Alexander Stöckl je bil precej razočaran. Foto: EPA

"Od zunaj je vse videti odlično organizirano, a to je tudi vse. Predskakalci spijo v hotelskih hodnikih, za male ekipe ni kontejnerjev. To me prav nič ne zabava, gospod predsednik," je tvitnil Stöckl.

Garmisch tradicionalno na novega leta dan gosti drugo tekmo novoletne turneje. Tokrat se očitno Nemci niso izkazali z organizacijo. Norveški časnik VG je povzel Stöckla, ki pravi, da so morali gostje ponoči v hotelskem hodniku stopati čez spečega predskakalca, da so lahko prišli do skupnih kopalnic. "To je škandal in nikakor profesionalna organizacija," je še dejal trener.