Rjoju Kobajaši je izkoristil odlični položaj po 1. seriji in je v Klingenthalu prišel do 14. zmage kariere v svetovnem pokalu. Foto: EPA

Japonski skakalni zvezdnik Rjoju Kobajaši je z daljavo 136,5 prišel v 1. seriji do kar občutne prednosti pred trojico Avstrijcev. Med njimi je bil tudi Gregor Schlierenzauer, a je v finalu zapravil četrto mesto in končal kot 12. V finalu je Japonca od Avstrijcev najbolj izzval Stefan Kraft s skokom 134,5 m, na kar je Kobajaši odgovoril s 134,0 in na koncu slavil s prednostjo treh točk. 23-letnik iz Iwate je prvi skakalec to zimo, ki je vodstvo po prvem skoku spremenil v zmago.

S 14. zmago kariere je Kobajaši oblekel rumeno majico vodilnega, na drugo mesto pa se je povzpel tudi v nedeljo drugouvrščeni Kraft. Zmagovalni oder v Klingenthalu je s 3. mestom zaokrožil Norvežan Marius Lindvik, ki je za vsega 3 desetinke ugnla Avstrijca Philippa Aschenwalda.

Peter Prevc je bil že tretjič v sezoni osmi, kar je njegova najboljša uvrstitev zime, v skupnem seštevku pa je napredoval na 10. mesto. Foto: EPA

P. Prevc in Lanišek v finalu izgubila mesto

Med šesterico Slovencev se je najbolje izkazal Peter Prevc s 133,5 m in sedmim mestom po polovici nedeljske tekme, nato je v finalu izgubil mesto in končal kot osmi. V svetovnem pokalu najboljši slovenski orel Anže Lanišek je prav tako nazadoval za mesto na 13.

Domen Prevc diskvalificiran pred skokom

V finale sta se uvrstila še Domen Prevc (21.) in Rok Justin (23). A v drugo ni smel skočiti Domen Prevc, ki so ga diskvalificirali zaradi nepravilnosti pri dresu, s čimer so Slovenci v novi sezoni že imeli kar nekaj težav in diskvalifikacij. Justin je z najslabšim skokom finala padel na končno 29. mesto, mesto za njim pa je pristal Domen Prevc.

Dva zadovoljivo, dva nezadostno

Glavni trener slovenske vrste Gorazd Bertoncelj je bil po tekmi zadovoljen le z 2 od 7 varovancev v Nemčiji. "Danes smo zelo zadovoljni s Petrom Prevcem, ki je naredil dva zelo lepa skoka in je bil odličen osmi, ter z Anžetom Laniškom. Trinajsto mesto je odličen rezultat glede na ponesrečen skok v poskusni seriji. Čestitke tudi Roku Justinu za uvrstitev v finale in vzpodbuden rezultat," je dejal Bertoncelj in dodal: "Ne moremo pa biti zadovoljni s Timijem Zajcem in z Anžetom Semeničem, ki sta svojo nalogo na tekmi opravila precej slabše kot v poskusni seriji."

Predstavnik norveških skakalcev je izrazil bojazen, da je lahko konec sezone za nesrečnega Markenga, pri katerem se bojijo poškodbe kolenskih križnih vezi. Foto: EPA

Tande komaj v finale, poškodba Markenga

Vodilni v letošnjem svetovnem pokalu Daniel Andre Tande se je zaradi težav z gležnjem s 26. mestom komajda prebil v finale, kjer je nato napredoval vse do 18. mesta, a to je bilo premalo. Tande se je nič kriv in nič dolžan poškodoval v Klingenthalu, ko je ga je zadela smučka, ki je pobegnila enemu izmed predtekmovalcev.

Norveški skakalni tabor že od začetka zime 2019/20 spremlja obilo smole, kar se je nadaljevalo tudi v vzhodni Nemčiji. Thomas Aasen Markeng je v 1. seriji skočil 131,0 m, a je po doskoku izgubil ravnotežje in se zapletel ter v vidnih bolečinah končal v snegu. Sledila je 10-minutna prekinitev prve serije, a čez nekaj časa so pokazali, da je 19-letni Norvežan lahko sam stopil na noge. Zaradi daljave se je Markeng uvrstil v finale, kjer pa zaradi poškodbe razumljivo ni nastopil.

