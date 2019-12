Finale se je tekel v močnem sneženju, ki je v nedeljo dopoldne zajelo dolino pod Poncami. Katja Višnar in Anamarija Lampič sta v finalu prve tri predaje opravili na zadnjem, desetem, mestu, a so bile razlike po polovici ekipnega šprinta minimalne - vsega 2 sekundi. Na četrti predaji sta bili Slovenki osmi, ob pospeševanju vodilnih pa je Katja Višnar izgubila stik in zdrsnila na zadnje mesto, Anamarija Lampič pa je šla v zadnji 1,2-km krog z zaostankom 24 sekund. Lampičeva je pridobila dve mesti in Slovenija I je končala finale na domači tekmi na osmem mestu.

Švedinje razred zase v šprintu

Odločitev o zmagovalkah je padla v zadnjih dveh predajah, ko so silovito pospešile Švedinje. Linna Svahn, ki je tekla skupaj z Majo Dahlqvist, je dobila ciljni šprint z Jonno Sundling (v paru s Stino Nilsson) in Švedska II je zmagovalka ekipnega šprinta v Planici pred Švedsko I. Švedskima ekipama je uspela slediti le Švica, ki pa v finišu ni bila kos in se je morala zadovoljiti s 3. mestom, pri čemer je Nadine Faehndrich bila le 12 stotink prekratka za drugo mesto. Po posamičnem razočaranju tudi nedelja ni popravila vtisa Norvežank, katerih prva ekipa je bila le četrta.

Ekipni šprint (Ž), 2 x 3,6 km:

1. ŠVEDSKA I 19:13,55 (Dahlqvit/Svahn) 2. ŠVEDSKA II +1,01 (Nilsson/Sundling) 3. ŠVICA 1,13 (van der Graaff/Fähndrich) 4. NORVEŠKA I 7,58 5. ZDA 9,72 6. NORVEŠKA II 12,41 7. NEMČIJA I 27,46 8. SLOVENIJA I (Višnar-Lampič) 34,48 9. ČEŠKA I 37,35 10. NEMČIJA II 40,91 ... 14. SLOVENIJA II (Čebašek-Fabjan)

Finale ekipnega šprinta (Ž) v Planici

Težave udarne naveze v polfinalu

V prvi polfinalni skupini ekipnega šprinta sta med 12 pari nastopili obe slovenski ženski štafeti. Najboljši Slovenki, Anamarija Lampič je bila na sobotnem posamičnem šprintu peta, Katja Višnar pa deveta, sta imeli že od štarta težave. Na polovici proge sta zdrsnili na 7. mestu, saj sta imeli težave pri predajah, vseeno pa sta v cilj prišle kot tretja štafeta tik za Švico in ZDA.

Tekaški VAR ovrgel diskvalifikacijo

Sledila je odločitev tekmovalne žirije, da je prišlo do kar dveh napačnih menjav naveze Lampič - Višnar, zaradi česar je bil udarni slovenski par diskvalificiran. A sledila je uspešna pritožba slovenskega tabora oz. ponovni ogled posnetka spornih predaj, s čimer sta se Lampič - Višnar uvrstili v finale ekipnega šprinta, kjer pa v novozapadlem snegu nista zmogli višje 8. mesta.

Preostali trije pari brez finala

Druga slovenska ženska ekipa Alenka Čebašek - Vesna Fabjan je v isti polfinalni skupini zasedla 8. mesto, kar pa ni zadostovalo za finale najboljše deseterice. Pri moških se paroma Janez Lampič - Miha Šimenc in Andrej Jenko - Miha Jan ni uspelo uvrstiti v finale. Prva slovenska ekipa je v svoji skupini osvojila 12. mesto, druga ekipa pa v drugi skupini 14. mesto. Pri ženskah je nastopilo 25 štafet, pri moških pa 27 štafetnih parov, kjer vsak posameznik opravi tri predaje v dolžini 1,2 km.

V moškem finalu so svojo moč dokazali šprinterji Norveške: prva ekipa je ugnala drugo ekipo. Erik Valnes in Sindre Bjoernestad sta bila za 1,29 sekunde hitrejša kot rojaka Havard Solas Taugbol in Gjoeran Tefre. Zmagovalni oder je dopolnil par iz Finske Ristomatti Hakola in Joni Maeki (+1,43).

Po sobotnih izidih in nedeljskem polfinalu se bo naveza Lampič – Višnar za vrh borila z obema paroma Švedinj in Norvežank ter štafeto ZDA. Foto: www.alesfevzer.com

Po dolgotrajnem dežju prišlo izdatno sneženje

Petek in soboto je dolino pod Poncami nenehno pral dež, sredi izločilnih bojev posamičnega šprinta je prišlo do pravega naliva z ledenim dežjem. Nedeljska napoved je boljša – zimska: temperatura okoli ledišča in rahlo sneženje, resda tudi še pomešano z dežjem, ki je prevladoval v času polfinala, nato pa je pod Poncami še pred začetkom finala začelo močno snežiti.

"Nobene potrebe ni, da bi spreminjali urnik. Nasprotno, proga je idealna. Ponoči so bile temperature pod ničlo, bilo je nekaj ledenega dežja in snega, vendar je proga zato tudi pomrznila. Veselimo se že tekme," je za STA pred začetkom nedeljske tekme povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja (OK) Planice Primož Finžgar.

Najboljši Slovenki posamično med 10

Na sobotni posamični sprinterski tekmi v prosti tehniki je slovenska vrsta izpolnila zastavljene cilje. Anamarija Lampič se je uvrstila v finale in bila peta. Katja Višnar je sicer izpadla v polfinalu in bila na svoji predzadnji tekmi v Planici deveta, v četrtfinalu pa so nastope zaključili Alenka Čebašek, ki je bila 20., Vesna Fabjan na 29. mestu in Janez Lampič na 27. mestu, medtem ko je Miha Šimenc s 36. mestom kvalifikacij ostal brez izločilnih bojev.

SMUČARSKI TEKI – SVETOVNI POKAL

PLANICA, nedeljski program

Šprint, ekipno (Ž), 2x3,6 km:

9.10 polfinale, 1. skupina

9.35, polfinale, 2. skupina

11.10 finale

Šprint, ekipno (M), 2x3,6 km:

1. NORVEŠKA I 16:54,52 (Valnes/Skar) 2. NORVEŠKA II +1,29 (Taugbol/Tefre) 3. FINSKA I 1,43 (Hakola/Mäki) 4. FRANCIJA I 1,50 5. ITALIJA I 13,42 6. ŠVICA I 16,16 7. ZDA 21,29 8. FRANCIJA II 27,20 9. ŠVEDSKA II 32,89 10. ITALIJA II 44,76 ... 21. SLOVENIJA 2 (Jenko/Jan) 26. SLOVENIJA 1 (Lampič/Šimenc)

10.00 polfinale, 1. skupina

10.25 polfinale, 2. skupina

11.35 finale