožnjah boljša za 58 stotink. Na koncu je Ferkova osvojila 26. mesto in prve točke zime.

Stotinke in rdeča proga na strani Slovenk

V drugem četrtfinalnem paru je Hrovatova za vsega 5 stotink prehitela Norvežanko Nino Havar-Loeseth. Ana Bucik je v tretjem paru za 41 stotink zaostala za Švedinjo Anno Swenn-Larsson. Od osmine finala se je vozila samo ena vožnja in obe Slovenki sta z žrebom dobili ugodnejšo rdečo progo. Meta Hrovat je za 7 stotink ugnala Švedinjo Estelle Alphand, Ana Mucik pa za 6 stotink Nemko Leno Duerr.

Shiffrinova si je vzela prosto

Najboljši čas po dveh kvalifikacijskih vožnjah je postavila Slovakinja Petra Vlhova. Na startu sicer ni vodilne smučarke v skupnem seštevku Američanke Mikaele Shiffrin, ki se je odločila, da bo to tekmo izpustila.

SVETOVNI POKAL (Ž)

ST. MORITZ, paralelni slalom

Finale:

VLHOVA (SVK/1) - Swenn Larsson (ŠVE) +0,02

Za 3. mesto:

Hrovat (SLO/5) - GRITSCH (AVT) -0,12

Polfinale:

VLHOVA (SVK/1) - Hrovat (SLO/5) +0,39

Gritsch (AVT) odstop - SWENN LARSSON (ŠVE)

Za 5. mesto:

BRIGNONE (ITA) odstop - ST. GERMAIN (KAN)

Za 7. mesto:

BUCIK (SLO/19) - HAVAR-LOESETH (NOR) -0,87

SKUPNO (9/41)