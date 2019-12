Olga Podčufarova med nastopom za Rusijo leta 2017. Foto: EPA

Ob podelitvi državljanstva se bo morala Podčufarova na hitro udeležiti še tekme nižje ravni, kjer si bo morala priboriti pravico nastopa v svetovnem pokalu, a s tem, tako v slovenskem taboru, ne bi smelo biti težav.

Tudi 27-letna tekmovalka priznava, da si nastopa na Pokljuki zelo želi. "Že vse od pomladi treniram, medtem ko so ostale tekmovalke nastopale, in seveda si končno želim prvo pravo tekmo. Še pred mesecem dni je bila forma slaba, zdaj na državnem prvenstvu na Rudnem polju pa sem se po vseh napornih treningih počutila odlično, ker sem lahko tekmovala," je za STA povedala biatlonka.

Prav nastop na Pokljuki januarja in nato februarja na svetovnem prvenstvu v Anterselvi sta njeni želji za letos. "Na obe prizorišči imam lepe spomine. Na Pokljuki (2015) sem bila prvič v karieri na stopničkah, v Anterselvi (2016) sem dosegla svojo edino zmago in tudi zato bi rada nastopila na obeh tekmah," je dejala.

Zaveda se, da bo za vidne rezultate potrebovala še več treninga, zato sta dolgoročna cilja svetovno prvenstvo leta 2021 na Pokljuki in nato olimpijske igre v Pekingu leta 2022. "Tekmujem pa lahko potem še en olimpijski cikel," je dodala.

"Pomemben pa bo cel drugi del sezone letos. Kako visoko lahko posežem, bomo videli. Strelsko sem že na zelo visoki ravni. Seveda si tudi v Anterselvi želim čim višje, saj je zame to srečen kraj," je še dejala olimpijka iz Sočija 2014.

Nekdanja ruska reprezentantka iz Moskve pravi, da se v Sloveniji odlično počuti, da je rada na Pokljuki. "Prvič sem bila tukaj leta 2013 z mlado vrsto. Že takrat sem se tukaj dobro počutila, saj mi vadba na visoki nadmorski višini ustreza. Rada sem tudi v Sloveniji, ki je zelo mirna država s prijaznimi ljudmi in izredno lepo naravo za nekoga, ki prihaja iz velemesta." Da ji na Pokljuki trenutno ni dolgčas, sta poskrbela tudi njena starša, ki sta se odločila za nekajdnevne počitnice na sončni strani Alp.

Podčufarova se v biatlon vrača po letu in pol. "Imam veliko motivacijo, saj sem spoznala, da še nisem dosegla vsega, kar bi lahko. Pred letom in pol je bilo drugače. Bila sem pretrenirana, začele so se težave z zdravjem, zaradi velike količine dela pa sem bila na koncu tudi brez prave volje. Zdaj je čas, da se vrnem."

Zelo zanimiv je bil tudi ključni trenutek, ko se je tekmovalka odločila za vrnitev. "Januarja lani sem bila na tekmi v Ruhpoldingu kot navijač. Tam sem v nekem trenutku spoznala, da moje mesto ni na tribuni, ampak na stadionu med tekmovalkami. Že takrat sem se odločila, da spomladi začnem s treningi."

Osnovna želja je bila vrnitev v rusko reprezentanco. "Vedela sem, da me čakata vsaj dve leti dela, saj je sistem kvalifikacij za rusko reprezentanco zelo zapleten in po mnenju mnogih zgrešen, saj so tekmovalci v vrhunski formi že pred sezono. Ko smo poleti prišli na priprave v Slovenijo, pa smo se začeli dogovarjati z glavnim trenerjem Urošem Velepcem o prestopu v slovensko vrsto in hitro našli skupen jezik," je še povedala Podčufarova.