Grd padec Norvežana Markenga po doskoku

Anže Semenič je v zimi 2019/20 osvojil eno samo točko za svetovni pokal, pri kateri ostaja, četudi je bil najboljši v poskusni seriji nedeljske tekme Klingenthala. Foto: BoBo

Najboljši v poskusni seriji, nato brez finala

Na peti posamični tekmi zime 2019/20 je sicer nastopilo šest Slovencev. Ob finalistih še Timi Zajc, ki je končal pri repu nastopajočih na 42. mestu, in Anže Semenič, ki je presenetil z najboljšim dosežkom med vsemi v poskusni seriji, tekmo pa končal na 33. mestu. Že v petkovih kvalifikacijah je obstal Tilen Bartol, ki pa ima zdravstvene težave.

V Nemčiji je še ob 14. uri močno deževalo, a nato so uspeli izpeljati poskusno serijo, v kateri je kar četverica Slovencev skočila prek 120 metrov, kar je zaradi nizkega zaletišča uspelo le najboljšim 15 tekmovalcev, pri čemer je bil najboljši Semenič, ki je doslej v sezoni osvojil eno samo točko svetovnega pokala.

Sezona svetovnega pokala se bo nadaljevala prihodnji konec tedna, ko bo švicarski Engelberg tradicionalno zadnje prizorišče pred prvim ciljem skakalne sezone, novoletno turnejo štirih skakalnic.

SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL

KLINGENTHAL, nedeljska tekma

Končni vrstni red:

daljavi točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 136,5/134,0 277,0 2. S. KRAFT AVT 134,0/134,5 274,0 3. M. LINDVIK NOR 131,0/134,5 269,5 4. P. ASCHENWALD AVT 135,0/132,5 269,2 5. K. GEIGER NEM 132,0/132,0 266,1 6. J. SATO JAP 133,5/140,0 265,2 7. J. A. FORFANG NOR 132,0/131,5 260,4 8. P. PREVC SLO 133,5/132,0 258,4 9. P. ZYLA POL 135,5/133,5 258,3 12. G. SCHLIEREN. AVT 135,0/125,5 252,3 13. A. LANIŠEK SLO 128,8/129,5 249,0 18. D. TANDE NOR 125,0/130,0 241,8 29. R. JUSTIN SLO 126,0/121,5 226,5 30. D. PREVC SLO 127,0 117,4

Po 1. seriji:

daljava točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 136,5 140,6 2. P. ASCHENWALD AVT 135,0 135,9 3. S. KRAFT AVT 134,0 134,8 4. G. SCHLIEREN. AVT 135,0 132,7 5. K. GEIGER NEM 132,0 131,5 6. M. LINDVIK NOR 131,0 131,2 7. P. PREVC SLO 133,5 130,9 8. R. JOHANSSON NOR 133,5 128,1 9. J. A. FORFANG NOR 132,0 128,0 10. P. ZYLA POL 135,5 122,2 12. A. LANIŠEK SLO 128,8 124,9 21. D. PREVC SLO 127,0 117,4 23. R. JUSTIN SLO 126,0 116,2 26. D. TANDE NOR 125,0 115,0 ------------- izven finala: ----------- 33. A. SEMENIČ SLO 123,0 107,8 42. T. ZAJC SLO 118,0 100,2

SKUPNI VRSTNI RED (5/30)

1. R. KOBAJAŠI JAP 290 2. S. KRAFT AVT 276 3. D. A. TANDE NOR 273 4. K. GEIGER NEM 237 5. P. ASCHENWALD AVT 214 6. A. LANIŠEK SLO 181 7. J. SATO JAP 178 8. K. STOCH AVT 144 9. D. KUBACKI POL 135 10. P. PREVC SLO 115 ... 13. T. ZAJC SLO 98 29. D. PREVC SLO 33 39. R. JUSTIN SLO 6 44. T. BARTOL SLO 2 45. A. SEMENIČ SLO 1

POKAL NARODOV (8/36)