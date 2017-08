Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V ponedeljek bo izvedena obdukcija, ki bo pokazala vzrok smrti. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Hrvaškem umrl priprti slovenski državljan

Zaradi slabosti naj bi padel in si poškodoval glavo

6. avgust 2017 ob 12:23

Ljubljana,Zadar - MMC RTV SLO, STA

Dva dni po tem, ko je bil priprt v preiskovalnem zaporu v Zadru, je na poti v bolnišnico v soboto umrl 47-letni Slovenec, osumljen ponarejanja denarja in dokumentov.

Časnik Zadarski list je izvedel, da je osumljencu v soboto zjutraj v njegovi zaporniški celici postalo slabo, zaradi česar je padel in si pri tem poškodoval glavo.

Na pomoč so mu najprej priskočili sojetniki v celici, ki so takoj skušali ustaviti krvavitev, potem pa tudi pazniki, ki so ga do prihoda nujne medicinske pomoči uspeli reanimirati in vzpostaviti stik, a je nato umrl na poti do bolnišnice.

Kot še navaja časnik na svoji spletni strani, je imel 47-letnik že nekaj časa zdravstvene težave, prijeli pa so ga potem, ko so v vili v kraju Diklo pri Zadru, ki jo je nekoč uporabljal, našli "tovarno" za izdelavo ponarejenega denarja in dokumentov. Sam je trdil, da gre za opremo, s katero je opravljal grafične storitve.

Časnik dodaja, da bodo v ponedeljek izvedli obdukcijo, po kateri bo znan vzrok smrti.

T. H.