Gasilci zaradi izlitja taline preventivno evakuirali okolico železarne Štore

Evakuacija preventivna

5. april 2018 ob 21:52,

zadnji poseg: 5. april 2018 ob 22:16

Štore - MMC RTV SLO

Gasilci so zaradi izlitja taline izvedli preventivno evakuacijo prebivalcev 13 hiš in enega stanovanjskega bloka v bližini obrata stare železarne Štore - Valji.

Z Regijskega centra za obveščanje Celje pa so sporočili, da so razmere trenutno pod nadzorom. Ob izlitju ni bilo poškodovanih, talina pa se ohlaja, so sporočili pristojni.

Kot je za oddajo Odmevi povedal Boris Žnidarko, vodja intervencije poklicne gasilske enote Celje, so najprej na varno spravili vse zaposlene, potem pa so se skupaj z vodstvom podjetja odločili za nadaljnje ukrepe. Eden izmed teh je bil, da preventivno evakuirajo prebivalce v radiju od 300 do 500 metrov od dogodka, saj bi se lahko v primeru stika večjih količin vode in taline zgodila reakcija.

Evakuirali so prebivalce 13 hiš in enega bloka, ki pa se bodo, glede na to, da reakcije ni bilo in so razmere za zdaj pod nadzorom, na domove lahko vrnili najpozneje v petek zjutraj, če že ne nocoj, je še dejal Žnidarko. Tistim, ki jih ni bilo treba evakuirati, pa svetujejo, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

Vsi prebivalci naj dosledno upoštevajo navodila gasilcev in policistov na kraju ter naj se v nobenem primeru ne približujejo mestu izlitja.

