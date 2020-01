Anamarija Lampič je v zelo dobri formi. Foto: EPA

Odlično je nastopila Anamarija Lampič, ki je osvojila sedmo mesto. Prvo polovico preizkušnje je tekma okrog 15. mesta, v drugi polovici pa se je prebila v ospredje tretje skupine in dobila šprint šesterice, ki se je borila za sedmo mesto.

Druga Slovenka Vesna Fabjan je turnejo že končala.

Prenos na TV Slovenija Ob 13.00 boste lahko spremljali še prenos moške zasledovalne tekme.

Moški bodo ob 13.00 začeli tekmo na 15 kilometrov v isti tehniki. Tekel bo tudi Miha Šimenc.

V živo

Novoletna turneja, Toblach, 4. tekma

10 km zasledovalno, klasično (Ž): 1. I.-F. ÖSTBERG NOR 26:51,5 2. T. JOHAUG NOR +0,4 3. H. WENG NOR 27,2 4. N. NEPRJAJEVA RUS 27,3 5. A. U. JACOBSEN NOR 27,7 6. E. ANDERSSON ŠVE 28,1 7. A. LAMPIČ SLO 1:29,4

Vrstni red na turneji (4/7)

Ženske: 1. T. JOHAUG NOR 1:22:05 2. I.-F. ÖSTBERG NOR +0:22 3. N. NEPRJAJEVA RUS 0:22 ... 7. A. LAMPIČ SLO 1:25

Svetovni pokal

Ženske (12/38): 1. T. JOHAUG NOR 695 2. H. WENG NOR 536 3. J. DIGGINS ZDA 437 4. A. U. JACOBSEN NOR 395 5. S. M. BJORNSEN ZDA 370 6. N. NEPRJAJEVA RUS 351 10. A. LAMPIČ SLO 257 31. K. VIŠNAR SLO 75 65. A. ČEBAŠEK SLO 11 81. V. FABJAN SLO 2