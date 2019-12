Peter Prevc še ni na šampionski ravni, toda skače vedno bolj konstantno in se uvršča med deseterico. Foto: www.alesfevzer.com

"Lahko bi zdaj filozofiral, a zadovoljen sem, da sem z ne najboljšimi skoki še vedno med najboljšo deseterico v svetovnem pokalu, da so moji skoki na dovolj visoki ravni. Tako na treningih kot v kvalifikacijah in na tekmah. To me veseli in obenem pomirja. Moram biti potrpežljiv in pridno trenirati pa bodo prišle še boljše uvrstitve," je o svoji trenutni pripravljenosti na novinarski konferenci povedal 27-letni Peter Prevc, ki se je pred začetkom sezone otepal vloge prvega slovenskega skakalca. Prevc bo v torek nastopil na državnem prvenstvu v Planici, a kakšnega posebnega cilja nima: "To vzamem kot nekakšno državljansko dolžnost. Nekako kot dober trening."

Bertoncelj: Forma je v padcu, čas je za regeneracijo

Z začetkom sezone je lahko zelo zadovoljen Anže Lanišek, ki je po petih tekmah na šestem mestu v seštevku svetovnega pokala. "Začetek sezone je bil zame res fenomenalen, celo nepričakovan. Morda bi bilo bolje, če bi bili moji dosežki na tekmah malo zamenjani. Da bi na začetku skakal tako kot sem zadnja dva vikenda in da bi zdaj skočil na stopničke. A četudi moja forma malo pada, menim, da še ni take krize," je dejal Lanišek. Dodal je: "Zdi se mi, da je linija med tistim, kar je povprečno, in tistim, kar je vrhunsko, zelo tanka."

Glavni trener Gorazd Bertoncelj se je iz Klingenthala vrnil z mešanimi občutki. "Forma fantov ni bila stabilna, skoki niso bili konstantni. Edini res konstanten je ta čas Peter Prevc. Zadovoljni smo tudi z Anžetom Laniškom, ki je imel nekaj težav z občutki, forma mu je rahlo padla, a na posamični tekmi je sestavil dva zelo solidna skoka, in to je tudi vzpodbudno, da ni še popolnoma ugasnil. Anže Semenič je skakal zelo toplo-hladno. Žal je včeraj v prvi seriji naredil najslabši skok, poskusna serija žal ne šteje. Timi Zajc je slabo opravil nalogo v prvi seriji, tudi njegovi skoki so bili solidno slabi. Čestitke Roku Justinu za ponovne točke, to je zanj zelo vzpodbudno. Na ekipni tekmi smo si želeli več, a smo skakali preveč povprečno, malo pa nam na roke ni šlo niti vreme oziroma vetrovna izravnava."

Gorazd Bertoncelj je trenutno lahko zadovoljen le s skoki Petra Prevca in Anžeta Laniška. Foto: www.alesfevzer.com

Ekipa za Engelberg načeloma ostaja enaka kot doslej, kakšna sprememba bi se sicer lahko zgodila po državnem prvenstvu v Planici. Na novinarski konferenci v Ljubljani sta manjkala Timi Zajc in Anže Semenič, ki ju je Bertoncelj po vrnitvi iz Klingenthala takoj poslal na trening v Planico. Je bilo to mišljeno kot kazen za slabe nastope? "Ali sem ju tja poslal kazensko ali ne, ni pomembno, pomembno je le, da bo njuna forma boljša na naslednjem prizorišču," je pojasnil Bertoncelj.

Popoldan so se jima pridružili še preostali člani izbrane vrste, ki so vadili na urejeni 120-metrski skakalnici.