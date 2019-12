V soboto se bo s kvalifikacijami v Oberstdorfu začela 68. novoletna turneja v smučarskih skokih. Foto: EPA

To sta dobesedno edina dneva v celotnem letu, ko tudi največji poznavalci športnega dogajanja lahko najdejo kaj takega, ki je zanimivo za naše oči in ušesa.

Čeprav ima skakalna turneja toliko več let za seboj, pa so tekači že ob prvi izvedbi in zaključkom na Alpe Cermis skakalni del prehiteli s svojim nagradnim skladom. Vsaj meni se to zdi zelo nenavadno. Sploh ob dejstvu, da ob gledalcih na enem ali drugem prizorišču v denarne malhe na skakalni turneji kane precej več denarja kot na tekaški. Dare Rupar

Za zdaj je vsaj ta dneva tradicija še obdržala primat, spremembe v pojmovanju naših življenj pa najbrž tudi tu prinašajo spremembe.

Tekme, ko je največ gledalcev doma

Daleč so že časi ko smo se športni poročevalci med prazniki ob prelomu let ukvarjali le s tradicionalno novoletno skakalno turnejo, ki bo letos že 68. po vrsti – in morebiti smo dodali še silvestrski tek v Sao Paulu. Vse drugo je tudi ob novem letu mirovalo, podobno kot ob božiču. Zdaj zagotovo ni več tako. Z vse večjo komercializacijo športnih prireditev, kar seveda ni prineslo le slabosti, so tisti, ki skrbijo za tekmovanja, hitro razbrali, da je tekme treba gledalcem ponuditi takrat, ko jih je največ doma, brez službenih in drugih obveznosti. Na koncu je tudi že omenjena novoletna skakalna turneja ves čas vse gradila na tem, da je bilo ob vznožju vseh štirih skakalnic čim več ljudi. Sploh v Garmisch-Partenkirchnu na novoletni dan, ki je dela prost dan skorajda po vsem svetu.

Tudi v Bischofshofnu so si rezervirali praznični dan na svete tri kralje. Oberstdorf in Innsbruck pa iz leta v leto poskušata ujeti soboto ali nedeljo najbliže omenjenima praznikoma. Osnovna datuma sta 30. december na Bavarskem in 4. januar na Tirolskem.

Jakub Janda (levo) in Janne Ahonen (v sredini) sta novoletno turnejo v sezoni 2005/06 sklenila na prvem mestu. Oba sta po štirih tekmah oziroma osmih serijah zbrala točno 1.081,5 točke. Tretji je bil Norvežan Roar Ljoekelsoey (1.057,1 točke). Foto: EPA

Kmalu začetek Toura de Ski

Več kot pol stoletja pozneje so se smučarjem skakalcem s svojo turnejo priključili tekači, ki bodo v soboto v Lenzerhaideju v Švici stopili v svojo 14. izvedbo. Med skakalci bo tokrat nastopilo šest Slovencev, katerih imena bomo izvedeli prav danes. Tekaški uvod bo zaznamovan s slovenskim kvintetom, že zdaj pa sem prepričan, da se bo vse skupaj najbrž še v tem letu, po šprintu v drsalnem koraku, spremenilo v slovenski duet ali pa že v osamljeno jahalko našega teka Anamarijo Lampič.

Že pred časom umik praktične nagrade

Čeprav ima skakalna turneja toliko več let za seboj, pa so tekači že ob prvi izvedbi in z zaključkom na Alpe Cermis skakalni del prehiteli s svojim nagradnim skladom. Vsaj meni se to zdi zelo nenavadno. Sploh zato, ker ob gledalcih na enem ali drugem prizorišču v denarne malhe na skakalni turneji kane precej več denarja kot na tekaški. Prireditelji, ki so zdaj tudi med tekači vse bolj tradicionalni in stalni, pa se očitno odločajo drugače. Razmerje v nagradnem skladu je tako odločno na strani tekačev, da o tem iz spoštovanja do skakalcev niti nočem govoriti. Obenem se je skakalni kvartet organizatorjev odločil, da bo umaknil tudi praktično nagrado, češ da imajo s tem samo sitnosti, če ne zmaga avstrijski ali vsaj nemški predstavnik. Sploh pa se je zapletlo, ko sta po osmih serijah z enakim številom točk pred dobrim desetletjem skupno zmagala Jakub Janda in Janne Ahonen in se nista mogla dogovoriti okrog avtomobila, namenjenega zmagovalcu.

Tour de Ski se bo v Lenzerheideju začel 28. decembra s skupinskim štartom za ženske, slabi dve uri pozneje pa še za moške. Tekači bodo nastopili še v Toblachu in Val di Fiemmeju. Konec turneje bo 5. jarnuarja. Foto: EPA

Pestro medpraznično dogajanje

No, in če se ob koncu vrnem še enkrat k vsakoletni medpraznični športni ponudbi: že danes na 'dan škatel' bomo lahko spremljali redni krog angleškega nogometnega prvenstva, za katerega večina pravi, da je najboljše ligaško tekmovanje na svetu v tem času. Zanimivo je, da druge štiri največje lige v teh dneh mirujejo. Reli Dakar se je tudi vmešal v to ponudbo. Še posebej, ko je bil štart še v Evropi. Alpski smučarji, enkrat celo z Zlato lisico, so bili v tem času tudi aktivni. Vsekakor pa, odkar nam je tako blizu naših daljincev za usmerjanje TV-programov kot na dlani ves ameriški šport, kjer je premor le na sveti večer. Od letos tudi pri nas po zaslugi Benjamina Pratnemerja vemo za svetovno prvenstvo v pikadu, ki ga gosti London. Finale bo prav na novoletni dan.