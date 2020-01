27-letni Ljubljančan je imel v finalu pred tedaj vodilnim Hrvatom Filipom Zubčićem zgolj dve stotinki sekunde naskoka, a je hitro smuknil v prednost in jo kljub napaki v srednjem delu proge zadržal do konca.

Toda na končno odločitev je moral še malce počakati, saj je bilo na štartu še pet tekmovalcev. Mathieu Faivre je zaostal za dobro sekundo, Kanadčanu Ericu Readu se je nastop popolnoma ponesrečil in je ciljno črto prečkal na predzadnjem 23. mestu. Ko je zaostal tudi domačin Loic Meillard, se je Kranjec že veselil uvrstitve na stopničke.

O zmagovalcu je odločal italijanski dvojec Borsotti-De Aliprandini. Neizkušeni Giovanni Borsotti, ki se je v finale uvrstil s štartno številko 58, je bil prepočasen, Luca De Aliprandini pa je odstopil. Kranjec je tako postal prvi Slovenec z veleslalomsko zmago v Adelbodnu, ta pa mu je prinesla tudi vrh veleslalomskega seštevka za svetovni pokal, kjer ima 17 točk prednosti pred Norvežanom Henrikom Kristoffersnom. To je bila tudi 84. slovenska zmaga v svtovnem pokalu, 26. v moški konkurenci.

Skupni vrstni red: 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 531 2. A. A. KILDE NOR 519 3. A. PINTURAULT FRA 501 4. D. PARIS ITA 454 5. M. MAYER AVT 362 6. B. FEUZ ŠVI 361 7. V. KRIECHMAYR AVT 360 8. Ž. KRANJEC SLO 306 ... 49. Š. HADALIN SLO 80 79. K. KOSI SLO 40 106. M. HROBAT SLO 15 118. M. ČATER SLO 10 136. B. KLINE SLO 2 Veleslalom (4/9): 1. Ž. KRANJEC SLO 270 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 253 3. A. PINTURAULT FRA 172 4. M. FAIVRE FRA 161 . T. FORD ZDA 161 6. F. ZUBČIĆ HRV 138 7. V. MUFFAT-JEANDET FRA 115 8. L. NESTVOLD-HAUGEN NOR 110 9. L. BRAATHEN NOR 108 10. T. LIGETY ZDA 105 . A.-A. KILDE NOR 105