V soboto in nedeljo si boste lahko biatlon v živo ogledali tudi na TV SLO 2 in MMC-ju. Foto: Reuters

Glavni trener reprezentance Uroš Velepec poudarja, da so imeli tekmovalci na Norveškem idealne razmere. Moti le novica, da bo Slovenija sezono začela brez obolele Lee Einfalt.

"Najbolj pomembno je, da so fantje vsi zdravi in da smo opravili odlične treninge na Norveškem, kjer smo imeli takorekoč idealne razmere. Pomembno je, da smo se počasi prilagodili tudi na temperaturno razliko, saj bi bilo drugače, če bi na Švedsko pripotovali s ta čas pretople Pokljuke. Zdaj morajo to podoživeti, sledi še nekaj treninga in lahko začnemo," je tik pred prvimi tekmami za STA povedal Velepec.

Že v soboto bosta na sporedu obe mešani tekmi - štafeta in tekma parov. V slovenski ekipi velikih skrivnosti ni, Velepec pa je še enkrat poudaril, da bosta najboljša, Jakov Fak in Klemen Bauer, to tekmo izpustila, saj se pripravljata za nedeljski šprint.

"V zadnjem trenutku bo znano, kdo bo nastopal v kateri od ekip. V moški konkurenci bodo priložnost dobili Rok Tršan, Miha Dovžan in najmlajši Alex Cisar. Zanj bo to premiera in videli bomo, kako se bo odzval na člansko konkurenco. Priložnost bo dobil na zanimivi tekmi z rezervnimi naboji. Na tekmi v Sjusjoenu je pokazal že lep nastop, premagoval tekmece v svoji starostni kategoriji, zdaj pa ga čaka tekmovanje z najboljšimi."

Nekaj zapletov je bilo v ženski vrsti. "Ker je Einfaltova v zadnjem trenutku zbolela in ni odpotovala v Skandinavijo, smo morali ekipo popolniti. Ob Nini Klemenčič bosta nastopili še mladi Nika Vindišar in Nina Zadravec, ki je zamenjala Leo."

Fak in Bauer bosta počivala za nedeljski šprint. "V prvi vrsti zato, da bosta bolj sveža. Pa tudi zato, ker je ženski del ekipe še malce prešibek za vidne uvrstitve. V nekaj letih se nam obeta zelo močna ženska ekipa, trenutno pa naše mlade tekmovalke še niso na ravni, da bi se enakovredno borile z najboljšimi v pokalu," še pravi Velepec.

Ekipi se je na Švedskem pridružila tudi nova servisna ekipa pod vodstvom Valerija Šaškina, ki že pripravlja opremo za prvo tekmo.

Kot vse reprezentance tudi slovenska ekipa čaka, da se tekmovanja končno začnejo. Že Östersund bo pokazal, ali bodo tudi letos prevladovali lani najboljši, ali pa se jim je kdo pridružil. Za razliko od nekaterih reprezentanc pa se v slovenski ne ukvarjajo s kritikami, da je prva tekma preveč raztegnjena.

"Res je, da je tekma dolga in da bomo imeli v 10 dneh le štiri nastope, a to je težava le s finančnega vidika, saj so ostale tekme običajno krajše in s tem cenejše. Sicer pa na to nimamo vpliva in se s tem ne ukvarjamo."

Spored sezone: