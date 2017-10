Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: BoBo Dodaj v

Streljanje v Mariboru. En človek umrl, storilca že prijeli.

Titova cesta zaprta za ves promet

4. oktober 2017 ob 14:51

Maribor - MMC RTV SLO

Malo pred 15. uro je v Mariboru na križišču Titove ceste in Ulice pariške komune prišlo do streljanja. Po do zdaj znanih podatkih je en človek umrl, še eden je poškodovan.

Storilec je že prijet, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Titova cesta je zaradi preiskave zaprta za ves promet.

Al. Ma.