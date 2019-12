Norvežan Johannes Thingnes Bø je v sedmem posamičnem nastopu dosegel peto zmago zime 2019/20. Foto: EPA

Jakov Fak je prvo letošnjo tekmo s skupinskim startom, v strokovnih krogih jo nekateri imenujejo tudi formula 1 biatlona, začel slabo in moral po prvem streljanju dvakrat v kazenski krog ter šel v nadaljevanje tekme kot 25. S strelskimi ničlami na preostalih treh postankih pa je napredoval na 19., 16. in 13. mesto po zadnjem postanku.

Skupaj s Fakom so s strelišča odšli Nemec Johannes Kuehn, Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen in drugi Nemec Benedikt Doll. V zadnjem krogu je Faku uspelo prikazati enega boljših tekaških nastopov in prednost pred tekmeci je celo povečal, nazadnje se je znebil še Kuehna in obdržal 13. mesto.

V ospredju se je Bø igral s konkurenco in tako rekoč vodil od starta do cilja. Po prvem streljanju je imel štiri sekunde naskoka pred tekmeci, po drugem 18, po tretjem, ko je moral v kazenski krog, 24 in po zadnjem 46. Že po treh streljanjih so z izjemo prvih dveh zasledovalcev vsi za Bøjem zaostajali več kot minuto.

V končnici sta o drugem in tretjem mestu odločala starejši izmed bratov Bø Tarjei in Francoz Emelien Jacquelin. Odločitev je padla na strelišču, ko je moral Bø v kazenski krog, in 24-letni Francoz je to izkoristil za drugo mesto in najboljšo uvrstitev v karieri.

Prvo in drugo ločila skoraj minuta in pol

Pri dekletih je zmagala Norvežanka Tiril Eckhoff in dosegla že svojo četrto zaporedno zmago. V močnem dežju je drugo mesto z zaostankom skoraj minuto in pol zasedla Italijanka Dorothea Wierer, ki je na ta način obdržala vodstvo v skupnem seštevku. Obe prvouvrščeni sta morali po dvakrat v kazenski krog.

S tretjim mestom na zadnji tekmi v koledarskem letu je prijetno presenetila Švedinja Linn Persson, ki je zgrešila le en strel in prehitela izkušeno Finko Kaiso Mäkäräinen. Ta se je dolgo borila za drugo mesto, štirje kazenski krogi pa so bili na koncu preveč za stopničke in tekmo je končala na četrtem. Slovenskih tekmovalk ni bilo na štartu.

Zdaj biatlonci odhajajo na novoletni odmor.

Skupinski štart, 15 km (M): * 1. J.-T. BOE NOR 41:36,3 (1) 2. E. JACQUELIN FRA +42,1 (1) 3. T. BOE NOR 51,8 (1) 4. Q. FILLON-M. FRA 1:03,3 (2) 5. M. FOURCADE FRA 1:05,0 (1) 6. J. DALE NOR 1:51,9 (2) 7. A. PEIFFER NEM 1:53,9 (2) 8. S. EDER AVT 2:00,6 (1) 9. E. BJÖNTEGAARD NOR 2:09,7 (1) 10. S. DESTHIEUX FRA 2:15,7 (4) ... 13. J. FAK SLO 2:34,3 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupinski štart, 12,5 km (Ž): * 1. T. ECKHOFF NOR 38:52,8 (2) 2. D. WIERER ITA +1:24,9 (2) 3. L. PERSSON ŠVE 1:25,1 (1) 4. K. MÄKÄRÄINEN FIN 1:35,6 (4) 5. D. HERRMANN NEM 1:43,0 (4) 6. E. JURLOVA PER. RUS 1:43,6 (2) 7. A. BESCOND FRA 1:45,0 (1) 8. F. PREUSS NEM 1:45,2 (2) 9. L. T. HAUSER AVT 1:46,9 (2) 10. M. BRORSSON ŠVE 2:03,8 (2) Slovenk ni bilo na štartu. * - zgrešeni streli/kazenski krogi