"V finalu mi je skok spet dobro uspel. Zakaj mi še na tekmi ne uspe dvakrat dobro skočiti, ne vem. Se bom skušal truditi še naprej. Med serijama ni bilo veliko časa, če povem pošteno," je v pogovoru za TV Slovenija razmišljal Peter Prevc in nadaljeval: "Treba je izločiti slabše skoke v prvih serijah. Že dvakrat se mi je zgodilo, da sem bil dober na uradnem treningu in kvalifikacijah. Bom moral razmisliti, kaj je narobe v prvih serijah. Če napreduješ v finalu, je kar drugačen priokus, kot če nazaduješ."

Pridobil največ med vsemi finalisti

Slovenski skok v leto 2020 je najstarejši izmed bratov Prevc povzel: "Dobro, da smo bili štirje skoraj med dvajseterico, a je manjkal kakšen med deseterico." Peter Prevc je z drugim skokom, dolgim 134,0 m, pridobil sedem mest oz. največ med vsemi v finalu. Domen Prevc (17.) in Timi Zajc (18.) sta zadržala mesti, medtem ko je Anže Lanišek pridobil pet mest in končal kot 21.

Sanjski novoletni dan Lindvika

21-letni Norvežan je v finalu ubranil zajetno prednost iz prve serije, ko je s 143,5 m izenačil uradni rekord velike olimpijske skakalnice v Garmisch-Partenkirchnu, ki ga je točno pred 10 leti postavil Švicar Simon Ammann. Marius Lindvik je na koncu za 4,8 točke ugnal ljubljenca domačega občinstva Karla Geigerja, ki pa je v uteho dobil vsaj troboj z Dawidom Kubackim in Rjojujem Kobajašijem.

Nič od Kobajašijevega rekorda

Kratko je potegnil Japonec in vodilni v svetovnem pokalu, ki je končal na 4. mestu, a po zaslugi prepričljive zmage v Oberstdorfu ohranil vodstvo po nemški polovici turneje štirih skakalnic. Kobajaši je sicer lovil šesto zaporedno zmago na tekmah novoletne turneje, kar od krstne izvedbe leta 1953 ni uspelo še nobenemu skakalcu.

Štiri slovenske zmage v prvi seriji, a brez presežka

Po prvi seriji je Peter Prevc držal le 19. mesto. Pred njim sta bila Domen Prevc (17.) in Timi Zajc (18.), v finale pa se je uvrstil še Lanišek (26.), vsi štirje so bili zmagovalci svojih parov prve serije.

Kot prvi od Slovencev je v 3. paru nastopil Anže Lanišek (128,0 m; 121,3 točke) in za vsega desetinko ugnal Rusa Jevgenija Klimova. V 6. paru je bil Timi Zajc (132,0 m; 128,4) za šest metrov daljši od Japonca Naokija Nakamure. V 11. skakalnem dvoboju Domen Prevc (129,0 m; 128,9) ni imel preglavic s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-Clowesom. Rok Justin (123,0 m; 115,2) ni bil kos Poljaku Kamilu Stochu. Peter Prevc (12,9,0 m; 127,8) ni imel težav s Federicom Ceconom, a zato zaostal za lastnimi pričakovanji ter se uvrstil tik za brata in Zajca.

V poskusni seriji je bil od Slovencev najdaljši Timi Zajc (135 metrov). Najdaljši skok je sicer uspel Kamilu Stochu (138,5 m), najboljši seštevek daljave in vetrnih razmer pa je imel Avstrijec Philipp Aschenwald. Uvodno tekmo turneje je dobil Japonec Rjoju Kobajaši, vodilni v svetovnem pokalu.

68. NOVOLETNA TURNEJA, Garmisch-Partenkirchen

Končni vrstni red:

1. M. LINDVIK NOR 143,5/136,0 289,8 2. K. GEIGER NEM 132,0/141,5 285,0 3. D. KUBACKI POL 137,0/139,5 284,0 4. R. KOBAJAŠI JAP 132,0/141,0 282,1 5. D. ITO JAP 131,0/136,5 273,4 6. D. HUBER AVT 136,5/134,0 272,1 7. C. SCHMID NEM 134,5/134,5 271,5 8. R. KOUDELKA ČEŠ 135,0/133,0 267,3 9. J. J. FORFANG NOR 132,0/135,0 266,2 10. M. EISENBICH. NEM 129,0/134,5 266,1 ... 12. P. PREVC SLO 129,0/134,0 263,6 17. D. PREVC SLO 129,0/133,0 261,3 18. T. ZAJC SLO 132,0/132,5 260,7 21. A. LANIŠEK SLO 126,5/134,5 255,2 34. R. JUSTIN SLO 123,0 115,2