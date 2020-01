Ilka Štuhec je po zgolj desetih sekundah končala svoj nastop na drugem treningu pred sobotno smukaško preizkušnjo. Foto: Reuters

Štuhčeva je ob koncu uvodne strmine zdrsnila, se prevrnila na desni bok in na srečo ob visoki hitrosti zgrešila zaščitno ogrado, tako da se je relativno mirno ustavila sredi proge. 29-letnica je kmalu zatem vstala in otresala desno zapestje, a je kmalu zatem z dvignjenim palcem nakazala, da je z njo vse v redu in da padec ni pustil hujših posledic.

Štuhčeva je četrtkov trening sklenila na 35. mestu, za najhitrejšo Nemko Kiro Weidle je zaostala za tri sekunde in 55 stotink. Smukaška tekma je na sporedu v soboto ob 11.45, v neposrednem prenosu jo boste lahko spremljali na TV SLO 2 in na MMC-ju.