Ragnhild Mowinckel bo operirana na začetku decembra in bo izpustila celotno sezono. Foto: EPA

Smukaška in veleslalomska olimpijska podprvakinja Mowincklova si je poškodovala isto koleno, ki si ga je že poškodovala med smukaškim treningom na finalu prejšnje sezone v Andori.

Na enem od treningov je začutila bolečino, a ni mislila, da bi lahko šlo za hujšo poškodbo. Zato jo je šokirala diagnoza po zdravniškem pregledu, da se je obnovila poškodba kolenskih vezi.

"To je bil res velik udarec, potem ko sem vložila toliko truda, da bi se znova vrnila v formo in pripravila za tekmovalno vrnitev. Na žalost to pomeni, da sem že predčasno sklenila sezono in da me čaka nov krog solz in iskanja potrpljenja. Pripravljena sem še enkrat vse skupaj ponoviti," je sporočila 27-letna Norvežanka.

24-letna Agerjeva pa je ob koncu tedna padla v Copper Mountainu in si strgala križne vezi ter poškodovala meniskus. Po poškodbi so jo že pripeljali v domovino, kjer jo čaka odhod pod kirurški nož.

Sezona svetovnega pokala v hitrih disciplinah se bo začela ta konec tedna za moške v Lake Louisu, za dekleta pa teden pozneje na istem prizorišču.